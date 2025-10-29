information fournie par Reuters • 29/10/2025 à 14:14

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ATI, GoDaddy, Lyft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ATI, GoDaddy et Lyft.

FAITS MARQUANTS

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le prix cible à 120 dollars, contre 95 dollars auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM augmente le prix cible à 25 $ à partir de 19 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen relève le cours cible à 416 $, contre 407 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible de 63 $ à 51 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* A O Smith Corp AOS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75$ contre 80

* A O Smith Corp AOS.N : Stifel réduit le prix cible de 89 $ à 80 $

* Adverum Biotechnologies Inc ADVM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 5,5$ contre 12

* Albany International Corp AIN.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Amerant Bancorp AMTB.N : Raymond James relève la cote à "surperformance" de "marché performant

* American Tower Corp AMT.N : BMO réduit le prix cible de 220 à 215 $

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 250 $ contre 255 $

* American Tower Corp AMT.N : Raymond James réduit le prix cible à 231 $ de 250

* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 249 $ à 235 $

* American Tower Corp AMT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 200 $ de 210

* Ameris Bancorp ABCB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84$ contre 80

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 16 $ contre 12 $ auparavant

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Stifel relève le prix cible à 80 $ contre 55 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Mizuho relève le cours cible de 22 à 24 dollars

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Mizuho relève le prix cible de 300 $ à 305 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : H.C. Wainwright relève le prix cible à 28 $ contre 24 $ auparavant

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wedbush relève le prix cible de 33 $ à 35 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Jefferies relève le prix cible de 23 à 31 dollars

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho relève le prix cible de 26 à 32 dollars

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen relève le prix cible de 25 à 30 dollars

* Ares Capital Corp ARCC.O : KBW réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : RBC réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant

* Ares Capital Corp ARCC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan relève le PT à 220$ contre 210

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : UBS relève l'objectif de cours à 200 $ contre 178 $ auparavant

* ATI Inc ATI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 117 $ contre 98 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 118 dollars, contre 92 dollars auparavant

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible à 120 $, contre 95 $ auparavant

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené de

78 $ à 74 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 178 $ de 184 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit le prix cible à 175 $ de 200

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 150 $, contre 157 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho relève le prix cible de 33 à 35 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : UBS réduit le prix cible à 39$ de 40

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 39 $ contre 38 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 73 $ contre 71 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 28 à 33 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Stifel relève le prix cible de 26 à 31 dollars

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 32 $, contre 28 $ auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : BMO augmente le prix cible de 97 $ à 136 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 80 $ à 145 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan augmente le prix cible de 90 $ à 129 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho augmente le prix cible à 89 $ de 79

* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 105 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : B. Riley relève le prix cible à 6800 $ contre 6700 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Barclays relève le prix cible à 6250 $ contre 6000 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark relève le prix cible de 6 200 $ à 6 400 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : BofA Global Research augmente le PT à 6000$ de 5850

* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC relève le prix cible à 7447 $ contre 7218 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho relève le prix cible à 6000 $ contre 5975 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le PT à 5 810 $ contre 5 750 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS augmente le prix cible à 6806 $ contre 6743 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush relève le prix cible à 6 000 $ contre 5 900 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wells Fargo relève le prix cible à 5523 $ contre 5443 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève le prix cible de 35 à 38 dollars

* Brightspring Health Services BTSG.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 30 à 40 dollars

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho relève le prix cible de 32 à 38 dollars

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève le prix cible de 35 à 42 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 120 à 114 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 98 $ à 92 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 36$ de 50

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel réduit le prix cible de 43 $ à 37 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Truist Securities réduit le prix cible de 32 $ à 30 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW augmente le prix cible à 45$ de 44

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève le cours cible à 388 $, contre 305 $ auparavant

* Carrier Global Corp CARR.N : Wells Fargo réduit le cours cible de 65 $ à 62 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham augmente le prix cible de 52 $ à 57 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Barclays réduit le prix cible à 48$ de 50

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 56$ de 61

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 67 $ à 61 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho réduit le prix cible de 70 $ à 65 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 57 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Raymond James réduit le prix cible à 60$ de 70

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens réduit le prix cible de 70 $ à 64 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 à 55 dollars

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies augmente le prix cible de 375 $ à 384 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 450 $ contre 470 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible de 217 $ à 167 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 230 $ à 210 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 190 $ contre 220 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Mizuho relève le cours cible à 39 $, contre 32 $ auparavant

* Corning GLW.N : Oppenheimer relève le cours cible à 100 $, contre 72 $ auparavant

