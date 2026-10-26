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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Kaiser Aluminum, Reliance
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 19:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Kaiser Aluminum et Reliance.

POINTS FORTS

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 à 365 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant des sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corporation SRCE.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 92 $

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 4 $ à 1,5 $

* Aardvark Therapeutics, Inc. AARD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $

* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Accelevation ACCV.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 20,00 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Accelevation Holdings Corp ACCV.O : William Blair lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de

42,00 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec une note « sous-performance

»

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec un objectif de cours de 90 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 82,00 $ à 79,00 $

* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Agilent Technologies Inc A.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 178,00 $

* Amazon.com Inc AMZN.O : UBS relève son objectif de cours de 318 $ à 348 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Ameren Corporation AEE.N : RBC relève son objectif de cours de 107 $ à 115 $

* American Express AXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 342 $ à 340 $

* American Express Company AXP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 382 $ à 369 $

* American Express Company AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $

* American Express Company AXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 405 $ à 415 $

* American Water AWK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 428 $

* Apa Corporation APA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 18,50 $

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 263,66 $ à 270,62 $

* Aramark ARMK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 69,00 $

* Ares Management Corporation ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27

$

* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Autozone Inc AZO.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 3 800,00 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Avista Corporation AVA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 258 $ à 238 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Banner Corp BANR.O : Stephens relève son objectif de cours de 77 $ à 78 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $

* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Block, Inc. XYZ.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 308 $ à 316 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 282 $ à 306 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 182 $

* Booking Holdings BKNG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 234 $ à 232 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 282 $ à 248 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $

à 68 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 77 $ à 88 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : UBS relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 725 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

pondération sectorielle »

* Caterpillar Inc CAT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 925 $ à 750 $

* Caterpillar Inc. CAT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours à 840 $ contre 1 155 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Centerpoint Energy CNP.N : RBC relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 120 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Chime Financial, Inc. CHYM.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Choice Hotels International Inc CHH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 12 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 78 $

* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 67 $ à 77 $

* Coherent Corp. COHR.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 425 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 148 $ à 189 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Comfort Systems USA, Inc. FIX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 2 100 $ à 1 850 $

* Comfort Systems USA, Inc. FIX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 2 225 $ à 1 900 $

* Comfort Systems USA FIX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 2 000 $

* Community West Bancshares CWBC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 170 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : RBC abaisse son objectif de cours de 110 $ à 109 $

* Core Natural Resources, Inc. CNR.N : B. Riley relève son objectif de cours de 118,00 $ à 122,00 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $

* Crowdstrike CRWD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 260 $ à 290 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 760 $ à 608 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 $ à 107 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 91 $ à 97 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Dave Inc. DAVE.O : Monness Crespi Hardt lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 100 $

* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 94,00 $ à 87,00 $

* Diamondrock Hospitality DRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* DigitalOcean Holdings, Inc. DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 105 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 176 $ à 178 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 159 $

* Dominion Energy D.N : RBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 68 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* DT Midstream Inc DTM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 155,00 $ à 145,00 $

* DTE Energy Company DTE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 152 $

* Duke Energy Corp DUK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 134 $ à 127 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Dynatrace, Inc DT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 219 $ à 228 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 229 $ à 230 $

* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours

de 30 $

* Electra Therapeutics, Inc. ETRA.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 385 $ à 1 450 $

* Entergy ETR.N : RBC relève son objectif de cours de 126 $ à 129 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 73 $ à 69 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 156 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »;

relève son objectif de cours de 177 $ à 189 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 1 250 $ à 1 225 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 98 $

* Exelon Corp EXC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jonestrading abaisse sa recommandation à « conserver »

* Fair Isaac Corporation FICO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 150 $ à 897 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 530 $ à 900 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 942 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 800 $ à 735 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Fedex FDX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 397 $ à 377 $

* First American Financial Corp FAF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $

* First American Financial Corp FAF.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* First Bancorp FBP.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 550 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 300,00 $ à 2 200,00 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW relève son objectif de cours de 2 300 $ à 2 500 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 2 430,00 $ à 2 730,00 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : UBS relève son objectif de cours de 2 250 $ à 2 475 $

* First Citizens Bancshares, Inc. FCNCA.O : Barclays relève son objectif de cours de 2 376 $ à 2 650 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* FirstEnergy FE.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 50 dollars

