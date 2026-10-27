La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis le 5 octobre

** La société spécialisée dans les infrastructures de calcul pour l'IA annonce qu'elle a rejoint le réseau de partenaires "Super Intelligence Partner Network" de SpaceX

** Ce partenariat prévoit dans un premier temps l’intégration des modèles et outils d’IA de SCX dans Cursor, la société de codage IA récemment acquise par SpaceX

** Cela pourrait déboucher sur un partenariat de type "marketplace" dans le cadre duquel SCX développerait des plugins et des connexions permettant aux produits Grok de fonctionner sur l’infrastructure d’IA souveraine de SCX, précise la société

** Le cours de l’action a reculé de 33 % depuis le début du mois d’octobre