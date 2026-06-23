Défense : l'Europe doit être prête à compenser le désengagement imminent des Etats-Unis, met en garde le Commissaire européen à la Défense

Andrius Kubilius a estimé à quelque 500 milliards d'euros le coût pour les Européens d'une telle montée en puissance dans les capacités stratégiques.

Andrius Kubilius à Bruxelles, en Belgique, le 6 mai 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le retrait militaire américain de l'Europe "pourrait se produire bientôt" et le Vieux Continent doit être prête rapidement à compenser les pertes de matériels ou de forces destinés à la défense du continent, a averti mardi 23 juin le commissaire européen à la Défense Andrius Kubilius.

"L'Amérique va déplacer des capacités, en particulier des capacités matérielles, vers d'autres régions du monde. Et nous devons être prêts", a-t-il lancé dans un discours devant un parterre d'industriels et de responsables de la défense à Bruxelles. Et ce retrait "pourrait se produire bientôt", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis de Donald Trump ont à maintes reprises averti leurs alliés européens qu'ils devaient davantage prendre en charge la défense de leur continent. Ils ont confirmé cette volonté en annonçant la semaine dernière un réexamen de leur présence militaire dans les six mois, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan.

Or, "l'Europe dépend aujourd'hui très fortement des États‑Unis pour des moyens stratégiques comme le ravitaillement en vol ou le renseignement depuis l'espace", a expliqué Andrius Kubilius.

7.000 milliards d'euros

Et sans ces capacités, "nous serons plus faibles dans notre défense, plus faibles dans notre dissuasion", au risque de voir la Russie venir "tester" les capacités de réaction européennes, a-t-il encore averti.

Andrius Kubilius a estimé à quelque 500 milliards d'euros le coût pour les Européens d'une telle montée en puissance dans ces capacités stratégiques.

Un tel montant ne peut provenir que des Etats membres de l'UE, a-t-il affirmé. La Commission européenne a proposé de consacrer 131 milliards d'euros à la défense dans le prochain budget pluri-annuel de l'Union européenne, qui couvre la période 2028-2034. Les Etats membres et le parlement européen doivent encore donner leur accord.

Selon les calculs du commissaire européen à la Défense, les Européens vont consacrer 7.000 milliards d'euros à leur défense d'ici 2035 , conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'Otan.

Les pays de l'Alliance atlantique se sont engagés l'an dernier à consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut (PIB) à leurs dépenses de sécurité d'ici 2035.