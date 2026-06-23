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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apogee Therapeutics, GE Healthcare, Synopsys
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apogee Therapeutics, GE Healthcare et Synopsys.

POINTS FORTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares aux États-Unis

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 153 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares suivies par ses analystes

aux États-Unis

* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* BAT BTI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 73,5 $

* BP BP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Centene Corp CNC.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « sector perform »

* Centene Corp CNC.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 70 $

* Citigroup C.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* ENI E.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Equinor EQNR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 200 $

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 63 $

* Globe Life Inc GL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 199 $ à 215 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* IBM IBM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 291 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 216 $

* Nkarta Inc NKTX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Shell SHEL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 89 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies relance la couverture avec une recommandation « Hold »

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 453 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 525 $

* Wendy'S Co WEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

Valeurs associées

ABBVIE
230,010 USD NYSE +6,22%
AMPHENOL RG-A
166,120 USD NYSE +1,32%
APOGEE THERAP
132,5500 USD NASDAQ +46,66%
ARES MGT RG-A
125,870 USD NYSE -2,63%
ARISTA NE
174,630 USD NYSE +2,92%
ASHLAND
67,660 USD NYSE -0,34%
AVIS BUDGET GROU
186,2800 USD NASDAQ -1,14%
BP SP ADR
39,760 USD NYSE +1,74%
BRIT AMR TOB SP ADR
58,910 USD NYSE 0,00%
CENTENE
63,690 USD NYSE +4,39%
CITIGROUP
145,690 USD NYSE +1,82%
DARLING INGREDIE
53,230 USD NYSE -0,71%
DEFINIUM
36,6700 USD NASDAQ +49,80%
DOMINO'S PIZZA
295,1100 USD NASDAQ -5,56%
EQT
51,790 USD NYSE +2,11%
EQUINOR SP ADR
32,845 USD NYSE +1,44%
GE HLTC TECH
60,6400 USD NASDAQ -1,54%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
GENEDX HLDG
55,4200 USD NASDAQ -6,08%
GLOBE LIFE
172,160 USD NYSE +0,74%
Gaz naturel
3,25 USD NYMEX 0,00%
IBM
252,470 USD NYSE +1,32%
LOUISIANA-PAC
75,765 USD NYSE -2,26%
M&T BANK
227,690 USD NYSE +1,10%
MOLINA HEALTHCAR
197,590 USD NYSE +1,32%
NKARTA
2,7900 USD NASDAQ -2,45%
PAYPAY SP ADR
13,7200 JPY NASDAQ +10,91%
Pétrole Brent
77,52 USD Ice Europ -0,81%
Pétrole WTI
73,55 USD Ice Europ -0,61%
SKYWORKS SOLUTIO
76,1800 USD NASDAQ +5,15%
SOUTHERN CO
93,470 USD NYSE +0,42%
SYNOPSYS
464,5800 USD NASDAQ +1,99%
TALEN ENERGY
438,1200 USD NASDAQ +0,42%
TYLER TECHNOLOGI
275,250 USD NYSE -1,31%
WENDY'S
6,1700 USD NASDAQ -9,26%
WINGSTOP
156,7400 USD NASDAQ -3,12%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 12:07:34.

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