* Corning GLW.N : Argus Research relève le cours cible à 110

* Corning GLW.N : Citigroup relève le cours cible à 99 $, contre 93 $ auparavant

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Corning GLW.N : Mizuho relève son objectif de cours à 97 $ contre 90 $ auparavant

* Corning GLW.N : UBS relève le cours cible à 100 dollars contre 91 dollars

* Corning Incorporated GLW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 65 $

* Corvus Pharmaceuticals Inc CRVS.O : Mizuho relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; PT 84

* Crane Co CR.N : Stifel augmente le prix cible de 200 $ à 202 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $ contre 29 $

* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 180$ contre 175

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 159 $ contre 135

* DR Horton Inc DHI.N : KBW ramène l'objectif de cours de 178 $ à 175 $

* DR Horton Inc DHI.N : RBC augmente le prix cible de 117 $ à 118 $

* DR Horton Inc DHI.N : UBS augmente le prix cible de 187 $ à 195 $

* Ecolab Inc ECL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 300 $ contre 275 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le prix cible à 323 $ contre 325 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le prix cible de 250 à 265 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho relève le cours cible de 314 à 315 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 303 $

* Edison International EIX.N : Barclays réduit le prix cible à 68 $ contre 69 $ auparavant

* Edwards Lifesciences EW.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 80 $ à 98 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève le prix cible de 29 à 30 dollars

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 17 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 37 $, contre 40 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 73 $ à 67 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen réduit le prix cible à 35 $ de 40

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW ramène le prix cible de 68 à 66 dollars

* Equity Residential EQR.N : Stifel réduit le prix cible de 80,5 $ à 79,75 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève le PT à 116 $ contre 113 $

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Mizuho augmente le prix cible à 33 $ de 28 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Raymond James augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $

* Gartner IT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 225 $ à 231 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le prix cible de 120 à 150 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève le prix cible de 140 $ à 165 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 150 $ de 170

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho augmente le prix cible à 36$ de 35

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ contre 147 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le cours cible de 431 à 456 dollars

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 490 $ à 500 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Benchmark relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant

* Immuneering Corp IMRX.O : Mizuho relève le cours cible de 10 $ à 12 $

* Incyte INCY.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 89 $ à 101 $

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève le cours cible de 79 $ à 93 $

* Incyte INCY.O : Wells Fargo relève le cours cible de 89 $ à 97 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève l'objectif de cours à 101 $ contre 90 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 165 à 196 dollars

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 41 $

* Invesco IVZ.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 26 $ contre 25 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible à 32 $, contre 30 $ auparavant

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 9 $, contre 20 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève la note à "surperformance"; augmente le PT à 258 $ de 224 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible à 255 $, contre 225 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève le prix cible à 255 $, contre 177 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 256 $, contre 232 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève l'objectif de cours à 254 $, contre 234 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 265 $ contre 235 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : UBS relève le prix cible de 225 à 250 dollars

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 53 $

* Labcorp Holdings Inc LH.N : UBS réduit le prix cible à 320 $ contre 325 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird réduit le prix cible de 149 $ à 147 $

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 138 $ à 134 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel réduit le prix cible à 127 $ de 130 $

* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 135 $ à 127 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Landstar System Inc LSTR.O : UBS réduit le prix cible à 147 $ de 149 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 99 $ à 97 $

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Truist Securities relève le prix cible de 10 à 12 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM relève le cours cible à 25 $ contre 19 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Raymond James réduit le cours cible à 38 $ contre 40 $

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 84 $, contre 85 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 75 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 dollars contre 74 dollars

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Mizuho abaisse le cours cible à 70 $, contre 73 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 63 $ contre 67 $

* Mondelez MDLZ.O : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* Mondelez MDLZ.O : Stifel réduit le prix cible à 70 $ contre 76 $

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le cours cible à 68 $, contre 72 $ auparavant

* MSCI Inc MSCI.N : Barclays relève le cours cible de 650 $ à 660 $

* MSCI Inc MSCI.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 601 à 665 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible à 680 dollars, contre 655 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : UBS relève le cours cible de 700 à 710 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 533 à 570 dollars

