TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Kaiser Aluminum, Reliance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Kaiser Aluminum et Reliance.
POINTS FORTS
* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 à 365 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $
Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 1St Source Corporation SRCE.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 92 $
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,5 $
* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $
* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 20,00 $
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : William Blair lance sa couverture avec une recommandation «
surperformer »
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de
42,00 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec une note « sous-performance
»
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec un objectif de cours de 90 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 82,00 $ à 79,00 $
* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 190 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 178,00 $
* Amazon.com Inc AMZN.O : UBS relève son objectif de cours de 318 $ à 348 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Ameren Corporation AEE.N : RBC relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $
* American Express AXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 342 $ à 340 $
* American Express Company AXP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 382 $ à 369 $
* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $
* American Express Company AXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 405 $ à 415 $
* American Water AWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $
* Apa Corporation APA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 18,50 $
* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $
* Aramark ARMK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 69,00 $
* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $
* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27
$
* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 3 800,00 $
* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Avista Corporation AVA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 258 $ à 238 $
* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Banner Corp BANR.O : Stephens relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $
* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $
* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 308 $ à 316 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 282 $ à 306 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 182 $
* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 234 $ à 232 $
* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 282 $ à 248 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $
à 68 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : UBS relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $
* Caci International Inc CACI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
pondération sectorielle »
* Caterpillar Inc CAT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 925 $ à 750 $
* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours à 840 $ contre 1 155 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Centerpoint Energy CNP.N : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 120 $
* Chemung Financial Corp CHMG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $
* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Choice Hotels International Inc CHH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 12 $
* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 78 $
* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 77 $
* Coherent Corp. COHR.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 425 dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 148 $ à 189 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Comfort Systems USA, Inc. FIX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 1 850 $
* Comfort Systems USA, Inc. FIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 2 225 $ à 1 900 $
* Comfort Systems USA FIX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 2 000 $
* Community West Bancshares CWBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 170 $
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : RBC abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $
* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : B. Riley relève son objectif de cours de 118,00 $ à 122,00 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $
* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $
* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 760 $ à 608 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $
* Datadog, Inc. DDOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Dave Inc. DAVE.O : Monness Crespi Hardt lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 100 $
* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 94,00 $ à 87,00 $
* Diamondrock Hospitality DRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 105 $
* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 159 $
* Dominion Energy D.N : RBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 68 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* DT Midstream Inc DTM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 155,00 $ à 145,00 $
* DTE Energy Company DTE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $
* Duke Energy Corp DUK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 134 $ à 127 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Dynatrace, Inc DT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 219 $ à 228 $
* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 229 $ à 230 $
* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours
de 30 $
* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 385 $ à 1 450 $
* Entergy ETR.N : RBC relève son objectif de cours de 126 $ à 129 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 73 $ à 69 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 156 $
* Equifax Inc EFX.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »;
relève son objectif de cours de 177 $ à 189 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 1 250 $ à 1 225 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $
* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 98 $
* Exelon Corp EXC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »
* Fair Isaac Corporation FICO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 150 $ à 897 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 530 $ à 900 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 942 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 800 $ à 735 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $
* Fedex FDX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 397 $ à 377 $
* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $
* First American Financial Corp FAF.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* First Bancorp FBP.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 550 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 300,00 $ à 2 200,00 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 430,00 $ à 2 730,00 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS relève son objectif de cours de 2 250 $ à 2 475 $
* First Citizens Bancshares, Inc. FCNCA.O : Barclays relève son objectif de cours de 2 376 $ à 2 650 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $
* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $
* FirstEnergy FE.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 50 dollars
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11,50 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 15 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 52 $
* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »
* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 6 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 133 $ à 125 $
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 29 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 392 $ à 310 $
* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Gentex Corporation GNTX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 29,00 $ à 25,00 $
* Gentex Corporation GNTX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Gevo Inc GEVO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,70 $ à 1,20 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Globe Life Inc GL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161 $
* Globe Life Inc GL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 182 $
* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $
* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 191 $ à 180 $
* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* Hexcel Corporation HXL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,50 $ à 27 $
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
* Installed Building Products IBP.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation «
Achat »
* Installed Building Products IBP.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de
