Vue de l'intérieur de la bourse d'Amsterdam

Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli vendredi, les investisseurs ‌se montrant prudents après la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis dans le détroit d'Ormuz, ce qui éloigne la perspective d'un accord ​de paix et fait remonter les cours du pétrole.

Vers 07h30 GMT, à Paris, le CAC 40 perd 0,83% à 8.133,29 points, plombé par les valeurs bancaires, après une baisse de 1,17% jeudi. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,77%, le Labour, le parti du Premier ministre britannique Keir ​Starmer, ayant été sanctionné aux élections locales, tandis que le parti populiste Reform UK a progressé. Cela devrait accentuer la pression pour qu'il démissionne ou planifie son départ de la tête du ​parti.

A Francfort, le Dax cède 0,93%, plombé essentiellement par Allianz, Commerzbank et ⁠le secteur de la finance.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 1,05% et le FTSEurofirst 300 de 0,78%. Le Stoxx 600 abandonne 0,87%, tous ‌ses grands compartiments étant dans le rouge, à commencer par le secteur financier (-1,01%)

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un rebond de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,47% pour ​le Nasdaq au lendemain d'une séance en repli. Les ‌marchés américains attendent à 12h30 GMT le rapport officiel mensuel sur l'emploi, indicateur clé pour les anticipations ⁠sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Sur le front géopolitique, alors que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, qui tient depuis environ un mois, était toujours en vigueur, les derniers développements au Moyen-Orient pèsent sur le moral des investisseurs ⁠pour le dernier jour de ‌cotation de la semaine.

Les prix du pétrole remontent légèrement vendredi, au-dessus de la barre symbolique des 100 dollars le baril, ⁠après trois séances consécutives de baisse, tandis que l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 se tend autour de 22 points.

"Le chemin vers un ‌accord durable est tout sauf linéaire", souligne Chris Weston, directeur d'études chez Pepperstone.

"Les opérateurs ont dû revoir les hypothèses formulées au ⁠cours des deux dernières séances concernant l'évolution du conflit et la normalisation du trafic maritime via ⁠le détroit d'Ormuz", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la ‌saison des résultats des entreprises se poursuit, notamment dans l'automobile où au Japon, Toyota, premier constructeur automobile mondial, a annoncé anticiper une baisse de ​20% de son bénéfice annuel en raison de la guerre en Iran qui ‌renchérit le coût des matières premières. Le secteur européen de l'automobile recule de 0,40%. Par ailleurs, Donald Trump a dit donner à l'Union européenne jusqu'au 4 juillet pour respecter ​l'accord commercial conclu à Turnberry, en Ecosse, entre les deux blocs sous peine d'une hausse des droits de douane.

Stellantis (+0,50%) résiste à la tendance baissière du secteur après avoir annoncé son intention d'étendre son partenariat avec le chinois Leapmotor en Espagne.

Dans le secteur du transport aérien, dont l'indice ⁠en Europe recule de 1,54%, IAG, chute de 3,81%. Le propriétaire de British Airways a annoncé vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales en raison de la flambée des coûts du kérosène et les perturbations de l'approvisionnement.

A Francfort, Commerzbank cède 1,33% malgré le relèvement de plusieurs objectifs financiers et l'annonce d'un plan de suppression de 3.000 emplois alors que la banque allemande cherche à repousser une tentative de rachat par le groupe italien UniCredit (-1,46%).

A Milan, le fabricant italien de pneus Pirelli avance de 1,30% à la faveur d'un léger relèvement de sa prévision de ​chiffre d'affaires pour cette année.

(Rédigé par Claude Chendjou)