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14,50 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 15 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Flagstar Bank, National Association FLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 52 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 6 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 133 $ à 125 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 29 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* GE Aerospace GE.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 392 $ à 310 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 435 $ à 425 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Gentex Corporation GNTX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 29,00 $ à 25,00 $

* Gentex Corporation GNTX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Gevo Inc GEVO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1,70 $ à 1,20 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 161 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 182 $

* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 195 $ à 190 $

* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 191 $ à 180 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Hexcel Corporation HXL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : Stephens relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,50 $ à 27 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Installed Building Products IBP.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Installed Building Products IBP.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de

225 dollars

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $

* Integra Lifesciences Holdings Corporation IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 15 $

à 13 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 380 $ à 406 $

* Ionic Digital Inc IOND.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à 140 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10,5 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 375 $ à 363 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 127 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc. KNX.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 85 $ à 93 $

* Lexicon Pharmaceuticals Inc LXRX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,18 $ à 1,69 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 51 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* LKQ Corp LKQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 595 $ à 615 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 620,00 $ à 665,00 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 690 $ à 835 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* LP Building Solutions LPX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 107 $ à 104 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 200 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 103 $ à 92 $

* Medpace Holdings, Inc. MEDP.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 670 $

* Merck & Co., Inc. MRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Microsoft MSFT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 570 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 615 $ à 625 $

* Microsoft MSFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 575 $ à 600 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 570 $ à 625 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 345 $ à 330 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 147 $ à 163 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49,50 $ à 49 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* MSC Industrial Direct Co. MSM.N : Barclays relève son objectif de cours de 152 $ à 159 $

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* NiSource Inc. NI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 580 $ à 585 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 605 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Oceaneering International OII.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* Oklo Inc OKLO.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »; objectif de

cours: 26 $

* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research réintroduit la valeur avec une recommandation « Achat »

* O'Reilly Automotive ORLY.O : BofA Global Research réintroduit la recommandation avec un objectif de cours

de 106,00 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* P&G PG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 149 $ à 171 $

* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 167 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 253 $ à 262 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Park Hotels & Resorts PK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : BTIG relève son objectif de cours de 230 $ à 305 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley relève son objectif de cours de 29,00 $ à 30,00 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley passe de « neutre » à « acheter »

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 4 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* PG&E Corp PCG.N : BMO relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Philip Morris PM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : RBC relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $

* Powerlaw10 Llc PWRL.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* PPL Corp PPL.N : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève son objectif de cours de 152 $ à 165 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 162 $ à 141 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 109 $ à 103 $

* Pseg PEG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 122 $ à 127 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 463 $ à 464 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Range Resources Corporation RRC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Reliance Inc RS.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 421,00 $ à 437,00 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Ringcentral, Inc. RNG.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 13 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 10,50 $ à 12 $

* Robert Half Inc RHI.N : BMO relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Robert Half International RHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 40 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 415 $ à 490 $

* Roper Technologies, Inc. ROP.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS relève son objectif de cours de 239 $ à 315 $

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Wedbush relève son objectif de cours à 150 $ contre 120 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Safehold Inc SAFE.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Sallie Mae SLM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 218 $ à 210 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 100 $ à 94 $

* Skydance SKYD.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 10 dollars

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Slb SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* Slb SLB.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 44 $

* Slb N.V. SLB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 435 $ à 405 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 72 $

* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Southern Co SO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98 $

* Southern Copper Corp. SCCO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 168 $ à 165 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 126 $ à 124 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $

* SpaceX SPCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 248 $ à 268 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 285,00 $ à 250,00 $

* Standardaero Inc SARO.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Strive Inc ASST.O : Stonex relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Summit Hotel Properties INN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,25 $ à 6 $

* Sunstone Hotel Investors SHO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 12,50 $ à 13,75 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 420 $ à 371 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste de valeurs phares aux États-Unis

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays relève son objectif de cours de 640 $ à 646 $

* Tempus Ai, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Terex Corporation TEX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 450 $

* Tesla, Inc. TSLA.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* The Gap, Inc. GAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 346 $ à 322 $

* Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 266 $ à 262 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Stephens relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 107 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 18

dollars

* Tractor Supply Company TSCO.O : Stephens relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 130 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* UFP Industries, Inc. UFPI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation

d'achat » à « surperformer »

