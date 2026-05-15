British Gas déboursera jusqu'à 90 millions de livres après des installations forcées de compteurs

( AFP / LEON NEAL )

L'énergéticien britannique British Gas déboursera jusqu'à 90 millions de livres (plus de 100 millions d'euros) de réparations et d'annulations de dettes, à la suite d'une enquête du régulateur pointant un nombre "inacceptable" d'installations forcées de compteurs prépayés chez des clients vulnérables.

L'affaire avait fait scandale début 2023, après des révélations du Times sur les pratiques d'une société de recouvrement de créances agissant pour le compte de British Gas, forçant en leur absence l'entrée du logement de personnes n'arrivant plus à payer leurs factures pour y installer des compteurs d'énergie prépayés.

L'Ofgem, qui supervise le secteur de l'énergie au Royaume-Uni, avait ouvert une enquête.

Ces interventions étaient légales à condition d'avoir un mandat judiciaire, sauf s'il s'agissait de personnes fragiles (jeunes enfants, femmes enceintes, retraités précaires, personnes handicapées etc.).

"Il est clair que British Gas a failli à ses obligations concernant un nombre inacceptable de clients vulnérables chez qui un compteur à pré-paiement a été installé sans leur consentement", a reconnu son directeur général Tim Jarvis dans un communiqué vendredi.

British Gas a accepté de payer 20 millions de livres (23 millions d'euros) dans un "fonds de réparation volontaire", indique l'Ofgem.

L'entreprise versera aussi une indemnisation aux clients concernés sur la période 2018-2021 et annulera jusqu'à 70 millions de livres (80 millions d'euros) de dettes d'énergie pour des clients vulnérables, entre autres mesures annoncées vendredi.

Le régulateur reconnait que l'entreprise "n'a plus procédé à l'installation de compteurs à pré-paiement sur la base d'un mandat depuis (...) début février 2023".

"Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se produire, et je présente mes excuses aux clients prépayés qui ont été affectés", a réagi dans un communiqué le directeur général de Centrica, maison-mère de British Gas, dans un communiqué séparé.

Après que l'affaire a émergé en 2023, l'entreprise a "pris des mesures rapides pour améliorer (ses) processus et modifier (sa) manière d'interagir avec les clients endettés, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité", a-t-il assuré.

L'action de Centrica à la Bourse de Londres affichait une baisse d'environ 2,5% vendredi matin peu après l'ouverture des échanges.