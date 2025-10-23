En difficulté, le groupe d'électroménager SEB annonce un "plan d'économies" de 200 M EUR annuels à partir de 2027

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe d'électroménager SEB , en difficulté, a annoncé jeudi un plan de 200 millions d'euros d'économies récurrentes, à compter de 2027, afin de renouer avec la rentabilité.

Le groupe, qui a annoncé un recul de 26,2% de son résultat opérationnel à 148 millions d'euros au troisième trimestre, a indiqué que les économies porteraient en premier lieu sur la "réduction des achats", mais "ne s'interdit rien", a indiqué son directeur général Stanislas de Gramont, ouvrant la porte à de possibles mesures sur l'emploi dans ses usines.

Le chiffre d'affaires est en recul de 3,5% à 1,92 milliard d'euros.

"On fait mention des sites industriels (...), parce qu'on ne s'interdit pas de regarder, on ne s'interdit rien en fait", a déclaré M. de Gramont.

"Nous allons examiner chaque situation avec beaucoup d'attention, avec toujours le souci, à la fois de maintenir une empreinte industrielle diversifiée et complémentaire entre les différents continents, mais aussi compétitive", a-t-il ajouté.

Le groupe emploie à ce jour quelque 31.000 personnes dans le monde et exploite 47 sites industriels dont une trentaine en Europe et une vingtaine en France.

Par deux fois, ces derniers mois, SEB, pénalisé notamment par un recul des ventes en Amérique du Nord (-13% sur les neuf premiers mois de l'année), a revu à la baisse ses prévisions de résultats, en juillet puis en octobre.

En début d'année, le groupe abordait l'exercice 2025 "avec ambition et confiance", s'attendant à "une nouvelle année de croissance organique (à taux de change et périmètre constants, NDLR) des ventes et de progression du résultat opérationnel".

Mais le 6 octobre dernier, il a lourdement révisé à la baisse ses ambitions, annonçant aux marchés tabler, pour l'année, sur "une croissance organique, des ventes stables à légèrement positive (contre une fourchette de 2% à 4% annoncée en juillet) et un résultat opérationnel entre 550 et 600 millions d'euros (contre une attente de 700 à 750 millions d'euros précédemment)".

La bourse avait alors sèchement sanctionné le groupe, dont le titre avait dévissé de 21,42%.

Depuis le 1er janvier, le titre SEB a perdu près de 40% de sa valeur.