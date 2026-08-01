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La Fifa abandonne son projet d'ouverture de la CdM à des investisseurs privés - NY POST
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 00:13
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L'illustration montre les logos et les silhouettes de l'UEFA et de la FIFA.

L'illustration montre les logos et les silhouettes de l'UEFA et de la FIFA.

‌La Fifa a abandonné ​son projet d'ouverture de la Coupe du monde à ​des investisseurs privés après un ​vent de ⁠révolte chez certains responsables ‌du football mondial et de dirigeants de l'institution ​mondiale, ‌rapporte vendredi le ⁠New York Post.

L'accord, qui prévoyait la création d'une ⁠filiale valorisée ‌à 20 milliards de ⁠dollars ouverte jusqu'à ‌20% à des ⁠investisseurs privés afin de ⁠lever 4,2 ‌milliards de dollars, n'est ​plus ‌d'actualité, selon le journal américain qui cite ​quatre sources proches du dossier.

Reuters n'était ⁠pas en mesure de vérifier cette information.

(Reportage de Mrinmay Dey à Mexico; Zhifan Liu pour la ​version française)

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