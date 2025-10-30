(Actualisé avec Nvidia, Starbucks, Chipotle, Restaurant Brands, Metsera, Eli Lilly, Biogen, Merck, Cigna, Mastercard, E-Bay et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq

* MICROSOFT MSFT.O - Les dépenses du groupe en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle pour répondre à la demande croissante de services cloud ont dépassé mercredi les attentes de Wall Street, ce qui accentue les craintes des investisseurs quant aux coûts liés au maintien de cette croissance. L'action perd 2,8% en avant-Bourse.

Le groupe a annoncé également une croissance fulgurante de sa plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud"), Azure, ce qui a permis à son chiffre d'affaires trimestriel de dépasser les attentes du marché.

* ALPHABET GOOGL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, porté par la croissance de ses revenus publicitaires et de ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). L'action prend 7,5% en avant-Bourse.

* META META.O a annoncé mercredi prévoir des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine en raison des investissements dans l'intelligence artificielle, notamment la construction de centres de données pour soutenir son offensive dans ce domaine. L'action recule de 7,4% en avant-Bourse.

Le groupe a en outre annoncé mercredi avoir enregistré au troisième trimestre des frais exceptionnels de près de 16 milliards de dollars liés à la vaste réforme budgétaire du président américain Donald Trump.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, effectue un travail préparatoire en vue d'une introduction en Bourse dans le cadre de laquelle la firme pourrait être valorisée à 1.000 milliards de dollars, ont déclaré mercredi trois personnes au fait de la question, à propos de ce qui pourrait constituer l'une des plus importantes IPO de l'histoire.

Dans d'autres actualités liées au secteur, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas abordé la question des puces Blackwell de NVIDIA NVDA.O lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

Le groupe américain est par ailleurs devenu la première entreprise à atteindre une valeur boursière de 5.000 milliards de dollars, grâce à une reprise qui a consolidé sa position au coeur de l'essor mondial de l'IA.

* STARBUCKS SBUX.O a annoncé mercredi sa première hausse du chiffre d'affaires comparable depuis près d'un an et demi, grâce notamment aux marchés internationaux, mais ses marges ont été affectées par la flambée du prix du café.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a abaissé mercredi ses prévisions de ventes annuelles pour la troisième fois cette année, la chaîne de fast food étant confrontée à l'impact des droits de douane, à l'inflation et à l'évolution des habitudes de consommation. L'action recule de 17,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* RESTAURANT BRANDS QSR.N a annoncé jeudi des ventes comparables supérieures aux estimations pour le troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de la fréquentation dans ses chaînes de restaurants Burger King et Tim Hortons.

* METSERA MTSR.O - La société danoise Novo Nordisk

NOVOb.CO a annoncé jeudi avoir fait une offre non sollicitée pour Metsera, proposant 56,50 dollars par action en espèces pour le fabricant américain de médicaments, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 6 milliards de dollars. L'action Metsera avance de 19% en avant-Bourse.

Pfizer PFE.N , qui avait fait également une offre pour cette société en septembre dernier, avait dit qu'il paierait 47,50 dollars par action.

* ELI LILLY LLY.N a relevé jeudi sa prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, misant sur une forte augmentation de la demande pour ses médicaments GLP-1, indiqués pour traiter le diabète et l'obésité.

* MERCK MRK.N a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la croissance de son médicament anticancéreux Keytruda ayant compensé la baisse des ventes du vaccin contre le papillomavirus Gardasil en Chine.

* BIOGEN BIIB.O a abaissé jeudi ses prévisions de bénéfice pour l'année, le laboratoire s'attendant à subir un impact de 1,25 dollars par action en raison de frais liés à la recherche et au développement associés à certaines acquisitions au quatrième trimestre.

* CIGNA CI.N a dépassé jeudi les estimations concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce notamment à la performance de sa division Evernorth, qui regroupe ses activités de gestion des prestations pharmaceutiques.

* EBAY EBAY.O - La société de commerce électronique a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année inférieures aux attentes, dans un contexte d'incertitude macroéconomique persistante.

* MASTERCARD MA.N est en phase finale de négociations pour acquérir la start-up spécialisée dans les cryptomonnaies Zerohash pour un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars, a rapporté mercredi Fortune, citant cinq sources proches du dossier.

