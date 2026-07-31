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Portugal: l'inflation ralentit en juillet à 3% sur un an
information fournie par Boursorama avec AFP 31/07/2026 à 11:54
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( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

L'inflation au Portugal a ralenti en juillet, à 3% sur un an, contre 3,2% en juin, sous l'effet du ralentissement des prix de l'énergie et des produits alimentaires, selon les données provisoires publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Les prix de l'énergie ont augmenté de 8,7% en juillet, contre 9,1% en juin, tandis que ceux des produits alimentaires non transformés ont progressé de 3,7%, après 5,1% le mois précédent, précise l'office portugais des statistiques.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,5%, après une progression de 0,1% en juin.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a enregistré en juillet une hausse de 3,1% sur un an, un taux identique à celui observé le mois précédent.

Pour cette année, la Banque du Portugal prévoit une inflation à 3,1%, avant un ralentissement à 2,4% en 2027, puis à 2% en 2028.

Inflation

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