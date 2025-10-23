TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.
FAITS MARQUANTS
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération
sectorielle
* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à égalité de pondération
* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de
surpondération à surpondération
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 54 à 56 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 210 à 260 dollars
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le cours cible de 145 à 160 dollars
* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 48 $
* AT&T Inc T.N : RBC réduit le prix cible de 31 $ à 30 $
* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible à 33 $ de 32
* AT&T Inc T.N : HSBC réduit le prix cible à 29 $ de 30
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan relève le PT à 23 $ contre 22
$
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 $ contre 182 $ auparavant
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel augmente le prix cible à 215 $ de 205 $
* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève le cours cible de 33 à 34 dollars
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 9$ contre 4
* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération
* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 6450 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 132 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130 $ contre 128 $
* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $ auparavant
* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève le cours cible de 288 à 290 dollars
* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le cours cible à 66 $ contre 67 $
* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $
* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen réduit le prix cible de 53 $ à 50 $
* Elevance Health ELV.N : TD Cowen augmente le cours cible de 330 à 380 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève le cours cible de 105 $ à 115 $
* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le cours cible à 155 $, contre 190 $ auparavant
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le cours cible de 70 $ à 62 $
* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW ramène le cours cible à 20 $, contre 22 $ auparavant
* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible à 740 $ contre 715 $
* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève le cours cible de 605 $ à 630 $
* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible de 685 $ à 680 $
* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 145 $ à 150 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW ramène l'objectif de cours à 95 $ contre 102 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 250
* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 284 $ à 288 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267$ contre 258
* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 78 $
* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* IBM IBM.N : RBC réduit le cours cible de 315 à 300 dollars
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève le cours cible de 74 $ à 79 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 $ contre 183 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9 à 8,5 dollars
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,75 $
* Lam Research LRCX.O : Berenberg augmente le prix cible à 165$ de 122
* Lam Research LRCX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 113,00 $ à 165,00 $
* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible de 135 $ à 200 $
* Lam Research LRCX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 170 $
* Lam Research LRCX.O : Wedbush relève le cours cible de 150 $ à 160 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 70 dollars
* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 17 $
* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré
* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le prix cible de 575 $ à 540 $
* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 $ contre 501 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 $ à 555 $
* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 59 $ à 57 $
* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le prix cible de 32 $ à 35 $
* Moderna MRNA.O : Leerink Partners réduit le cours cible à 12 $ contre 16 $
* Mosaic Co MOS.N : La CIBC réduit le cours cible de 37 $ à 34 $
* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 88 $ à 93 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 123 $ à 125 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 674 $ à 696 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 $ à 27 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit le prix cible de 51 $ à 50 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80 $ auparavant
* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson relève le cours de l'action de neutre à achat
* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 60 $ à 85 $
* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 65$ contre 60
* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC relève le cours cible de 70 $ à 80 $
* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève le cours cible de 27 à 31 dollars
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 98 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 $ à 385 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens relève le prix cible de 185 à 190 dollars
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies augmente le prix cible à 173 $ de 166 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW relève le prix cible de 174 à 181 dollars
* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $
* Reddit RDDT.N : Bernstein relève le cours cible de 185 à 190 dollars
* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 29 $, contre 45 $ auparavant
* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 195 dollars
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible à 124$ de 159
* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 133 $
* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen relève le prix cible de 131 à 135 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 135 dollars
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 615 $ contre 585 $
auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 490 $ à 482 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 90 $ auparavant
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 610 $ contre 590 $
auparavant
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 $ à 650 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 $ à 675 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545 $ à 580 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 $ à 654 $
* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible de 7 $
* Veritone Inc VERI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 10
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 196 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 162 $ à 210 $
* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 38 $
* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC augmente le prix cible de 206 $ à 210 $
* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 $ à 210 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève le cours cible de 53 $ à 70 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer