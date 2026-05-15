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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, NVIDIA, Thermo Fisher Scientific
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 09:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, NVIDIA et Thermo Fisher Scientific.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réintroduit sa couverture avec une note « en ligne

avec le secteur »; objectif de cours: 490 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 31 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à

17 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550

$

* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 510 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 515 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 454 $ à 502

$

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Avantor Inc AVTR.N : RBC reprend la couverture avec une note « en ligne avec le secteur

»; objectif de cours de 9 $

* Bandwidth Inc BAND.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « surperformer

»; objectif de cours de 320 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 214 $ à 225 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours de 62 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 230 $ à

226 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $

* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $

* Cisco CSCO.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de

77 $ à 137 $

* Danaher Corp DHR.N : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 200 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Doximity Inc DOCS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter

»; objectif de cours: 24 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 177 $ à 156 $

* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à

39 $

* GPGI Inc GPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Illumina Inc ILMN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 170 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à

41 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 180 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Olin Corp OLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours

de 86 $ à 72 $

* Repligen Corp RGEN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 160 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 28 $ à

55 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « en ligne

avec le secteur »; objectif de cours: 490 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « acheter »;

objectif de cours: 68 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
72,300 USD NYSE +0,58%
AGILON HEALTH
78,585 USD NYSE +9,32%
ALTRIA GROUP
72,405 USD NYSE +1,14%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
15,520 USD NYSE +0,71%
ANAPTYSBIO
62,1900 USD NASDAQ -0,79%
APPLIED MATERIALS
440,5600 USD NASDAQ +0,90%
AVANTOR
7,940 USD NYSE +0,83%
BANDWIDTH-A
52,1000 USD NASDAQ +2,14%
BIO-RAD LAB-A
246,260 USD NYSE +1,19%
BIO-TECHNE
44,7400 USD NASDAQ -0,33%
BIOGEN
191,3700 USD NASDAQ -6,43%
BOOT BARN HLDGS
146,540 USD NYSE +0,90%
BROADCOM
439,7900 USD NASDAQ +5,52%
CIENA
591,560 USD NYSE +2,36%
CISCO SYSTEMS
115,5300 USD NASDAQ +13,41%
DANAHER
164,580 USD NYSE -0,83%
DIGIMARC
9,8300 USD NASDAQ -6,91%
DOXIMITY RG-A
18,000 USD NYSE -22,81%
EASTERN BANKSHAR
19,4400 USD NASDAQ +0,52%
EMERSON ELECTRIC
137,880 USD NYSE +0,09%
EXPONENT
53,6500 USD NASDAQ -1,63%
FORTUNE BRANDS
36,140 USD NYSE +0,98%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
ILLUMINA
143,2400 USD NASDAQ -1,21%
INTUITIVE MACH RG-A
36,5200 USD NASDAQ +2,44%
LEGENCE RG-A
89,0000 USD NASDAQ -11,04%
MARVELL TECH
182,5800 USD NASDAQ +2,59%
NVIDIA
235,7400 USD NASDAQ +4,39%
OLIN
27,710 USD NYSE -2,40%
PRESTIGE CONSMER
45,920 USD NYSE -11,27%
Pétrole Brent
109,15 USD Ice Europ +2,40%
Pétrole WTI
104,83 USD Ice Europ +2,60%
REPLIGEN
103,3800 USD NASDAQ -3,41%
SEMTECH
141,1600 USD NASDAQ +1,11%
STAAR SURGICAL
32,0100 USD NASDAQ +8,88%
TANGO THERAPETCS
24,8700 USD NASDAQ -2,51%
THERMO FISHER SC
448,140 USD NYSE +0,43%
TIMKEN
116,770 USD NYSE +0,92%
UNITY BANCORP
52,5600 USD NASDAQ +0,96%
VERTV HOLDINGS RG-A
376,170 USD NYSE +1,67%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 09:17:09.

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