225 dollars
* Installed Building Products Inc IBP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $
* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $
à 13 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Intuit, Inc. INTU.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 380 $ à 406 $
* Ionic Digital Inc IOND.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $
* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à 140 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Kearny Financial Corp KRNY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10,5 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 375 $ à 363 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 127 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 85 $ à 93 $
* Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,18 $ à 1,69 $
* Liberty Energy LBRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 51 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $
* LKQ Corp LKQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 595 $ à 615 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 620,00 $ à 665,00 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 690 $ à 835 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $
* LP Building Solutions LPX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 107 $ à 104 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 1 200 $
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 103 $ à 92 $
* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 670 $
* Merck & Co., Inc. MRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Microsoft MSFT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 570 $ à 625 $
* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 615 $ à 625 $
* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 575 $ à 600 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 570 $ à 625 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* MKS Incorporated MKSI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 345 $ à 330 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 230 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 147 $ à 163 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49,50 $ à 49 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* MSC Industrial Direct Co. MSM.N : Barclays relève son objectif de cours de 152 $ à 159 $
* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* NiSource Inc. NI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 580 $ à 585 $
* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 605 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Oceaneering International OII.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $
* Oge Energy Corp. OGE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $
* Oklo Inc OKLO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de
cours: 26 $
* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $
* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $
* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research réintroduit la valeur avec une recommandation « Achat »
* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research réintroduit la recommandation avec un objectif de cours
de 106,00 $
* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
* P&G PG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 149 $ à 171 $
* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 167 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 253 $ à 262 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Park Hotels & Resorts PK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : BTIG relève son objectif de cours de 230 $ à 305 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29,00 $ à 30,00 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 4 $
* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le secteur »
* PG&E Corp PCG.N : BMO relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Philip Morris PM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $
* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : RBC relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $
* Powerlaw10 Llc PWRL.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* PPL Corp PPL.N : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif de cours de 152 $ à 165 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 162 $ à 141 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 103 $
* Pseg PEG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 122 $ à 127 $
* QCR Holdings Inc QCRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 463 $ à 464 $
* Range Resources Corporation RRC.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «
neutre »
* Range Resources Corporation RRC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Ringcentral, Inc. RNG.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 10,50 $ à 12 $
* Robert Half Inc RHI.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $
* Robert Half International RHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 490 $
* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Ross Stores Inc ROST.O : UBS relève son objectif de cours de 239 $ à 315 $
* Ross Stores Inc ROST.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Wedbush relève son objectif de cours à 150 $ contre 120 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $
* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Sallie Mae SLM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 218 $ à 210 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 100 $ à 94 $
* Skydance SKYD.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 10 dollars
* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Slb SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $
* Slb SLB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $
* Slb SLB.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 44 $
* Slb N.V. SLB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 435 $ à 405 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $
* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Southern Co SO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98 $
* Southern Copper Corp. SCCO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 168 $ à 165 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 126 $ à 124 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $
* SpaceX SPCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 248 $ à 268 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 285,00 $ à 250,00 $
* Standardaero Inc SARO.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $
* Stifel Financial Corp. SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Strive Inc ASST.O : Stonex relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $
* Summit Hotel Properties INN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,25 $ à 6 $
* Sunstone Hotel Investors SHO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 12,50 $ à 13,75 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 420 $ à 371 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste de valeurs phares aux États-Unis
* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève son objectif de cours de 640 $ à 646 $
* Tempus Ai, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* Terex Corporation TEX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 450 $
* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* The Gap, Inc. GAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $
* The Home Depot, Inc. HD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 346 $ à 322 $
* Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 107 $
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 18
dollars
* Tractor Supply Company TSCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 130 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* UFP Industries, Inc. UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $
* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation
d'achat » à « surperformer »
* Valley National Bancorp VLY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17 $
* Verisign, Inc. VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 351 $ à 367 $
* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Visa Inc. V.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 427 $ à 480 $
* Vistra Corp. VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 176 $ à 164 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 123,00 $ à 122,00 $
* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 124 $ à 122 $
* Wendy'S Co WEN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $
* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 770 $ à 600 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 183 $ à 175 $
* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $
* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Xcel Energy XEL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $
* Xencor, Inc. XNCR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $
* X-Energy Inc XE.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 285 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $
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