information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 13:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ardelyx, RPM International, Trubridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ardelyx, RPM International et Trubridge.

FAITS MARQUANTS

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC relève la note à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 150 à 154 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 130$ contre 109

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 385 $ contre 405 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Adobe Inc ADBE.O : BMO réduit le prix cible de 400 $ à 375 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays réduit le prix cible à 101$ de 104

* AIG Inc AIG.N : Barclays réduit le prix cible à 81 $ contre 88 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible de 107 à 120 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible de la sous-pondération à la même pondération

* Airbnb Inc ABNB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 118 $ à 128 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 105 $ contre 94 $

* Alcon AG ALC.N : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible est ramené de 85 $ à 80 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ contre 91 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 51 $ contre 42 $

* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 375 $ contre 336 $ auparavant

* Alumis Inc ALMS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 20 $ à 40 $

* Amazon AMZN.O : New Street Research relève le cours cible de 340 à 350 dollars

* American Assets Trust Inc AAT.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $ auparavant

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève le cours cible à 25 $ contre 20 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 420 $ contre 410 $

auparavant

* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 168 dollars contre 172

dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho augmente le prix cible à 275 $ contre 245 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : BTIG augmente le prix cible de 14 $ à 17 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 10 $ à 16 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays relève l'objectif de cours de 218 à 222 dollars

* Array Technologies Inc ARRY.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Array Technologies Inc ARRY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 10 à 12 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Barclays réduit le prix cible à 247 $ contre 250 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 25$

contre 30

* Autozone Inc AZO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 4 600 $ à 4 150 $

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 127 $ de 121 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23$ contre 15

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 25 à 29 dollars

* Baxter International BAX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 36 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Beta Bionics Inc BBNX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 33 $ à 28 $

* BJ'S Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 32 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible à 1 267 $ contre 1 244 $

* Blackstone Inc BX.N : Barclays réduit le prix cible à 171 $ contre 172 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wells Fargo relève le cours cible à 5954 $ contre 5523 $

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 40

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Barclays réduit l'évaluation de surpondération à égale

pondération

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Brinker International Inc EAT.N : Mizuho relève le prix cible de 155 $ à 175 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 53 $ à 60 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 450 à 480 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 84 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC réduit le prix cible de 129 $ à 111 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 315 $ à 350 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 81 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 294 $ contre

268 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 52 $ à 64 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group initie une couverture avec une note de surperformance

* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group initie une couverture avec un objectif de prix de 85

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 47 $ contre 40 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le prix cible de 91 $ à 101 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève le prix cible à 38 $, contre 36 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group initie une couverture avec une note de

surperformance

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group initie une couverture avec un objectif de

prix de 50

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Truist Securities relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 111 $ à 126 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho réduit le prix cible de 150 $ à 148 $

* Cigna CI.N : Mizuho augmente le prix cible de 307 $ à 325 $

* Claritev Corp CTEV.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Claritev Corp CTEV.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 33

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 43 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham relève le cours cible de 48 $ à 56 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Barclays réduit le prix cible de 58 $ à 56 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 46 $ à 60 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 78 $ à 85 $

* Commercial Metals Co CMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 78 à 85 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 105

* Constellation Brands Inc STZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 195 $ à 197 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup relève le prix cible de 148 à 155 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève le prix cible de 154 à 157 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 155 $ contre 153 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 146 $ contre 135 $ auparavant

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 440

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 35 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO augmente le prix cible de "marché performant" à "surperformance"

* Cousins Properties Inc CUZ.N : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché;

objectif de prix de 10

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg relève la cote de l'action de "hold" à "buy"

* Dexcom Inc DXCM.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 28 à 34 dollars

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 170 $ contre 166 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 $ à 160 $

* Dominion Energy D.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 65 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 120 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Doximity Inc DOCS.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 59 $

* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities relève la note de "hold" à "buy"

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen relève la note de "hold" à "buy"

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 97 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève le cours cible de 400 $ à 413 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève le cours cible de 976 $ à 1300 $

* Emerson EMR.N : TD Cowen réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Entergy ETR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 108

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 212 $ à 243 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit le prix cible à 58 $ contre 63 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du

marché

* Essex Property Trust Inc ESS.N : BMO réduit le prix cible de 305 $ à 280 $

* Evolent Health Inc EVH.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur; prix cible de

5

* Excelerate Energy Inc EE.N : Barclays relève le prix cible de 32 $ à 33 $

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le cours cible à 30 $, contre 40 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 329 $ de 272 $

* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays ramène le cours cible à 31 dollars, contre 35 dollars

auparavant

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 250 à 306 dollars

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 18

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Berenberg relève le prix cible de 215 à 230 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève le cours cible à 247 $, contre 243 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 291 $ contre 255 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 210 $ contre 197 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 15$ contre 13

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève le prix cible de 13 à 15 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 195 $ à 185 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 105 $ à 112 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible à 85 $ de 75

* GM GM.N : Mizuho relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Greenbrier Companies Inc GBX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 41 à 49 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Mizuho réduit le prix cible de 20 à 18 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 71 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération;

objectif de prix 68

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Truist Securities relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO fait passer la note de "surperformance" à "performance du

marché"

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BMO réduit le prix cible de 16 $ à 11 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein réduit le prix cible de 410 $ à 380 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Stifel passe d'un achat à un maintien; augmente le prix cible de 18

