TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Amazon, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Amazon et Mastercard.
POINTS FORTS
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 400 dollars
* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $
* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à
34 $
* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 510 $ à 357 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 445 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $
* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 320 $ à 333 $
* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345 $ à 340 $
* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364 $ à 360 $
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 273 $ à 300 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 261 $ à 271 $
* Arxis Inc ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours de 80 $ à 81 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 705 $ à 700 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 240 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 155 $ à 146 $
* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 380 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : KBW relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 168 $ à 176 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $
* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 82 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $
* DXC Technology Co DXC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 306 $ à 312 $
* Exponent Inc EXPO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* First Busey Corp BUSE.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : KBW relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* Guardant Health Inc GH.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 193 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 209 $
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 210,00 $ à 220,00 $
* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 230 $
* International Paper Co IP.N : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »; abaisse son objectif
de cours à 3 $ contre 15 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird passe à une note « neutre »; abaisse son objectif de cours de
15 $ à 3 $
* KKR KKR.N : RBC relève son objectif de cours de 125 $ à 134 $
* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 51 $
* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 279 $ à 252 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 408 $ à 428 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 390 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $
* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de 665 $ à 685 $
* Mastercard MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679 $ à 681 $
* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $
* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de 629 $ à 642 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 664 $ à 667 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $
* Mgic Investment Corp MTG.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Mgic Investment Corp MTG.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Baird relève son objectif de cours de 186 $ à 225 $
* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $
* Neurocrine Biosciences, Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 179 $ à 152 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 111 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à 100 $
* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 318 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Reddit RDDT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 900 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 696 $ à 737 $
* Rivian RIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 490 $ à 498 $
* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $
* Action Yards Bancorp Inc SYBT.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 94 $
* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 371 $ à 358 $
* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 440 $
* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Stryker Corp SYK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $
* Stryker Corp SYK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 112 $ à 102 $
* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 420 $ à 400 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 543 $ à 491 $
* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46,00 $ à 59,00 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 421 $ à 430 $
* Western Union WU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,50 $
* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $
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