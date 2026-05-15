Donald Trump à Pékin : tensions, surprises... comment se sont passées les précédentes visites de présidents américains en Chine ?

Donald Trump et Xi Jinping à Pékin ce vendredi 15 mai. ( POOL / EVAN VUCCI )

Le président américain Donald Trump termine ce vendredi 15 mai sa visite en Chine, à Pékin, au cours de laquelle il a été reçu par son homologue Xi Jinping.

De la "diplomatie du ping-pong" à l'accueil fastueux, les visites de présidents américains en Chine ont connu des hauts et (de nombreux) bas. Celle de Donald Trump cette semaine s'inscrit dans cette longue série. Retour sur les déplacements les plus marquants.

Diplomatie du ping-pong

Les Etats-Unis avaient rompu les liens avec la Chine après l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. En février 1972, la visite de Richard Nixon en Chine brise la glace. Le président américain rencontre le fondateur de la République populaire, Mao Zedong, ainsi que le Premier ministre Zhou Enlai, avec qui il trinque au baijiu, l'alcool blanc chinois réputé pour sa force. Lors d'un banquet de bienvenue, Richard Nixon déclare : "Il n'y a aucune raison pour que nous soyons ennemis".

Cette visite historique avait été préparée par un déplacement secret, l'année précédente, du conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger, mais aussi par des échanges entre pongistes des deux pays, dans le cadre de la "diplomatie du ping-pong". Le voyage de Richard Nixon ouvre la voie à une normalisation progressive, qui aboutit à l'établissement de liens diplomatiques complets en janvier 1979.

Barbecue texan à Pékin

La visite de George Bush en février 1989 survient dans un contexte d'appel à des réformes démocratiques en Chine, un mouvement qui débouchera quelques mois plus tard sur les grandes manifestations de Tiananmen et à leur répression. Un barbecue texan que le président américain organise dans un hôtel de Pékin provoque un petit incident diplomatique avec les autorités chinoises en raison de la présence sur la liste des invités de l'astrophysicien et dissident Fang Lizhi - qui sera empêché d'y assister. George Bush exprimera ses regrets auprès de Pékin.

Débat télévisé surprise

La tournée de neuf jours de Bill Clinton en Chine, en 1998, marque un réchauffement après les sanctions imposées par Washington à Pékin suite à la répression de 1989. Moment fort : la décision surprise du président Jiang Zemin de diffuser en direct une conférence de presse commune avec son homologue américain. Dans une scène inhabituelle, les deux dirigeants débattent à la télévision de sujets habituellement tabous, comme les droits humains et la répression de Tiananmen. "Je ne m'attendais pas à pouvoir avoir des échanges aussi ouverts et aussi larges avec le peuple chinois", déclare Bill Clinton.

JO 2008, une vitrine symbolique

George W. Bush assiste à la spectaculaire cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en août 2008, vitrine symbolique d'une Chine en pleine ascension économique. Le président américain tente de trouver un certain équilibre diplomatique, sous la pression d'organisations de défense des droits humains qui réclament une ligne dure face à la politique chinoise au Tibet, aux arrestations de dissidents ou à la censure d'internet. George W. Bush appelle avec retenue à davantage de liberté d'expression et de liberté religieuse.

Barack Obama privé de tapis rouge

La dernière venue de Barack Obama en Chine, en 2016, met en lumière l'essor croissant du géant asiatique et la rivalité grandissante avec les Etats-Unis. A son arrivée à Hangzhou (est) pour un sommet du G20, le président américain descend de son avion Air Force One par l'escalier intégré de l'appareil, sans être accueilli par un tapis rouge, ce qui alimente les spéculations sur un éventuel affront diplomatique. Des tensions éclatent également entre des responsables chinois de la sécurité et des journalistes américains. Le président américain minimise toutefois l'incident.

Au pouvoir depuis 2012, le président chinois Xi Jinping évoque avec Barack Obama les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale, des prétentions qui génèrent des tensions régionales.

Pas de "gros calin" pour Donald Trump

Donald Trump bénéficie d'un accueil fastueux lors de sa visite à Pékin en novembre 2017, pendant son premier mandat. Il n'a pas encore déclenché sa première guerre commerciale contre la Chine. Il assiste à une représentation d'opéra chinois avant de visiter la Cité interdite avec Xi Jinping. Donald Trump montre au président chinois des vidéos de sa petite-fille Arabella Kushner chantant en mandarin et récitant des poèmes chinois classiques. Xi Jinping répond qu'elle mérite un "A+" - la plus haute note du système scolaire américain. L'ambiance est nettement plus sobre lors de l'actuelle visite de Donald Trump, qui n'obtient pas le "gros câlin" qu'il escomptait de la part de son homologue.