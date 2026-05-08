Allemagne-Baisse inattendue de la production industrielle en mars

PHOTO DE FICHIER : Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg, Allemagne
La production industrielle allemande a contre toute attente reculé de 0,7% en mars par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,5% de la production industrielle allemande, après une baisse de 0,5% (chiffre révisé de -0,3%) en février.
(Rédigé par Etienne Breban)
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