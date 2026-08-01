La Fifa abandonne son projet d'ouverture de la CdM à des investisseurs privés - NY POST

L'illustration montre les logos et les silhouettes de l'UEFA et de la FIFA.
La Fifa a abandonné son projet d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés après un vent de révolte chez certains responsables du football mondial et de dirigeants de l'institution mondiale, rapporte vendredi le New York Post.
L'accord, qui prévoyait la création d'une filiale valorisée à 20 milliards de dollars ouverte jusqu'à 20% à des investisseurs privés afin de lever 4,2 milliards de dollars, n'est plus d'actualité, selon le journal américain qui cite quatre sources proches du dossier.
Reuters n'était pas en mesure de vérifier cette information.
(Reportage de Mrinmay Dey à Mexico; Zhifan Liu pour la version française)
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