Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de Christine Lagarde

La BCE devrait maintenir ses taux inchangés, dans un contexte d'inflation maîtrisée et de croissance modérée.

À une heure de la conférence de presse de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, les marchés anticiperaient un statu quo sur les taux directeurs. Le taux de dépôt, actuellement à 2 %, pourrait rester inchangé, la BCE estimant être en « bonne position » pour faire face aux incertitudes économiques. Cette réunion, délocalisée à Florence, devrait confirmer une pause dans le cycle de resserrement monétaire, alors que l'inflation dans la zone euro se stabiliserait autour de l'objectif de 2 %La Croix+1.

La conférence de presse pourrait également offrir des précisions sur les perspectives économiques de la zone euro et sur les prochaines orientations de la politique monétaire. Christine Lagarde devrait réaffirmer la prudence de l'institution, en soulignant que toute évolution future dépendrait des données économiques à venir.