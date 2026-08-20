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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Analog Devices, Moderna
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 19:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Analog Devices et Moderna.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 à 457 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 303 dollars, contre 298

dollars auparavant

* Alight Inc ALIT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

sous-performant »

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 189 $

à 185 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 410 $

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « Acheter

»; objectif de cours: 335 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 $ à 457 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Needham relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Apa Corporation APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Apa Corporation APA.O : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 252 $ à 269 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : BMO relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : UBS relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de

cours de 67 $ à 75 $

* California Resources Corporation CRC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 87 $ à 77 $

* Campbell's Co CPB.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Capital One Financial COF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245

$

* Chewy Inc CHWY.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une note «

neutre »; objectif de cours: 25 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Cingulate Inc CING.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 52 $ à

44 $

* Coty Inc COTY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »; abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* Doordash DASH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* eBay EBAY.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 120 $

* eBay EBAY.O : Wedbush relève son objectif de cours de 135 $ à 137 $

* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* EPR Properties EPR.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* EQT Corporation EQT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 112 $

* Estée Lauder EL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : RBC relève son objectif de cours de 111 $ à 120 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 106 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 95 dollars

* Everpure Inc P.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 145 $ à 131 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 334 $ à 417 $

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : GLJ Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12,89 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : GLJ Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Freenome, Inc. FRNM.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 21 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 1 190 $ à 1 090

$

* Gitlab Inc. GTLB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 193 $ à 202 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours

de 57 $ à 52 $

* HCA Healthcare, Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 490 $ à 425 $

* Huntsman HUN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Incyte INCY.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 152 dollars

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Kimbell Royalty Partners, LP KRP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 32 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 202 $ à 191

$

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 268 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 280 $ à

260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 255 $ à 254

$

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un

objectif de cours de 86 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 412 $ à 395 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 250 $ à

325 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Matador Resources Company MTDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 69 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève son objectif de cours de 142 $ à 170 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 152 $ à 175 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 116 $ à 179 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Merck & Co Inc MRK.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 109 $ à 120

$

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 170 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « neutre »

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 150 $

* Moderna MRNA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39 $ à 89 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 167 $ contre 77 $

* Moderna Inc MRNA.O : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 150 $

* Moelis MC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : BMO relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Okta, Inc. OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 168 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 165 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : BTIG relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BMO relève son objectif de cours de 335 $ à 415 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 $ à 177 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 226 $ à 250 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Range Resources Corporation RRC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 28 $ à 29

$

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : BMO relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Sitime Corporation SITM.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 850 dollars

* Snowflake SNOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 370 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 375 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de

cours de 185 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Target TGT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 177 $ à 185 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 122 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 166 $ à 178 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 114 $ à 142 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 170 $ à 182 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 167 $

* Target Corp TGT.N : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 185 $

* Target Hospitality Corp. TH.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* The J. M. Smucker Company SJM.N : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 190 $ à 188 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 154 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 180 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 171 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : UBS relève son objectif de cours de 197 $ à 198 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 58

$

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Benchmark relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Valvoline Inc VVV.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 48 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Wayfair Inc. W.N : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 125 dollars

* Wolfspeed Inc WOLF.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « conserver

»; objectif de cours de 25 $

* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 220 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14