* Valley National Bancorp VLY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16,5 $ à 17 $

* Verisign, Inc. VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 351 $ à 367 $

* Viatris Inc VTRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Visa Inc. V.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 427 $ à 480 $

* Vistra Corp. VST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 176 $ à 164 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : UBS relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 123,00 $ à 122,00 $

* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 124 $ à 122 $

* Wendy'S Co WEN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 770 $ à 600 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 183 $ à 175 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 91 $

* Wsfs Financial Corporation WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Xcel Energy XEL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $

* Xencor, Inc. XNCR.O : Wedbush relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* X-Energy Inc XE.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Zscaler Inc ZS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 285 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

Apple
Véhicules électriques

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
37,6800 USD NASDAQ +2,45%
1ST SOURCE CORP
87,8600 USD NASDAQ +0,65%
AARDVARK THERA
1,0800 USD NASDAQ -22,30%
ADVANCE AUTO PAR
46,580 USD NYSE -0,78%
AFFIRM HLDG RG-A
69,4900 USD NASDAQ -0,84%
AGILENT TECH
175,940 USD NYSE +1,65%
ALLIANT ENERGY
69,5000 USD NASDAQ -0,23%
ALLY FINANCIAL
38,809 USD NYSE -0,67%
ALPHA METALLURGL
158,925 USD NYSE -2,82%
AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
AMER WTR WORKS
141,690 USD NYSE -0,74%
AMERANT BANCOR RG-A
30,110 USD NYSE +0,87%
AMEREN
108,100 USD NYSE +0,06%
AMERICAN EXPRESS
315,000 USD NYSE +0,57%
AMGEN
444,6300 USD NASDAQ +1,22%
APA
51,6600 USD NASDAQ -0,46%
APPLE
343,9100 USD NASDAQ -1,10%
APPLE HOSP REIT
18,260 USD NYSE +1,19%
ARAMARK
54,410 USD NYSE +3,50%
ARES MGT RG-A
121,900 USD NYSE -0,14%
AUTOZONE
3 190,260 USD NYSE -0,34%
AVEPOINT
16,8500 USD NASDAQ +2,06%
AVISTA
37,245 USD NYSE -1,19%
AXON ENTERPRISE
424,7700 USD NASDAQ +1,05%
AXSOME THERAPEUT
144,0600 USD NASDAQ -0,68%
BANNER
70,4800 USD NASDAQ +0,28%
BATH&BODY WORKS
21,375 USD NYSE +1,91%
BETTER HOME RG-A
17,7200 USD NASDAQ +5,98%
BLACKSTONE
119,090 USD NYSE +0,94%
BLOCK RG-A
74,570 USD NYSE -2,48%
BLOOM ENERGY-A
203,900 USD NYSE +5,60%
BOOKING HOLDINGS
153,1400 USD NASDAQ -1,73%
BOOT BARN HLDGS
114,220 USD NYSE -0,86%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
83,390 USD NYSE +6,45%
BOSTON SCIENTIFIC
45,610 USD NYSE -0,12%
BRISTOL-MYERSSQU
61,610 USD NYSE +0,20%
BUILDERS FIRSTSO
56,230 USD NYSE -1,11%
CACI INTL RG-A
