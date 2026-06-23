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Goldman Sachs abaisse son objectif de cours sur Capgemini, l'achat maintenu
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 14:37

Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 12 mois sur Capgemini à 150 euros, contre 165 euros précédemment, afin d'intégrer une réévaluation à la baisse globale du secteur des services informatiques, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine explique que sa thèse fondamentale sur l'entreprise reste inchangée en raison du positionnement du groupe technologique sur le segment supérieur de la chaîne de valeur des services numériques.

"Bien que des questions subsistent quant à la trajectoire de croissance à long terme, compte tenu des risques plus larges que fait peser l'IA agentique sur les services informatiques, notre thèse fondamentale pour Capgemini reste inchangée", souligne Goldman dans l'étude.

Un point d'entrée jugé attractif

La firme new-yorkaise souligne également que la valorisation actuelle du titre offre un point d'entrée attractif, puisque l'action accuse une décote d'environ 25% par rapport à ses pairs mondiaux, à commencer par Accenture, tout en affichant un rendement du flux de trésorerie disponible (free cash flow yield) estimé à environ 14% pour 2027.

Selon Goldman Sachs, la surperformance future de l'action Capgemini va toutefois rester conditionnée à plusieurs facteurs clés : la stabilité de la croissance organique de son chiffre d'affaires, la concrétisation des synergies de revenus liées à l'intégration de WNS, ainsi que la résilience de ses marges.

Son nouvel objectif laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 70% par rapport au cours actuel.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 14:37:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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