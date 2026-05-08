information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 08:45

Allemagne-Baisse inattendue de la production industrielle en mars

PHOTO DE FICHIER : Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg, Allemagne

La ​production industrielle allemande a contre ​toute attente ​reculé de ⁠0,7% en ‌mars par rapport au mois ​précédent, ‌a ⁠annoncé vendredi l'Office fédéral de ⁠la ‌statistique.

Les analystes ⁠interrogés ‌par ⁠Reuters avaient prévu une ⁠hausse ‌de 0,5% ​de ‌la production industrielle allemande, ​après une ⁠baisse de 0,5% (chiffre révisé de -0,3%) en février.

(Rédigé par Etienne ​Breban)