Exxon se dit prêt à étudier un retour au Venezuela

par Sheila Dang

Le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a ‍déclaré vendredi que la major pétrolière américaine pourrait être opérationnelle très rapidement au Venezuela et qu'elle était ‌prête à étudier la possibilité d'un retour dans le pays.

"Il est absolument essentiel que nous ​mettions en place une équipe technique pour évaluer ⁠l'état actuel de l'industrie", a déclaré Darren Woods lors d'une réunion à la Maison ⁠blanche, en présence ‍du président américain Donald Trump et ⁠d'autres dirigeants d'entreprises pétrolières, pour discuter de l'avenir du secteur au sein du pays membre de l'Opep.

"Nous ​sommes prêts à mettre en place une équipe sur le terrain", a-t-il ajouté, précisant que cela pourrait ⁠avoir lieu dans quelques semaines.

Ces déclarations interviennent ​alors que les Etats-Unis ont capturé samedi ​le président ​vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire à Caracas.

Exxon ​a connu une ⁠histoire mouvementée au Venezuela avant que ses actifs ne soient expropriés par l'ancien président du pays, Hugo Chavez.

Selon Darren Woods, les cadres juridiques existants font que ‌le Venezuela n'est pas adapté aux investissements et Exxon a besoin de protections durables en matière d'investissements et de changements législatifs dans le pays.

(Reportage Bo Erickson à Washington et Sheila Dang à Houston, version ‌française Benjamin Mallet)