$

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

Valeurs associées

ABBVIE
262,010 USD NYSE -1,53%
ALIGHT RG-A
13,430 USD NYSE -2,47%
ALLSTATE
254,530 USD NYSE -2,03%
ALPHA METALLURGL
194,300 USD NYSE +0,02%
ALPHABET-A
340,6700 USD NASDAQ -1,17%
AMAZON.COM
260,1100 USD NASDAQ -2,16%
AMGEN
433,7300 USD NASDAQ -1,95%
ANALOG DEVICES
370,2400 USD NASDAQ -0,81%
APA
44,3900 USD NASDAQ +2,16%
AUTODESK INC
251,0200 USD NASDAQ -0,11%
BILL HLDG
47,385 USD NYSE -0,83%
CACTUS-A
68,860 USD NYSE -6,73%
CALIFORNIA RES
53,390 USD NYSE -0,71%
CAPITAL ONE FINL
212,490 USD NYSE -3,72%
CHEWY RG-A
23,885 USD NYSE -0,50%
CINGULATE
5,3300 USD NASDAQ +1,14%
COTY RG-A
2,745 USD NYSE -10,00%
CROWDSTRIKE
190,3400 USD NASDAQ -5,60%
DEVON ENERGY
49,290 USD NYSE +2,28%
DOORDASH RG-A
222,3600 USD NASDAQ +0,97%
DUOLINGO RG-A
147,0300 USD NASDAQ +0,68%
EBAY
104,6100 USD NASDAQ +1,92%
ENER VAULT HLDG
3,735 USD NYSE -3,36%
EPR PRO REIT BR-SBI
61,190 USD NYSE +0,94%
EQT
53,895 USD NYSE +0,46%
EQUIPMENT RG-A
18,2700 USD NASDAQ -7,16%
ESTEE LAUDER RG-A
96,170 USD NYSE -1,92%
EXPEDIA GROUP
324,1700 USD NASDAQ -0,64%
FISERV INC
51,3800 USD NASDAQ -1,34%
FLUENCE ENERGY RG-A
11,3900 USD NASDAQ -5,63%
FREENOME
13,5100 USD NASDAQ -0,88%
GE VERNOVA
966,530 USD NYSE -2,06%
GITLAB RG-A
42,0800 USD NASDAQ -1,22%
GLAUKOS
184,670 USD NYSE -2,57%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
40,640 USD NYSE -2,90%
HCA HEALTHCARE
406,280 USD NYSE -0,16%
HUNTSMAN
10,155 USD NYSE -0,25%
INCYTE
127,2200 USD NASDAQ -0,97%
IOVANCE BTHRPTCS
8,9900 USD NASDAQ +12,52%
JACK HENRY & ASS
165,0800 USD NASDAQ +1,24%
JM SMUCKER
123,060 USD NYSE +0,17%
KIMBELL ROYALTY
15,170 USD NYSE +0,86%
LENSAR
8,4400 USD NASDAQ -3,21%
LIFEWAY FOODS
25,9100 USD NASDAQ +3,47%
LOWE'S COM
217,450 USD NYSE -1,45%
MADISON SQU
79,770 USD NYSE -3,33%
MARRIOTT INTL RG-A
356,6000 USD NASDAQ -0,93%
MARVELL TECH
251,0100 USD NASDAQ +5,79%
MATADOR RES
58,430 USD NYSE +0,78%
MERCK
149,180 USD NYSE -2,00%
MERCURY SYSTEM
94,2300 USD NASDAQ -6,93%
MODERNA
133,3200 USD NASDAQ -23,55%
MOELIS & CO RG-A
66,830 USD NYSE -2,52%
MONGODB-A
420,3700 USD NASDAQ -4,58%
NORTHERN OIL&GAS
26,905 USD NYSE +3,22%
NUTANIX RG-A
66,3300 USD NASDAQ +1,39%
OKTA-A
134,1600 USD NASDAQ -4,99%
ORTHOPEDIATRICS
26,2300 USD NASDAQ -1,02%
PAGERDUTY
12,120 USD NYSE -0,49%
PALO ALTO NETWORKS
349,5600 USD NASDAQ -2,84%
PAYLOCITY HOLDIN
152,3600 USD NASDAQ +2,04%
PAYPAL HOLDINGS
62,3000 USD NASDAQ +1,71%
PROGRESSIVE (OHI
220,370 USD NYSE +1,45%
Pétrole Brent
93,36 USD Ice Europ +1,87%
Pétrole WTI
86,49 USD Ice Europ +0,82%
RANGE RESOURCES
40,680 USD NYSE +0,87%
RELAY THERAPETCS
19,7000 USD NASDAQ -5,01%
RUBRIK RG-A
97,520 USD NYSE -2,33%
SAILPOINT
18,5100 USD NASDAQ -3,54%
SALESFORCE
205,730 USD NYSE -0,18%
SITIME
598,8100 USD NASDAQ -3,22%
SNOWFLAKE
321,270 USD NYSE -1,04%
SPHERE ENTMT RG-A
156,180 USD NYSE -2,17%
SUNRUN
9,3600 USD NASDAQ -4,49%
TARGET
158,270 USD NYSE -0,51%
TARGET HOSPITLTY
17,6300 USD NASDAQ +3,46%
THE CAMPBELL'S
23,7700 USD NASDAQ -0,17%
TJX COMPANIES
140,645 USD NYSE -2,73%
TOLL BROTHERS IN
145,115 USD NYSE -2,25%
TRUPANION
30,6800 USD NASDAQ -1,35%
ULTRAGENYX PHARM
25,3200 USD NASDAQ -3,51%
UNICYCIVE THERAP
5,4500 USD NASDAQ -2,33%
VALVOLINE
33,820 USD NYSE -0,85%
VIPER ENERGY
45,0300 USD NASDAQ +2,62%
WAYFAIR RG-A
103,300 USD NYSE -4,17%
WOLFSPEED
26,380 USD NYSE -9,18%
WORKDAY-A
197,3200 USD NASDAQ -0,55%
XOMETRY RG-A
83,1200 USD NASDAQ -1,74%
ZOETIS RG-A
75,065 USD NYSE -2,09%
ZOOM VIDEO COM.
106,3000 USD NASDAQ -1,09%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2026 à 19:07:43.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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