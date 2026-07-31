TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Amazon, Mastercard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Amazon et Mastercard.
POINTS FORTS
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 à 400 dollars
* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 à 365 dollars
* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $
* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 4D Molecular Therapeutics Inc FDMT.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 37 dollars
* A of Smith Corp AOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $
* AEP AEP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 141 $ à 135 $
* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 159 $ à 135 $
* AGCO Corporation AGCO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 134 $ à 127 $
* AGCO Corporation AGCO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 132 $ à 117 $
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $
* Air Products APD.N : BMO relève son objectif de cours de 360 $ à 365 $
* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 345 $ à 355 $
* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $
* Air Products and Chemicals Inc APD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Air Products and Chemicals Inc APD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 67 $ à 58 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 410 $ à 346 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Needham abaisse son objectif de cours de 510 $ à 357 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 500 $ à 350 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 468 $ à 420 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 445 $ à 350 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 444 $ à 318 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 377 $ à 316 $
* Amazon AMZN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $
* Amazon AMZN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $
* Amazon AMZN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $
* Amazon AMZN.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 315 $ à 320 $
* Amazon AMZN.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 320 $ à 333 $
* Amazon AMZN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 332 $ à 345 $
* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $
* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Amazon AMZN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 293 $ à 310 $
* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 322 $ à 328 $
* Amazon.Com Inc AMZN.O : Barclays relève son objectif de cours de 330 $ à 365 $
* Amazon.com Inc AMZN.O : UBS relève son objectif de cours de 305 $ à 318 $
* Amazon.com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 322 $ à 328 $
* AMC Networks Inc AMCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* American Water AWK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Argus Research relève son objectif de cours de 534 $ à 590 $
* Antero Resources Corp AR.N : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 57 $
* Apple Inc AAPL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 253 $ à 245 $
* Apple Inc AAPL.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 370 $ à 360 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 308,92 $ à 285,56 $
* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345 $ à 340 $
* Apple Inc AAPL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 385 $ à 370 $
* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364 $ à 360 $
* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 364,00 $ à 360,00 $
* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 276 $ à 300 $
* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Apple Inc AAPL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $
* Aqua Metals Inc AQMS.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 273 $ à 300 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 261 $ à 271 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 287 $ à 300 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Truist Securities relève son objectif de 225 $ à 265 $
* Arxis Inc ARXS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 54 $ à 61 $
* Arxis Inc ARXS.O : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Ashland ASH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 85 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS relève son objectif de cours de 218 $ à 225 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 310 $ à 306 $
* AXT Inc AXTI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 10 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 86 $ à 85 $
* Baxter BAX.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de cours de 17 $ à 28 $
* Baxter BAX.N : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Baxter International BAX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $
* Baxter International Inc BAX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $
* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 380 $
* Belden Inc BDC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $
* Bicycle Therapeutics Plc BCYC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 36 $ à 11 $
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 50 $ à 35 $
* Bj'S Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 82 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS relève son objectif de cours de 87 $ à 88 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 67,00 $ à 73,00 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Builders Firstsource BLDR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 66 $
* Builders Firstsource BLDR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 81 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 115 $ à 90 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 122 $ à 88 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
* Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB.O : KBW relève son objectif de cours de 80 $ à 81 $
* Cactus Inc WHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $
* Cactus Inc WHD.N : Stifel relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $
* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève son objectif de cours de 118,75 $ à 123,25 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 46 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : BTIG relève son objectif de cours de 450 $ à 620 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 705 $ à 700 $
* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 91 $ à 80 $
* Carvana Co CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 94 $ à 93 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Chemed Corporation CHE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 149 $ à 137 $
* Churchill Downs Inc CHDN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $
* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 117 $
* Cigna CI.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 310 $
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 313 $ à 349 $
* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $
* Coastal Financial (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »
* Coastal Financial (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 110 $ à 47 $
* Cohu Inc COHU.O : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 65 $
* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 209 $ à 193 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 240 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 196 $ à 148 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 220 $ à 177 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 155 $ à 146 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 240 $ à 200 $
* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Compass Inc COMP.N : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 17 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $
* Crocs Inc CROX.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 118 $
* Crocs Inc CROX.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $
* Crocs Inc CROX.O : UBS relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 380 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : KBW relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 168 $ à 176 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 169 $ à 183 $
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
* Dexcom DXCM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 92 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $
* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 82 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 80,00 $ à 94,00 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 87 $ à 93 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 249 $ à 248 $