665,550 USD NYSE +4,90%
CARPENTER TECHN.
289,470 USD NYSE +1,73%
CATERPILLAR
691,785 USD NYSE +0,73%
CELSIUS HLDGS
28,1500 USD NASDAQ -1,12%
CENTERPOINT ENERGY
41,220 USD NYSE +0,30%
CHEMUNG FINANCIA
85,4400 USD NASDAQ +1,86%
CHIME FINL RG-A
28,5500 USD NASDAQ -3,45%
CHOICE HOTELS
108,900 USD NYSE +0,35%
CIPHER DIGITAL
7,7100 USD NASDAQ -2,90%
COCA-COLA CO
92,710 USD NYSE 0,00%
COGNIZANT TECH SO-A
69,3400 USD NASDAQ -1,70%
COHERENT
221,710 USD NYSE +5,96%
COINBASE GLB RG-A
159,6000 USD NASDAQ -2,95%
COLUMBIA BANKING SYS.
31,0600 USD NASDAQ +0,66%
COMFORT SYSTEMS
1 243,570 USD NYSE +7,20%
COMMUNITY WEST
26,1100 USD NASDAQ +0,58%
COMMVAULT SYSTEM
167,7300 USD NASDAQ -0,97%
CONSOLIDATED EDI
115,440 USD NYSE -0,24%
CORE SCIENTIFIC
13,5100 USD NASDAQ +3,13%
CROWDSTRIKE
261,8300 USD NASDAQ +1,65%
CUMMINS
522,050 USD NYSE +0,93%
CUSTOMERS BANC
85,880 USD NYSE +1,65%
DATADOG RG-A
280,2400 USD NASDAQ +3,93%
DAVE
323,0100 USD NASDAQ -8,91%
DECKERS OUTDOOR
80,375 USD NYSE -0,88%
DENTSPLY SIRONA
9,2200 USD NASDAQ -2,23%
DEXCOM
78,5700 USD NASDAQ +0,81%
DIAMONDROCK REIT
13,9400 USD NASDAQ +1,31%
DIGITALOCEN HLDG
99,505 USD NYSE +6,74%
DISC MEDICINE
77,6600 USD NASDAQ +4,23%
DOLLAR GENERAL
128,415 USD NYSE -3,23%
DOLLAR TREE
124,9200 USD NASDAQ -0,31%
DOMINION ENERGY
65,120 USD NYSE -0,15%
DRAFTKINGS RG-A
21,2200 USD NASDAQ +1,48%
DT MIDSTREAM
126,950 USD NYSE +2,45%
DTE ENERGY
131,750 USD NYSE -0,08%
DUKE ENERGY
124,460 USD NYSE -0,41%
DUTCH BROS RG-A
42,045 USD NYSE +1,33%
DYNATRACE
64,160 USD NYSE +0,14%
EAGLE BANCORP
33,2900 USD NASDAQ -1,16%
EASTERN BANKSHAR
22,5100 USD NASDAQ +0,49%
EASTGROUP PROP R
199,820 USD NYSE +0,36%
ELI LILLY & CO
1 279,435 USD NYSE +0,45%
ENTERGY
107,520 USD NYSE +0,17%
ENTERPRISE FINL
62,2800 USD NASDAQ +1,52%
EPAM SYSTEMS
137,620 USD NYSE +1,01%
EQUIFAX INC
178,570 USD NYSE -2,09%
EQUINIX REIT
967,6500 USD NASDAQ +1,32%
EQUIPMENT RG-A
16,2600 USD NASDAQ +1,56%
ESSEN PROP REIT
27,150 USD NYSE +1,88%
ESSENTIAL UTIL
42,770 USD NYSE -0,79%
EVERGY
84,6100 USD NASDAQ +0,21%
EXELON
44,5400 USD NASDAQ +0,25%
EYEPOINT
0,3657 USD NASDAQ -9,59%
FAIR ISAAC
707,110 USD NYSE -13,19%
FEDEX
300,540 USD NYSE +0,60%
FIRST BANCORP
27,385 USD NYSE -0,07%
FIRST CITIZENS RG-A
2 345,6100 USD NASDAQ -1,27%
FIRST HAWAIIAN
25,3400 USD NASDAQ 0,00%
FIRST IND RT T R
55,185 USD NYSE +1,36%
FIRST MERCHANTS
41,0900 USD NASDAQ +1,01%
FIRSTENERGY
46,175 USD NYSE +0,04%
FLAGSTAR FINANC
10,220 USD NYSE -1,49%
FLOOR & DECR H RG-A
47,360 USD NYSE -0,96%
FLUENCE ENERGY RG-A
5,5000 USD NASDAQ -1,61%
FLUTTER ENTMT
80,200 USD NYSE +0,11%
FRESHPET
64,7500 USD NASDAQ +0,98%
FRMRS & MERCH BN
36,8100 USD NASDAQ +0,74%
FRST AMER FINCL
63,980 USD NYSE -1,05%
GALAXY RG-A
15,6800 USD NASDAQ +6,81%
GE AEROSPACE
288,440 USD NYSE +0,98%
GEN DIGITAL
24,4100 USD NASDAQ -1,89%
GENTEX
20,6400 USD NASDAQ -0,10%
GEVO
