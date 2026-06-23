« Israël a introduit clandestinement des systèmes Starlink en Iran », affirme un ancien Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et de citations aux paragraphes 9 et 10) par Alexander Cornwell et Steven Scheer

Un ancien Premier ministre israélien a reconnu mardi qu’Israël avait fait passer clandestinement des récepteurs Internet Starlink en Iran pour aider les manifestants antigouvernementaux, tout en précisant que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou n’avait pas donné suite à ces projets.

Naftali Bennett, qui a occupé le poste de Premier ministrede 2021 à 2022, a déclaré devant l’auditoire du Sommet international sur la politique du JNS à Jérusalem qu’il avait lancé un « processus visant à acquérir et à faire passer clandestinement en Iran des dizaines de milliers de récepteurs Starlink qui permettraient d’assurer la continuité de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux ».

Starlink, propriété de SpaceX SPCX.O , l’entreprise d’Elon Musk, fournit des connexions Internet par satellite. L’Iran a déjà accusé Israël et les États-Unis d’introduire clandestinement ces appareils afin de compromettre sa sécurité. Starlink ne dispose pas d’une licence pour opérer en Iran, mais M. Musk a déjà déclaré que le service y était actif.

M. Bennett a déclaré que ces appareils étaient destinés à permettre aux manifestants de se coordonner et, à terme, de renverser le gouvernement iranien.

« Malheureusement, l’actuel gouvernement israélien, incompétent, a cessé de le faire », a-t-il déclaré. « Et lorsque les manifestations ont éclaté, cette infrastructure n’était pas en place. »

Le bureau de M. Netanyahu n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant les propos de M. Bennett et SpaceX n’était pas disponible pour commenter en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

Les autorités iraniennes ont coupé l’accès du public à Internet pendant les périodes de troubles, notamment lors des manifestations meurtrières qui ont secoué tout le pays en janvier et tout au long de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a débuté fin février.

Reuters avait précédemment rapporté que certains Iraniens s’étaient tournés vers l’ Starlink lors des coupures d’Internet.

M. Bennett, chef d’un parti de droite et l’un des nombreux responsables de l’opposition en lice pour succéder à M. Netanyahu lors d’une élection prévue d’ici octobre, a déclaré qu’Israël et d’autres États du Moyen-Orient devaient « unir leurs forces pour repousser et, à terme, renverser » le gouvernement iranien.

« C’est un régime pourri, vétuste, déconnecté et incompétent, et il s’effondrera comme s’est effondrée l’Union soviétique », a-t-il déclaré sous les applaudissements.