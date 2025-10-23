 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.

FAITS MARQUANTS

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

sectorielle

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à égalité de pondération

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 54 à 56 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 210 à 260 dollars

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 48 $

* AT&T Inc T.N : RBC réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible à 33 $ de 32

* AT&T Inc T.N : HSBC réduit le prix cible à 29 $ de 30

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan relève le PT à 23 $ contre 22

$

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 $ contre 182 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel augmente le prix cible à 215 $ de 205 $

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève le cours cible de 33 à 34 dollars

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 4

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 6450 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130 $ contre 128 $

* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le cours cible de 288 à 290 dollars

* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le cours cible à 66 $ contre 67 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen augmente le cours cible de 330 à 380 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 115 $

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 155 $, contre 190 $ auparavant

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le cours cible de 70 $ à 62 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW ramène le cours cible à 20 $, contre 22 $ auparavant

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible à 740 $ contre 715 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 605 $ à 630 $

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible de 685 $ à 680 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 250

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 284 $ à 288 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267$ contre 258

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 78 $

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* IBM IBM.N : RBC réduit le cours cible de 315 à 300 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 79 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 $ contre 183 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9 à 8,5 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,75 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg augmente le prix cible à 165$ de 122

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 113,00 $ à 165,00 $

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible de 135 $ à 200 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Lam Research LRCX.O : Wedbush relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 17 $

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le prix cible de 575 $ à 540 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 $ contre 501 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 $ à 555 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 59 $ à 57 $

* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le prix cible de 32 $ à 35 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners réduit le cours cible à 12 $ contre 16 $

* Mosaic Co MOS.N : La CIBC réduit le cours cible de 37 $ à 34 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 88 $ à 93 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 123 $ à 125 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 674 $ à 696 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 51 $ à 50 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80 $ auparavant

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à achat

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 60 $ à 85 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 65$ contre 60

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève le cours cible de 27 à 31 dollars

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 98 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 $ à 385 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens relève le prix cible de 185 à 190 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies augmente le prix cible à 173 $ de 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW relève le prix cible de 174 à 181 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Reddit RDDT.N : Bernstein relève le cours cible de 185 à 190 dollars

* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 29 $, contre 45 $ auparavant

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 195 dollars

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 124$ de 159

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 133 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève le prix cible de 131 à 135 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 615 $ contre 585 $

auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 490 $ à 482 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 610 $ contre 590 $

auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 $ à 650 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 $ à 675 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545 $ à 580 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 $ à 654 $

* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible de 7 $

* Veritone Inc VERI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 10

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 196 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 162 $ à 210 $

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 38 $

* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC augmente le prix cible de 206 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 $ à 210 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALKERMES
31,0900 USD NASDAQ -1,14%
ALPHABET-A
251,6900 USD NASDAQ +0,49%
AMPHENOL RG-A
128,940 USD NYSE +3,62%
ARCT THERAP HLDG
11,5400 USD NASDAQ -50,17%
AT&T
25,545 USD NYSE -1,86%
AVERY DENNISON
179,040 USD NYSE +9,54%
BIOAGE LABS
6,0500 USD NASDAQ +14,15%
BOOKING HLDG
5 230,5900 USD NASDAQ -1,05%
BOSTON SCIENTIFI
103,850 USD NYSE +4,02%
CAPRI HLDG
22,445 USD NYSE +0,04%
CME GROUP RG-A
267,8100 USD NASDAQ -0,30%
COMMUNITY FIN
56,320 USD NYSE +0,21%
CROWN CASTL REIT
97,770 USD NYSE -0,94%
DECKERS OUTDOOR
100,940 USD NYSE -1,98%
DRAFTKINGS RG-A
34,7000 USD NASDAQ +3,21%
ELEVANCE HEALTH
345,330 USD NYSE -1,31%
EXPEDIA GROUP
226,3900 USD NASDAQ +0,11%
EXXON MOBIL
114,730 USD NYSE +1,80%
FISERV INC
125,260 USD NYSE -0,66%
FRESHPET
57,5100 USD NASDAQ +5,43%
FULTON FINANCIAL
17,6300 USD NASDAQ -1,40%
GE VERNOVA
576,220 USD NYSE -1,54%
GENUINE PARTS CO
132,805 USD NYSE -1,29%
GOOSEHEAD INS-A
68,6500 USD NASDAQ +0,59%
GULFPORT ENERGY
181,595 USD NYSE -0,60%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
HILTN WRLD HLDGS
274,940 USD NYSE +3,23%
HOLOGIC
73,9300 USD NASDAQ -0,07%
IBM
288,140 USD NYSE +2,17%
IDEAYA BIOSCIENC
28,6400 USD NASDAQ -1,92%
JAZZ PHARMACEUTI
138,5200 USD NASDAQ +0,74%
KKR REAL ES REIT
8,615 USD NYSE -1,09%
LAM RESEARCH
141,2500 USD NASDAQ -2,61%
LAS VEGAS SANDS
50,610 USD NYSE -0,02%
LENDINGCLUB
16,520 USD NYSE -1,17%
LENNOX INTL
492,960 USD NYSE -10,17%
MATADOR RES
39,670 USD NYSE -9,66%
MIDDLEFIELD BANC
33,5000 USD NASDAQ +17,09%
MODERNA
26,8500 USD NASDAQ -2,33%
MOSAIC
29,640 USD NYSE +1,54%
NATL FUEL GAS CO
82,295 USD NYSE -0,18%
NORTHERN TRUST
125,4800 USD NASDAQ -2,37%
NORTHROP GRUMMAN
596,435 USD NYSE -0,55%
NURIX THERAPEUTC-RG
10,6300 USD NASDAQ +2,02%
OFG BANCORP
39,620 USD NYSE -6,11%
OMNICOM GROUP IN
81,250 USD NYSE +3,27%
PEGASYSTEMS
65,5900 USD NASDAQ +14,97%
PROG HOLDINGS
32,580 USD NYSE -0,50%
PVH
84,650 USD NYSE -0,08%
Pétrole Brent
65,79 USD Ice Europ +2,24%
Pétrole WTI
61,70 USD Ice Europ +2,59%
RALPH LAUREN RG-A
332,105 USD NYSE -0,86%
RAYMOND J FINANC
166,050 USD NYSE +0,21%
REDDIT RG-A
197,020 USD NYSE -4,23%
ROBERT HALF
29,630 USD NYSE -4,33%
RTX
177,960 USD NYSE +2,88%
SPROUTS FARMERS
108,1000 USD NASDAQ -1,76%
STIFEL FINANCIAL
116,740 USD NYSE +3,94%
TAPESTRY
115,350 USD NYSE -1,54%
TELEDYNE TECH
543,760 USD NYSE -5,25%
TESLA
438,9700 USD NASDAQ -0,82%
TEXAS CAP BANC
82,0300 USD NASDAQ +0,42%
THERMO FISHER SC
567,130 USD NYSE +1,70%
UNITI GROUP
5,5500 USD NASDAQ -0,89%
VERITONE
5,6000 USD NASDAQ -6,20%
VERTV HOLDINGS RG-A
171,610 USD NYSE -1,88%
VIPER ENERGY
37,4900 USD NASDAQ +0,73%
WASTE CONNECTION
178,430 USD NYSE +2,68%
WESTERN ALLIANCE
78,700 USD NYSE +3,09%
WINNEBAGO INDUST
40,640 USD NYSE +28,53%
YETI HOLDINGS
34,955 USD NYSE +0,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
