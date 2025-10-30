Espace : l'Inde va lancer "le plus lourd" satellite de son histoire

Le décollage du lanceur LVM3-M5 est programmé pour dimanche 2 novembre.

Un lancement de fusée au centre spatial, à Sriharikota (Inde), en 2023 ( AFP / R.SATISH BABU )

L'agence spatiale indienne (ISRO) a annoncé jeudi 30 octobre le lancement dimanche de sa plus puissante fusée avec à son bord le plus lourd satellite de télécommunications indien placé en orbite, nouvelle étape de son ambitieux programme spatial.

L'Inde, puissante spatiale émergente

D'une masse de 642 tonnes pour 43,5 m de haut, le lanceur LVM3-M5, une fusée de deux étages équipée de deux propulseurs auxiliaires, doit décoller du pas de tir de Sriharikota, sur la côte est de l'Inde, dimanche à 17H26 (11H43 GMT).

Cette fusée est une version améliorée de celle qui avait envoyé vers la surface de la Lune une sonde de conception indienne en août 2023. Avant l'Inde, seuls la Russie, les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à expédier et faire atterrir un engin sur le sol lunaire.

Elle emportera dans sa coiffe le satellite CMS-03, dédié aux télécommunications au-dessus de l'océan et du territoire indien, de 4,4 tonnes, "le plus lourd" lancé par le pays à ce jour, a précisé l'ISRO sur la plateforme X.

Le pays le plus peuplé de la planète affiche de grandes ambitions en matière de conquête spatiale. Après avoir placé une sonde en orbite autour de Mars en 2014 et en posant un robot sur la Lune en 2023, l'ISRO prévoit d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens en 2027. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a pour sa part annoncé sa volonté de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici à 2040.