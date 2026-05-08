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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, McDonald's, McKesson
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, McDonald's et McKesson.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AIG AIG.N : KBW relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Baird relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Airbnb Inc ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 173 $

* Airbnb Inc ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 114 $ à 156

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 545 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Chardan Capital Markets relève son objectif de cours de

80 $ à 90 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 87 $

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 48 $ à 36 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Bentley Systems, Inc BSY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 26 $ à

42,5 $

* Block Inc XYZ.N : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Cencora COR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 419 $ à 382 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de 200 $ à 213

$

* Citigroup C.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 215 $ à

250 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de 200 $ à 320 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours

de 170 $ à 220 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à

219 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 55 $

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 260 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 185 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC relève sa recommandation de « sous-performance

» à « en ligne avec le secteur »

* Installed Building Products Inc IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 228 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 66 $ à 78 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan relève son objectif de 240 $ à 345

$

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $

à 400 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 1 010 $ à 941 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 107 $ à 1 015 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 365 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 515 $ à 530 $

* MP Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à

34 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 177 $ à 185

$

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 123 $

* Owens Corning OC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140

$

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108

$

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer

» à « en ligne avec le marché »

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 13,5 $ à

12 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 122 $ à 80

$

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Prysmian PRY.MI : Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 65 $

* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Suss Microtec SMHNn.DE : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Synaptics Inc SYNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 132 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève sa recommandation de « performance sectorielle » à «

surperformance »

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Tidewater Inc. TDW.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 86 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 156 $

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 130 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 127 $ à 95 $

Valeurs associées

AIRBNB
140,4600 USD NASDAQ +0,41%
AKAMAI TECHNOLOG
116,6900 USD NASDAQ -4,34%
AMERICAN INTL GR
76,425 USD NYSE -1,62%
APPLIED MATERIALS
410,6400 USD NASDAQ -4,19%
ARROWHEAD PHRMCT
77,9500 USD NASDAQ -1,50%
ARTIVION
35,460 USD NYSE +2,10%
ATLAS ENER
18,270 USD NYSE -0,68%
BAKER HUGHES RG-A
63,5300 USD NASDAQ -4,71%
BENTLEY SYSTMS RG-B
33,6200 USD NASDAQ +4,83%
BLACKSKY TECH RG-A
32,195 USD NYSE -20,44%
BLOCK RG-A
70,120 USD NYSE -0,99%
CENCORA
255,660 USD NYSE +1,21%
CHARLES RIV LAB
181,700 USD NYSE +0,01%
CITIGROUP
129,090 USD NYSE +1,18%
CORE SCIENTIFIC
22,3600 USD NASDAQ -9,22%
CVS HEALTH
87,300 USD NYSE +0,51%
DATADOG RG-A
188,7300 USD NASDAQ +31,33%
DEVON ENERGY
45,350 USD NYSE -2,62%
DOORDASH RG-A
171,3500 USD NASDAQ +2,01%
FORTUNE BRANDS
39,055 USD NYSE -2,17%
GUARDANT HEALTH
92,2600 USD NASDAQ +0,01%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
39,130 USD NYSE -3,12%
HELMERICH&PAYNE
36,890 USD NYSE -7,47%
HUBSPOT
244,310 USD NYSE +3,89%
INSMED
105,0000 USD NASDAQ -23,41%
INSTALLED BLDN P
216,970 USD NYSE -27,47%
JFROG
57,0200 USD NASDAQ +5,97%
LIBERTY ENER RG-A
31,670 USD NYSE -2,46%
MACOM TECHNOLOGY
344,4700 USD NASDAQ +11,19%
MCDONALD'S
283,760 USD NYSE -0,10%
MCKESSON
753,220 USD NYSE +1,30%
MICROCHIP TECH
101,5800 USD NASDAQ -1,30%
MKS
300,7900 USD NASDAQ +2,39%
MONSTER BEVERAGE
75,9700 USD NASDAQ -1,59%
MOTOROLA SOLTN
433,420 USD NYSE -0,05%
MP MATERIALS RG-A
69,040 USD NYSE -4,94%
NATERA
219,8200 USD NASDAQ +2,20%
NATL ENERGY SVC
23,3500 USD NASDAQ -5,81%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
149,5900 USD NASDAQ +1,75%
NOBLE CORP RG-A
48,460 USD NYSE -1,23%
NOV
19,315 USD NYSE -4,24%
OCEANEERING INTL
36,570 USD NYSE -1,38%
ORMAT TECHNOLOGI
122,320 USD NYSE +6,47%
OWENS CORNING
121,770 USD NYSE -1,06%
PATTERSON-UTI EN
11,4100 USD NASDAQ -1,47%
PAYLOCITY HOLDIN
109,1200 USD NASDAQ +6,43%
PENNYMAC REIT
11,075 USD NYSE +0,45%
PLANET FITNESS RG-A
43,940 USD NYSE -31,25%
PNNYMC FINL SVC
88,590 USD NYSE +1,82%
PROPETRO HOLDING
15,555 USD NYSE -1,36%
PRYSMIAN
145,800 EUR MIL +1,50%
PTC THERAPEUTICS
64,4900 USD NASDAQ -3,12%
Pétrole Brent
100,55 USD Ice Europ -2,73%
Pétrole WTI
94,72 USD Ice Europ -3,40%
RINGCENTRAL RG-A
45,380 USD NYSE -0,74%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
46,860 USD NYSE +9,21%
SLB
53,030 USD NYSE -3,88%
SUSS MICROTEC
85,700 EUR XETRA -3,16%
SYNAPTICS
105,8000 USD NASDAQ -1,35%
TARGET
125,900 USD NYSE -3,33%
TELEFLEX
131,700 USD NYSE +6,95%
TEXAS ROADHOUSE
157,9300 USD NASDAQ -1,10%
THE CARLYLE GRP
49,0100 USD NASDAQ -3,52%
TIDEWATER
77,835 USD NYSE -4,75%
UNITY SOFTWARE
26,710 USD NYSE -2,09%
WARNER MUSIC RG-A
31,0400 USD NASDAQ +2,27%
WEATHERFORD INT
102,3000 USD NASDAQ -5,60%
WHIRLPOOL
48,225 USD NYSE -11,87%
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106,8500 USD NASDAQ -0,66%
XOMETRY RG-A
78,5000 USD NASDAQ +39,18%
ZOETIS RG-A
87,335 USD NYSE -21,43%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/05/2026 à 09:13:48.

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