* Dine Brands Global Inc DIN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 124 $ à 127 $
* Donnelley Financial Solutions Inc DFIN.N : Needham relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $
* Dt Midstream Inc DTM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $
* Dt Midstream Inc DTM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 66 $ à 74 $
* DXC Technology Co DXC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $
* Edison International EIX.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Edison International EIX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 79 $ à 86 $
* Emcor Group EME.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $
* Emcor Group Inc EME.N : UBS relève son objectif de cours de 975 $ à 1 065 $
* Employers Holdings Inc EIG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 59 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $
* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 215 $ à 1 220 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Citizens relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformance
»
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 306 $ à 312 $
* Exponent Inc EXPO.O : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Exponent Inc EXPO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $
* Expro Group XPRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Faeth Therapeutics, FTH.O : Raymond James lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 56 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 700 $ à 1 550 $
* First Busey Corp BUSE.O : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : KBW relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* First Internet Bancorp INBK.O : Benchmark relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $
* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 294 $ à 297 $
* First Solar Inc FSLR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 249 $ à 229 $
* First Solar Inc FSLR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $
* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Floor & Decor Holdings FND.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 59 $
* Floor & Decor Holdings FND.N : Morgan Stanley relève son objectif de 56,00 $ à 64,00 $
* Floor & Decor Holdings FND.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 61 $ à 68 $
* Floor & Decor Holdings FND.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : UBS relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève son objectif de cours de 91 $ à 94 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $
* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 315 $ à 290 $
* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $
* Genius Sports Limited GENI.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 185 $ à 140 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »
* GoDaddy Inc GDDY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 80 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
* Granite Construction GVA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 320 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $
* Guardant Health Inc GH.O : BTIG relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $
* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Guardant Health Inc GH.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Hawkins Inc HWKN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 142 $
* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $
* Hershey HSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 190 $ à 191 $
* Hershey HSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 193 $
* Hershey Co HSY.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 198 $
* Hexcel Corp HXL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 97,00 $ à 110,00 $
* Hexcel Corp HXL.N : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 126 $
* Hii HII.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 370,00 $
* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 51 $ à 46 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 164 $ à 152 $
* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 344 $ à 407 $
* Hyatt Hotels H.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 209 $
* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 220 $ à 201 $
* Idacorp Inc IDA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 154 $ à 155 $
* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Illumina Inc ILMN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $
* Illumina Inc ILMN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Illumina Inc ILMN.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 230 $
* Illumina Inc ILMN.O : Stifel relève son objectif de cours de 155 $ à 225 $
* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 210 $
* Instacart CART.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $
* Intercontinental Exchange ICE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 169 $ à 178 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 182 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $
* International Paper IP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $
* International Paper IP.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* International Paper Co IP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* International Paper Co IP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $
* International Paper Co IP.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* International Paper Co IP.N : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $
* International Paper Co IP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* International Paper Co IP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $
* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse son objectif de cours de 15 $ à 3 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : H.C. Wainwright relève sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 16 $ à 8 $
* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays relève son objectif de cours de 124 $ à 135 $
* KKR KKR.N : RBC relève son objectif de cours de 125 $ à 134 $
* Labcorp LH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Lendingtree Inc TREE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $
* Lennox International Inc LII.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 545 $ à 450 $
* Leonardo Drs Inc DRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $
* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 40 $ à 52 $
* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Life Time Group Holdings Inc LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 51 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 51 $
* Live Nation Entertainment LYV.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* LKQ Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 37 $ à 30 $
* LKQ Corp LKQ.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 279 $ à 252 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 394 $ à 401 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 408 $ à 428 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 390 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 38 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 49 $ à 41 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 553 $ à 543 $
* Marcus Corp MCS.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $
* Marcus Corp MCS.N : Wedbush relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $
* Marketaxess MKTX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 130 $ à 167 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 200 $ à 167 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 675 $ à 660 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 700 $ à 680 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 616 $ à 581 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 616 $ à 581 $
* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de 580 $ à 630 $
* Mastercard MA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 700 $ à 735 $
* Mastercard MA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 655 $ à 720 $
* Mastercard MA.N : KBW relève son objectif de cours de 665 $ à 685 $
* Mastercard MA.N : KeyBanc relève son objectif de cours de 670 $ à 680 $
* Mastercard MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679 $ à 681 $
* Mastercard MA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 597 $ à 710 $
* Mastercard MA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 609 $ à 632 $
* Mastercard MA.N : RBC relève son objectif de cours de 629 $ à 642 $
* Mastercard MA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 664 $ à 667 $
* Mastercard Inc MA.N : Barclays relève son objectif de cours de 640 $ à 660 $
* Mastercard Inc MA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 679,00 $ à 681,00 $
* Mastercard Inc MA.N : UBS relève son objectif de cours de 640 $ à 670 $
