Accor relève ses objectifs et évoque la mise en Bourse d'Ennismore

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi qu'il comptait "engager des travaux afin d'évaluer une possible cotation en bourse de Ennismore", coentreprise regroupant les marques d'hôtellerie et de restauration dites "lifestyle".

"Cette opération permettrait d’améliorer la liquidité et la flexibilité afin de soutenir la plateforme de croissance d'Ennismore. Si elle se réalisait, Accor resterait l'actionnaire de contrôle", précise un communiqué.

Accor détient aujourd'hui 62% du capital de cette coentreprise créée en 2021, qui compte 192 hôtels (The Hoxton, Mama Shelter, 25Hours, Rixos...) et plus de 500 restaurants et bars, notamment ceux du groupe Paris Society.

Ennismore est codétenue avec Sharan Pasricha, fondateur et codirecteur général d'Ennismore et un consortium qatari qui en avait racheté 10,8% en 2022.

"Il n'y a pas de décision à ce stade quant à la valeur de cet actif et le choix de la place boursière (où il serait coté). Et il n'existe pas de certitude, d'ailleurs, quant à cette réalisation de cette opération", a précisé lors d'une conférence téléphonique Martine Gerow, la directrice financière du groupe.

Le groupe a également relevé les perspectives de croissance de son excédent brut d'exploitation (EBE) pour 2025, entre 11% et 12%, contre 9% et 10% initialement envisagés (à taux de change constants).

Ce relèvement intervient "à la suite de la mise en œuvre de mesures d'économies additionnelles pour un montant supérieur à 20 millions d'euros, visant à compenser en partie l'impact négatif de la variation des taux de change", précise un communiqué.

Accor confirme en outre pour 2025 une croissance du RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare du secteur) "entre 3 et 4%" et "une croissance du réseau autour de 3,5%".

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, en baisse de 4,6%, pénalisé à la fois par des effets de change (pour 68 millions d'euros) et des effets de périmètre, liés à la cession de l'activité "festif" de Paris Society (clubs et lieux festifs) qui contribue négativement pour 19 millions d’euros.

"C'est une transaction qui s'est faite au courant du troisième trimestre et qui correspond à une volonté de recentrage du groupe Accor et de l'activité de Paris Society sur la restauration et le développement d'une plateforme mondiale de restaurants", a détaillé Mme Gerow.

La vingtaine de lieux festifs avaient été cédés par Accor à Laurent de Gourcuff, le fondateur de Paris Society, associé à Alexandre Ricard de Pernod Ricard, avaient-ils annoncé à l'hebdomadaire Challenges cet été.

Entre juillet et septembre, le RevPAR de la division "premium, milieu de gamme et économique" a baissé de 1,1% sur un an, "tiré par les prix alors que l'occupation a légèrement augmenté".

La division "luxe et lifestyle" a affiché un RevPAR en hausse de 5% sur un an, tiré aux deux tiers par les prix et à un tiers par le taux d’occupation.

Au troisième trimestre 2024 le groupe avait bénéficié d'un contrat pour les Jeux olympiques ainsi que d'un effet JO en France.

Au cours du trimestre écoulé, Accor a ouvert 77 hôtels, correspondant à 11.200 chambres, soit une croissance nette du réseau de 2,5% au cours des 12 derniers mois, pour un parc hôtelier de 5.760 hôtels.