* Neogenomics Inc NEO.O : TD Cowen relève le cours cible à 14 $ contre 12 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO augmente le prix cible de 124 $ à 147 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 160 $ à 164 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Deutsche Bank relève le PT de 140 à 142 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible de 169 à 174 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Mizuho relève le prix cible de 145 à 146 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Needham relève le prix cible de 170 à 184 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 175 $ à 179 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le prix cible de 156 $ à 160 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Stifel relève le prix cible de 174 $ à 183 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève le cours cible de 87 $ à 88 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 88 $ à 90 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Citigroup augmente le prix cible de 84 $ à 96 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : UBS augmente le prix cible de 84 $ à 96 $

* Nextracker Inc NXT.O : UBS relève le cours cible de 110 à 125 dollars

* Nov Inc NOV.N : RBC relève le cours cible à 19 $, contre 17 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : Stifel relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nov Inc NOV.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO relève le cours cible de 155 $ à 168 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève le cours cible de 172 à 175 dollars

* Nucor Corp NUE.N : UBS relève l'objectif de cours de 165 à 168 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 140 à 147 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* Nvidia Corp NVDA.O : UBS augmente le prix cible à 235 $ contre 205 $

* Olin Corp OLN.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 21 $, contre 22 $ auparavant

* Olin Corp OLN.N : UBS réduit le prix cible à 22 $ contre 24 $ auparavant

* Olin Corp OLN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; PT 8 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Needham réduit le prix cible de 42 $ à 26 $

* Park National Corp PRK.A : KBW relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 96 $ à 100 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible à 75 dollars, contre 70 dollars auparavant

* PayPal PYPL.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : RBC relève le cours cible à 91 $, contre 88 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève le cours cible à 80 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : UBS relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Phinia Inc PHIN.N : UBS ramène le cours cible de 62 $ à 59 $

* Polaris Inc PII.N : BMO relève le cours cible de 52 $ à 70 $

* Polaris Inc PII.N : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 67 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho ramène le cours cible à 120 $, contre 125 $ auparavant

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 74 $

* Qnity Electronics Inc Q_W.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération

* Qnity Electronics Inc Q_W.N : Keybanc initie une couverture avec un objectif de prix de 117

* Qorvo QRVO.O : UBS relève le prix cible de 100 $ à 108 $

* Qorvo QRVO.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Qorvo QRVO.O : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; augmente le prix cible de 70 $ à 105 $

* Ramaco Resources Inc METC.O : Benchmark augmente le prix cible de 24 $ à 38 $

* Rambus Inc RMBS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 73 $ à 115 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 68 $ contre 65 $ auparavant

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Mizuho relève le prix cible de 62 à 67 dollars

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel relève le prix cible de 60 à 63 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BofA Global Research relève le prix cible de 543 $ à 627 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Baird augmente le prix cible de 587 $ à 630 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le prix cible de 781 $ à 818 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO augmente le prix cible de 640 $ à 725 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 831 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le PT à 850$ de 800

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners relève le PT de 645 à 710 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 704 $ à 708 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 780 $ à 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo augmente le PT à 615$ de 580

* Repligen RGEN.O : Barclays relève le prix cible de 160 $ à 175 $

* Repligen Corp RGEN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 160 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 291 $ contre 303 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays réduit le prix cible à 342 $ contre 358 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 355 $ à 325 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit le prix cible à 286 $ contre 317 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 357 $ (367 $)

* Royal Caribbean Group RCL.N : Stifel réduit le prix cible à 400 $ de 420

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush augmente le prix cible de 60 $ à 220 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW relève le prix cible de 35 à 36 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 370 à 375 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 378 $ à 385 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho relève le prix cible de 385 à 400 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le prix cible de 400 $ à 405 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS relève le prix cible de 400 à 422 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 395 $ à 410 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 124 $ à 114 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW augmente le prix cible à 33 $ de 32 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays relève le cours cible de 58 à 88 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 91 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Keybanc relève le prix à surpondérer de pondération sectorielle

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 70 $ à 140 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 71 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 27 $ contre 21 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible à 35 $ contre 32 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham relève le cours cible de 29 $ à 36 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stephens relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : TD Cowen relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève le cours cible de 61 $ à 63 $

* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours cible de 164 $ à 108 $

* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance marché"

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $ à 65 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Sysco SYY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 86 $ à 88 $

* Sysco Corp SYY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 82 à 86 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le cours cible à 130 $, contre 125 $ auparavant

* Tenet Healthcare THC.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 200 à 235 dollars

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 192 $ auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : UBS augmente le prix cible de 238 $ à 260 $

* Terawulf Inc WULF.O : Atb Capital Markets relève l'objectif de cours de 13 à 26 dollars

* Terawulf Inc WULF.O : Needham augmente le prix cible de 11 $ à 21 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Oppenheimer relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 9 $ à 22 $