* McDonald's MCD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 290 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 95 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 101 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $ à 83 $
* Meritage Homes Corp MTH.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 88 $
* MGIC Investment Corp MTG.N : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* MGIC Investment Corp MTG.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Microsoft MSFT.O : HSBC relève son objectif de cours de 567 $ à 595 $
* MKS Instruments MKSI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 380 $ à 360 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : KeyBanc relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 805 $ à 1 889 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 800 $
* Monolithic Power Systems Inc MPWR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 800 $
* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Stephens relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Baird relève son objectif de cours de 186 $ à 225 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 199 $ à 214 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 170 $ à 190 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 188 $ à 215 $
* Nextpower Inc NXT.O : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Nextpower Inc NXT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 153 $ à 131 $
* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 179 $ à 152 $
* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 168 $ à 157 $
* Nextpower Inc NXT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* Nov Inc NOV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Omnicell Inc OMCL.O : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 2 $, le portant à 111 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à 100 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Phinia Inc PHIN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 81 $ à 80 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 67 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : UBS relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $
* PTC Inc PTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $
* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 93,00 $ à 104,00 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 106 $
* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 305 $ à 318 $
* Qualcomm Inc QCOM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 245 $ à 180 $
* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève son objectif de cours de 800 $ à 847 $
* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 68 $ à 82 $
* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $
* Reddit RDDT.N : B. Riley relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Reddit RDDT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $
* Reddit RDDT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Reddit RDDT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Reddit RDDT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Reddit RDDT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $
* Reddit RDDT.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 250 $ à 221 $
* Reddit RDDT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 187 $ à 142 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 730 $ à 800 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 856 $ à 891 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 850 $ à 900 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 696 $ à 737 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 769 $ à 772 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 700 $ à 750 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 9 $
à 14 $
* Rivian RIVN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Rivian RIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Rivian Automotive Inc RIVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de 13,00 $ à 14,00 $
* Rivian Automotive Inc RIVN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 56 $ à 38 $
* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark passe de « conserver » à « vendre »
* Roblox Corp RBLX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 45 $
* Roblox Corp RBLX.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Roblox Corp RBLX.N : BTIG abaisse sa recommandation de « neutre » à « vendre »
* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 80 $ à 58 $
* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 38 $
* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Roblox Corp RBLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $
* Roblox Corp RBLX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 40 $
* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush passe à une recommandation « neutre »
* Roblox Corporation RBLX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 62,00 $ à 55,00 $
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Saia Inc SAIA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 490 $ à 498 $
* Saia Inc SAIA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 520 $ à 490 $
* Saia Inc SAIA.O : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 450 $ à 438 $
* Saia Inc SAIA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 527 $ à 504 $
* Saia Inc SAIA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 490 $ à 400 $
* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 35 $
* Service Corporation International SCI.N : UBS relève son objectif de cours de 93 $ à 105 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20,00 $ à 24,00 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 34 $
* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 29 $ à 22 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : UBS relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Benchmark relève son objectif de cours de 85 $ à 105 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 115 $
* Southern Co SO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $
* Southern First Bancshares Inc SFST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 57,00 $ à 59,00 $
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* Stagwell Inc STGW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Action Yards Bancorp Inc SYBT.O : KBW relève son objectif de cours de 82 $ à 94 $
* Stratégie MSTR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 570 $ à 435 $
* Stride Inc LRN.N : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 371 $ à 358 $
* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 440 $
* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Stryker Corp SYK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $
* Stryker Corp SYK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 435 $ à 420 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $
* Target Corp TGT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 124 $ à 135 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98 $
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 190 $ à 230 $
* The Hershey Company HSY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 114 $ à 113 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 112 $ à 102 $
* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 420 $ à 400 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 543 $ à 491 $
* Uniti Group Inc (Delaware) UNIT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Universal Display Corp. OLED.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Upbound Group Inc UPBD.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 279 $ à 323 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 294 $ à 339 $
* Valero Energy Corp VLO.N : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 355 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 292 $ à 356 $
* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46,00 $ à 59,00 $
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 380 $ à 365 $
* Vici Properties Inc VICI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 61 $ à 57 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 135 $
* Walmart Inc WMT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 145 $ à 142 $
* Watsco Inc WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 421 $ à 430 $
* Western Union WU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,50 $
* Western Union Co WU.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 6,00 $
* Western Union Co. WU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Xerox Holdings Corp XRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 2,5 $ à 3,45 $
* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $
* XPO Inc XPO.N : Stephens relève son objectif de cours de 255 $ à 270 $
* Yum Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 177 $ à 174 $
* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $
* Zillow Group Inc ZG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 50 $