$ à 20 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Bernstein relève le cours cible de 700 à 740 dollars

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 266 $ contre 250 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève le cours cible à 195 $ contre 158 $

auparavant

* J&J JNJ.N : Bernstein relève le prix cible de 193 à 208 dollars

* Jack In the Box Inc JACK.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 19$ contre 16

* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 137 $ contre 128 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 27 à 37 dollars

* Kimco Realty Corp KIM.N : Mizuho réduit le prix cible à 21 $ contre 23 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays réduit le prix cible à 159 $ contre 169 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 288 $ contre 272 $

auparavant

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 309 $ à 320 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies augmente le prix cible de 252 $ à 310 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 240 $ à 310 $

* Lam Research LRCX.O : HSBC augmente le prix cible de 127 $ à 181 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible de 200 $ à 220 $

* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays réduit le prix cible de 46 $ à 45 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel augmente le prix cible à 128 $ contre 122 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 500 à 605 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 455$ contre 325

* Macerich Co MAC.N : Mizuho relève le cours cible de 18 à 21 dollars

* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 23 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : BMO initie une couverture avec un objectif de prix de 27

* Marsh & Mclennan Cos. MMC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 206 $ à 210 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève le cours cible à 271 $ contre 270 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 660 $ contre 655 $

* Metlife Inc MET.N : Barclays réduit le prix cible à 90 $ contre 98 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho relève le cours cible de 80 à 83 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 390 dollars contre 290 dollars

auparavant

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO relève l'objectif de performance de marché à

surperformer

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 158 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 215 $ contre 195 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho relève le prix cible de 200 $ à 220 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Northrop Grumman NOC.N : Truist Securities réduit le prix cible de 688 $ à 623 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 28 $ contre 34 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 275 $ contre 245 $ auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 161 à 163

dollars

* Omada Health Inc OMDA.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Omada Health Inc OMDA.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 17

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 40 à 43 dollars

* Onsemi ON.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 72 $ contre 62 $ auparavant

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $

auparavant

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 115 $ à 130 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 40$ contre 44

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 42 $ contre 50 $

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 379 $ contre 332 $

* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : Mizuho relève le cours cible à 39 $ contre 37 $

* Phreesia Inc PHR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 26 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de

prix 30

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Plug Power Inc PLUG.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; l'objectif de cours

est ramené de 4 à 2 dollars

* Principal Financial Group PFG.O : Barclays relève le cours cible de 82 $ à 85 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 31

* Progressive Corp PGR.N : Barclays relève le prix cible de 257 $ à 265 $

* Progressive Corp PGR.N : Barclays augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities augmente le prix cible de 28 $ à 34 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève l'objectif de cours à 124 $ contre 118 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 79 $ contre 83 $

* QORVO QRVO.O : Mizuho réduit le cours cible à 85 $ contre 93 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho réduit le prix cible de "surperform" à "neutre

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho réduit le prix cible de 200 $ à 175 $

* QXO Inc QXO.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho réduit le prix cible de surperformer à neutre

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho réduit le prix cible de 77 $ à 74 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Barclays réduit le prix cible à 237 $ contre 251

$

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 205 $

* RPM International Inc RPM.N : Citigroup réduit le prix cible de 127 $ à 125 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 115 $ contre 117 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible de 128 $ à 120 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le prix cible de 132 $ à 126 $

* RPM International Inc RPM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à 135 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 55

* Seadrill Ltd SDRL.N : BTIG augmente le prix cible de 33 $ à 40 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 200$ contre 230

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC relève l'objectif de performance à "surperformer" à partir de

"performer"

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de

surpondération

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Citigroup initie la couverture avec un objectif de prix de 55

* SM Energy Co SM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 24 $ contre 17 $

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à surpondéré

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 36 $ à 60 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 83 $ à 86 $

* Stellantis NV STLA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15,2 $ contre 12,7 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève le prix cible de 71 $ à 77 $

* Stryker Corp SYK.N : Bernstein relève le cours cible de 450 à 465 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 96 $ contre 91 $

auparavant

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 457 $ contre 439 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Bernstein relève le cours cible de 18 à 25 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 135 à 142 dollars

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC réduit le cours cible de 68 $ à 62 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays réduit le prix cible de 164 $ à 163 $

* the TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 150 $ à 155 $

* travelers Companies Inc TRV.N : Barclays réduit le prix cible à 312 $ contre 315 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel relève le cours cible de 583 à 700 dollars

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 23

* Tuhura Biosciences Inc HURA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* Unum Group UNM.N : Barclays augmente le prix cible de 94 $ à 96 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 125 dollars contre 122 dollars

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 197 $ contre 192 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Ventas Inc VTR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 87 $ contre 75

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 300

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève le prix cible de 60 à 75 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 45 à 55 dollars

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève le prix cible de 83 $ à 93 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* W R Berkley Corp WRB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 73 $ auparavant

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible de 245 $ à 258 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 250 $ à 275 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Waystar Holding Corp WAY.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 41

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho augmente le prix cible de 186 $ à 216 $

* Wingstop Inc WING.O : Mizuho réduit le prix cible à 310 $ contre 320 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho augmente le prix cible de 81 $ à 86 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à neutre

* Zillow Group Inc ZG.O : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 70 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 99 $ contre 97 $