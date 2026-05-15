TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, NVIDIA, Thermo Fisher Scientific

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, NVIDIA et Thermo Fisher Scientific.
POINTS FORTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $
* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC réintroduit sa couverture avec une note « en ligne
avec le secteur »; objectif de cours: 490 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $
* Agilon Health Inc AGL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 31 $
* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 64 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 23 $ à
17 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 545 $ à 575 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 550
$
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 415 $ à 510 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 515 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 454 $ à 502
$
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $
* Avantor Inc AVTR.N : RBC reprend la couverture avec une note « en ligne avec le secteur
»; objectif de cours de 9 $
* Bandwidth Inc BAND.O : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « surperformer
»; objectif de cours de 320 $
* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 214 $ à 225 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours de 62 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 230 $ à
226 $
* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $
* Ciena Corp CIEN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 425 $ à 675 $
* Cisco CSCO.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de
77 $ à 137 $
* Danaher Corp DHR.N : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif
de cours de 200 $
* Digimarc Corp DMRC.O : Needham relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Doximity Inc DOCS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « acheter
»; objectif de cours: 24 $
* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 177 $ à 156 $
* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à
39 $
* GPGI Inc GPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $
* Illumina Inc ILMN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif
de cours de 170 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à
41 $
* Legence Corp LGN.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 180 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $
* Olin Corp OLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 26 $
* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours
de 86 $ à 72 $
* Repligen Corp RGEN.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif
de cours de 160 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève son objectif de cours de 18 $ à 27 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 28 $ à
55 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC reprend sa couverture avec une note « en ligne
avec le secteur »; objectif de cours: 490 $
* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $
* Unity Bancorp Inc UNTY.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note « acheter »;
objectif de cours: 68 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève son objectif de cours de 356 $ à 435 $
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