Guerre en Ukraine : des "risques "significatifs" pour la sûreté nucléaire après une "intensification" des activités militaires près des centrales ukrainiennes

"Plus de 160 UAV (drones) recensés à proximité de sites" nucléaire sur les dernières 24 heures en Ukraine.

Rafael Grossi à New York, aux États-Unis, le 21 avril 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a appelé jeudi 14 mai la Russie et l'Ukraine à la "plus grande retenue" alors que l'organisme a relevé une "intensification" des activités militaires à proximité de plusieurs sites nucléaires ukrainiens, estimant qu'elle représente des "risques significatifs".

Au cours des dernières 24 heures, les équipes de l'AIEA ont été informées "d'une forte augmentation de l'activité (...) avec plus de 160 UAV (drones) recensés à proximité de sites" nucléaires , indique l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, dans un communiqué.

"Profonde préoccupation"

"Bien que les équipes de l'AIEA n'aient signalé aucune incidence directe sur la sûreté nucléaire, le directeur général, Rafael Grossi, a exprimé sa profonde préoccupation face à de telles activités militaires ", ajoute le texte.

Ces activités "se sont intensifiées au cours des derniers jours, ce qui présente des risques significatifs sur la sûreté et la sécurité nucléaires", poursuit cette même source.

Dans ce communiqué, Rafael Grossi a appelé "toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue".

La Russie a pilonné Kyiv pendant des heures jeudi , lançant des centaines de drones et des dizaines de missiles lors d'une attaque meurtrière, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.