TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.

FAITS MARQUANTS

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à égalité de pondération

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 54 à 56 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 210 à 260 dollars

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 48 $

* AT&T Inc T.N : RBC réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible à 33 $ de 32

* AT&T Inc T.N : HSBC réduit le prix cible à 29 $ de 30

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan relève le PT à 23 $ contre 22

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 $ contre 182 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel augmente le prix cible à 215 $ de 205 $

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève le cours cible de 33 à 34 dollars

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 4

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 6450 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130 $ contre 128 $

* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le cours cible de 288 à 290 dollars

* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le cours cible à 66 $ contre 67 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen augmente le cours cible de 330 à 380 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 115 $

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 155 $, contre 190 $ auparavant

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le cours cible de 70 $ à 62 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW ramène le cours cible à 20 $, contre 22 $ auparavant

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible à 740 $ contre 715 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 605 $ à 630 $

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible de 685 $ à 680 $

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 250

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 284 $ à 288 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267$ contre 258

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 78 $

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* IBM IBM.N : RBC réduit le cours cible de 315 à 300 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 79 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 $ contre 183 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9 à 8,5 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,75 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg augmente le prix cible à 165$ de 122

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 113,00 $ à 165,00 $

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible de 135 $ à 200 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Lam Research LRCX.O : Wedbush relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 17 $

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le prix cible de 575 $ à 540 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 $ contre 501 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 $ à 555 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 59 $ à 57 $

* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le prix cible de 32 $ à 35 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners réduit le cours cible à 12 $ contre 16 $

* Mosaic Co MOS.N : La CIBC réduit le cours cible de 37 $ à 34 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 88 $ à 93 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 123 $ à 125 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 674 $ à 696 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 51 $ à 50 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80 $ auparavant

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à achat

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 60 $ à 85 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 65$ contre 60

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève le cours cible de 27 à 31 dollars

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 98 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 $ à 385 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens relève le prix cible de 185 à 190 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies augmente le prix cible à 173 $ de 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW relève le prix cible de 174 à 181 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Reddit RDDT.N : Bernstein relève le cours cible de 185 à 190 dollars

* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 29 $, contre 45 $ auparavant

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 195 dollars

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 124$ de 159

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 133 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève le prix cible de 131 à 135 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 615 $ contre 585 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 490 $ à 482 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 610 $ contre 590 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 $ à 650 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 $ à 675 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545 $ à 580 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 $ à 654 $

* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible de 7 $

* Veritone Inc VERI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 10

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 196 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 162 $ à 210 $

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 38 $

* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC augmente le prix cible de 206 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 $ à 210 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $