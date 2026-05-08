TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, McDonald's, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, McDonald's et McKesson.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Baird relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 156

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève son objectif de cours de

80 $ à 90 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 48 $ à 36 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à

42,5 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Cencora COR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 419 $ à 382 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de 200 $ à 213

$

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 215 $ à

250 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de 200 $ à 320 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours

de 170 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à

219 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève sa recommandation de « sous-performance

» à « en ligne avec le secteur »

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 228 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève son objectif de 240 $ à 345

$

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $

à 400 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 941 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 365 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 515 $ à 530 $

* MP Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à

34 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 177 $ à 185

$

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 123 $

* Owens Corning OC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140

$

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108

$

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer

» à « en ligne avec le marché »

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à

12 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 122 $ à 80

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Prysmian PRY.MI : Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 156 $

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 130 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 95 $