TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apogee Therapeutics, GE Healthcare, Synopsys

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apogee Therapeutics, GE Healthcare et Synopsys.
POINTS FORTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares aux États-Unis
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $
* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 153 $
* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares suivies par ses analystes
aux États-Unis
* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $
* BAT BTI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 73,5 $
* BP BP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Centene Corp CNC.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « sector perform »
* Centene Corp CNC.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 70 $
* Citigroup C.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $
* ENI E.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Equinor EQNR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 200 $
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 63 $
* Globe Life Inc GL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 199 $ à 215 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* IBM IBM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 291 $
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 dollars
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 216 $
* Nkarta Inc NKTX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Shell SHEL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 89 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies relance la couverture avec une recommandation « Hold »
* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 453 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 525 $
* Wendy'S Co WEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
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