* United Parcel Service Inc UPS.N : UBS augmente le prix cible à 113$ de 110

* UnitedHealth UNH.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* UnitedHealth UNH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 275 à 333 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le prix cible de 409 $ à 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 410 dollars, contre 402 dollars auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 415 dollars, contre 325 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 417 $, contre 423 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : RBC augmente le prix cible de 286 $ à 408 $

* UnitedHealth UNH.N : UBS relève le cours cible à 430 $, contre 378 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens relève le cours cible de 215 à 235 dollars

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible à 251 $, contre 227 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : UBS relève le cours cible à 302 $, contre 280 $ auparavant

* UPS UPS.N : Bernstein relève le cours cible à 122 $ contre 117 $

* UPS UPS.N : BMO relève le cours cible de 96 $ à 105 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* UPS UPS.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* UPS UPS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 100 à 107 dollars

* UPS UPS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 110 $ contre 109 $

* UPS UPS.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 100 dollars auparavant

* UPS UPS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 91 $ à 96 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : B. Riley réduit le prix cible de 80 $ à 58 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible à 50 $ de 70

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 55 $ à 40 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 62 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes américains ciblés

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Needham réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 à 45 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 72 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 68 $ à 57 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 70 $ à 50 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : UBS réduit le prix cible à 60$ de 70

* VF Corp VFC.N : Telsey Advisory Group augmente le cours cible à 16 $ contre 14 $

* VF Corp VFC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 14 à 15 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS relève le prix cible de 25 à 46 dollars

* Visa Inc V.N : Raymond James augmente le prix cible à 408 $ contre 398 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen augmente le prix cible de 407 $ à 416 $

* Visa Inc V.N : UBS relève le cours cible de 415 à 425 dollars

* VSE Corp VSEC.O : B. Riley relève le cours cible de 198 $ à 208 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 240 $ de 195 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies augmente le prix cible de 190 $ à 205 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC augmente le prix cible de 180 $ à 200

* VSE Corp VSEC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 177 $ à 201 $

* Walmart WMT.N : RBC augmente le cours cible de 106 $ à 116 $

* Waste Management Inc WM.N : Barclays ramène le cours cible à 266 $, contre 271 $ auparavant

* Waste Management Inc WM.N : CIBC réduit le prix cible de 235 $ à 231 $

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup augmente le prix cible de 268 $ à 270 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 255 $ contre 277 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC réduit le prix cible à 223 $ de 234 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 264 $ à 254 $

* Waste Management Inc WM.N : Stifel réduit le prix cible de 252 $ à 236 $

* Waste Management Inc WM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 275 $ à 265 $

* Wayfair W.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 83 $ de 75

* Wayfair Inc W.N : Baird augmente le prix cible de 71 $ à 98 $

* Wayfair Inc W.N : Barclays augmente le prix cible de 70 $ à 104 $

* Wayfair Inc W.N : BMO augmente le prix cible de 68 $ à 110 $

* Wayfair Inc W.N : Citigroup augmente le prix cible de 105 $ à 135 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies augmente le prix cible à 123 $ de 102

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan augmente le prix cible à 114 $ contre 105 $

* Wayfair Inc W.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 114 dollars contre 105 dollars: Mizuho relève le cours cible à

130 $, contre 88 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Needham relève le prix cible à 125 $, contre 83 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève le prix cible de 98 à 125 dollars

* Wayfair Inc W.N : Raymond James relève le prix cible à 130 $, contre 90 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Stifel augmente le prix cible de 80 $ à 100 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen augmente le prix cible de 74 $ à 95 $

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities augmente le prix cible à 120 $ à partir de 95

* Wayfair Inc W.N : UBS augmente le prix cible à 135 $ de 102

* Wayfair Inc W.N : Wells Fargo relève le cours cible à 110 $, contre 90 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $, contre 202 $ auparavant

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève le cours cible de 195 à 203 dollars

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : TD Cowen initie une couverture avec un PT de 350

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 51 $

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel réduit le prix cible de 80 $ à 69 $

* Xencor Inc XNCR.O : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 23 $

* Xencor Inc XNCR.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Oppenheimer relève le PT à 18$ de 8

* Xylem Inc XYL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 172 $ contre 165 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 175 $ contre 169 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 160 $ contre 140 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : RBC relève le cours cible à 176 $ contre 169 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel relève le cours cible de 175 à 178 dollars

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities ramène le cours cible de 350 $ à 331 $

* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays réduit le prix cible de 375 $ à 360 $