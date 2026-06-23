La Finlande pourrait approuver le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla avant le vote de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Finlande pourrait approuver le système d'aide à la conduite autonome de Tesla TSLA.O avant la décision attendue en octobre à l'échelle de l'Union européenne, a déclaré mardi l'autorité des transports du pays. En avril, les Pays-Bas sont devenus le premier pays européen à accorder une autorisation provisoire au système Full Self-Driving (FSD) de Tesla, une première étape vers un éventuel déploiement à l’échelle de l’UE s’il est soutenu par une majorité qualifiée d’États membres.

L’Estonie et la Belgique font partie des pays qui ont depuis autorisé cette technologie, qui permet aux voitures de se conduire toutes seules, bien que certaines autorités de régulation aient exprimé des réserves à ce sujet.

* "Une solution à l’échelle de l’UE peut être attendue en octobre 2026. Toutefois, Traficom est prête à accélérer le calendrier après l’été si les informations supplémentaires nécessaires ont été obtenues sur les principaux domaines d’évaluation", a déclaré dans un communiqué l’Agence finlandaise des transports et des communications (Traficom).

* Elle a précisé qu’elle évaluait la rapidité avec laquelle les conducteurs peuvent reprendre le contrôle du véhicule, les dépassements dans des conditions de faible visibilité sur les routes finlandaises, ainsi que la fonction de compensation de vitesse du système, au sujet de laquelle la Suède et la Norvège voisines ont fait part de leurs inquiétudes.

* Le vote du comité européen est prévu en octobre, la prochaine discussion entre les États membres ayant lieu le 30 juin.

* Traficom a indiqué que son avis global sur le système était positif.

* Environ 6.500 voitures en Finlande sont équipées de ce système, ce qui représente environ 0,24% des 2.7 millions de véhicules particuliers du pays.

* Comme le FSD de Tesla nécessite une supervision humaine, il n’est pas considéré comme entièrement autonome, mais Traficom a indiqué que de véritables véhicules autonomes pourraient faire leur apparition sur les routes finlandaises dès 2028.

* Reuters a rapporté en mai que la Finlande figurait parmi plusieurs pays européens contactés par Tesla après l’autorisation néerlandaise, afin de savoir s’ils seraient disposés à emboîter le pas.