1,1400 USD NASDAQ -1,72%
GLACIER BANCORP
48,970 USD NYSE +2,40%
GLOBE LIFE
156,780 USD NYSE +1,31%
GRAFTECH INTL
10,670 USD NYSE +26,27%
GROCER OUTL HLDG
13,0600 USD NASDAQ -1,80%
Gaz naturel
2,64 USD NYMEX -5,58%
HERITAGE FINANCI
29,1100 USD NASDAQ -0,14%
HERSHEY
168,210 USD NYSE -0,86%
HEXCEL
79,710 USD NYSE +0,14%
HOME DEPOT
319,420 USD NYSE -0,07%
HORIZON BANCORP
20,7900 USD NASDAQ +2,06%
HOST HOTELS REIT
25,0600 USD NASDAQ +1,38%
HUT 8
62,9700 USD NASDAQ +2,84%
INSTALLED BLDN P
201,960 USD NYSE +1,35%
INTEGRA LIFE HLD
12,1000 USD NASDAQ +1,60%
INTL FLAVORS&FRA
93,700 USD NYSE -0,46%
INTUIT
339,8900 USD NASDAQ -1,02%
IONIC DIGITAL RG-A
65,2300 USD NASDAQ +4,74%
KAISER ALUM
105,4700 USD NASDAQ -1,69%
KEARNY FINL
9,2500 USD NASDAQ -0,54%
KINSALE CAPITAL
370,080 USD NYSE +1,53%
KKR & CO
91,650 USD NYSE +0,35%
KNGHT-SWFT RG-A
60,420 USD NYSE -1,26%
LEXICON PHARMA
1,4500 USD NASDAQ +2,11%
LIBERTY ENER RG-A
16,075 USD NYSE +3,18%
LIFE TIME GROUP
43,870 USD NYSE +4,63%
LIVE OAK BANKSHA
34,660 USD NYSE -0,77%
LKQ
17,2500 USD NASDAQ -0,98%
LOCKHEED MARTIN
635,321 USD NYSE +5,10%
LOUISIANA-PAC
72,045 USD NYSE -2,31%
LOWE'S COM
198,220 USD NYSE -0,24%
LUMENTUM HLDNGS
818,1000 USD NASDAQ +8,19%
MADISON SQU
76,690 USD NYSE -1,45%
MEDPACE HOLDINGS
676,7700 USD NASDAQ +1,13%
MERCK
140,585 USD NYSE -3,23%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
MIDLAND STS BANC
33,9600 USD NASDAQ +2,97%
MKS
202,2800 USD NASDAQ +2,92%
MODERNA
198,8500 USD NASDAQ -0,62%
MOLINA HEALTHCAR
204,790 USD NYSE -2,07%
MOLSON COORS RG-B
40,015 USD NYSE -2,88%
MONSTER BEVERAGE
46,4400 USD NASDAQ +0,54%
MSC INDL DIRECT-A
118,640 USD NYSE +4,20%
NEWMONT
110,380 USD NYSE +1,40%
NISOURCE
43,450 USD NYSE +0,43%
NORTHROP GRUMMAN
565,410 USD NYSE +2,52%
NORTHWESTERN
78,4500 USD NASDAQ +1,11%
O REILLY AUTO
91,0500 USD NASDAQ +1,26%
OCEANEERING INTL
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OGE ENERGY
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OLD SECOND BANCO
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OMNICOM GROUP IN
79,850 USD NYSE -3,43%
ORACLE
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ORIC PHARMA
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PACKAGING CORP A
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PALANTIR TECHNOLOGIES
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PAYCOM SOFTWARE
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PAYLOCITY HOLDIN
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PEABODY ENERGY
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PG&E
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PPL
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PROCORE TECH
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PROCTER&GAMBLE
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PROGRESSIVE (OHI
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PROLOGIS REIT
126,280 USD NYSE -0,12%
PRUDENTIAL WEALT
115,790 USD NYSE +0,69%
PUBL SVCS ENTERP
72,080 USD NYSE +0,08%
PULTEGROUP
121,270 USD NYSE +0,09%
Pétrole Brent
114,63 USD Ice Europ -0,43%
Pétrole WTI
100,64 USD Ice Europ -0,29%
QCR HOLDINGS
103,1000 USD NASDAQ -0,26%
RALPH LAUREN
386,980 USD NYSE +2,51%
RANGE RESOURCES
53,560 USD NYSE +17,62%
RELIANCE
421,730 USD NYSE +1,44%
REXFORD IND REIT
38,005 USD NYSE -1,87%
RINGCENTRAL RG-A
86,370 USD NYSE +3,56%
RIOT PLATFORMS
12,5900 USD NASDAQ +0,48%
RLJ LDG REIT-SBI
12,230 USD NYSE +1,41%
ROBERT HALF
44,970 USD NYSE -2,03%
ROPER TECHNOLOGI
441,6500 USD NASDAQ +0,80%
ROSS STORES
234,1100 USD NASDAQ +2,10%
RUBRIK RG-A
133,500 USD NYSE +3,70%
S & T BANCORP
51,0200 USD NASDAQ +0,99%
SAFEHOLD REIT
11,130 USD NYSE -0,93%
SAILPOINT
21,7500 USD NASDAQ -0,18%
SELECTIVE INSURA
98,7900 USD NASDAQ +2,26%
SIMPSON MANUFACT
181,800 USD NYSE -1,40%
SITEONE LANDSCAP
101,570 USD NYSE -1,60%
SL GREEN REIT
50,410 USD NYSE +0,51%
SLB
53,095 USD NYSE +0,08%
SLM
19,6200 USD NASDAQ +1,06%
SOFI TECH
14,4600 USD NASDAQ -1,06%
SONOCO PRODUCTS
49,300 USD NYSE -1,60%
SOUTHERN CO
92,560 USD NYSE -0,37%
SOUTHERN COPPER
186,060 USD NYSE +0,56%
SPACEX
146,9000 USD NASDAQ -0,40%
SPX TECHNOLOGIES
161,860 USD NYSE +0,97%
STANDARDAERO
22,440 USD NYSE +3,01%
STEWART INFO.SER
42,950 USD NYSE -2,48%
STIFEL FINANCIAL
66,530 USD NYSE -0,20%
STRIVE RG-A
26,3200 USD NASDAQ -9,15%
SUMMIT HOTEL REI
7,025 USD NYSE +1,89%
SUNSTN HOTL REIT
12,630 USD NYSE +1,04%
TALEN ENERGY
337,7800 USD NASDAQ +3,01%
TANGO THERAPETCS
22,1950 USD NASDAQ -4,91%
TELEDYNE TECH
645,530 USD NYSE +3,20%
TEMPUS AI RG-A
67,1600 USD NASDAQ -0,67%
TERAWULF
11,9800 USD NASDAQ +5,83%
TEREX CORP
51,030 USD NYSE -0,49%
TESLA
391,6200 USD NASDAQ +5,21%
TONIX PHARM HLD
5,3000 USD NASDAQ +2,51%
TRACTOR SUPPLY
32,5300 USD NASDAQ -2,66%
TRADEWEB MKTS RG-A
123,4500 USD NASDAQ +0,72%
TYLER TECHNOLOGI
386,320 USD NYSE -1,01%
UFP INDUSTRIES
80,9300 USD NASDAQ -0,37%
UNITED BANKSHARE
48,9200 USD NASDAQ +0,51%
UNIVERSAL INS HL
47,870 USD NYSE -1,97%
USCB FIN HLDGS RG-A
19,7400 USD NASDAQ -1,25%
VALLEY NATL BANC
14,0500 USD NASDAQ -0,07%
VERISIGN
308,7200 USD NASDAQ +2,80%
VIATRIS
18,2900 USD NASDAQ +1,61%
VISA RG-A
404,220 USD NYSE -0,93%
VISTRA
141,750 USD NYSE +1,09%
W.R.BERKLEY
73,780 USD NYSE +0,61%
WARRIOR MET COAL
85,200 USD NYSE -0,67%
WEC ENERGY GROUP
111,140 USD NYSE +0,04%
WENDY'S
6,1900 USD NASDAQ -0,48%
WESTERN DIGITAL
356,1300 USD NASDAQ +3,63%
WHIRLPOOL
26,440 USD NYSE -5,94%
WINTRUST FINANCI
151,1700 USD NASDAQ +0,27%
WSFS FINANCIAL
79,5700 USD NASDAQ +0,70%
WYNDHAM HOTELS
72,890 USD NYSE +0,69%
X-ENERGY RG-A
10,6900 USD NASDAQ +0,85%
XCEL ENERGY
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 19:07:44.

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