TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Analog Devices, Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Analog Devices et Moderna.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 à 457 dollars

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 303 dollars, contre 298

dollars auparavant

* Alight Inc ALIT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 255 $ à 250 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

sous-performant »

* Alpha Metallurgical Resources, Inc. AMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 189 $

à 185 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 410 $

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « Acheter

»; objectif de cours: 335 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 427 $ à 457 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Needham relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Analog Devices, Inc. ADI.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Apa Corporation APA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Apa Corporation APA.O : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 252 $ à 269 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : BMO relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : UBS relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de

cours de 67 $ à 75 $

* California Resources Corporation CRC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 87 $ à 77 $

* Campbell's Co CPB.O : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Capital One Financial COF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245

$

* Chewy Inc CHWY.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une note «

neutre »; objectif de cours: 25 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Cingulate Inc CING.O : Ascendiant Capital Markets abaisse son objectif de cours de 52 $ à

44 $

* Coty Inc COTY.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

secteur »; abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Crowdstrike CRWD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* Doordash DASH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* eBay EBAY.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 120 $

* eBay EBAY.O : Wedbush relève son objectif de cours de 135 $ à 137 $

* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 5 $ à 6 $

* EPR Properties EPR.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* EQT Corporation EQT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 69 $ à 63 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 108 $ à 117 $

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 112 $

* Estée Lauder EL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : RBC relève son objectif de cours de 111 $ à 120 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 86 $ à 106 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 95 dollars

* Everpure Inc P.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 140 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 145 $ à 131 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 334 $ à 417 $

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : GLJ Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 12,89 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : GLJ Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Freenome, Inc. FRNM.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 21 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 1 190 $ à 1 090

$

* Gitlab Inc. GTLB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Glaukos Corporation GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 193 $ à 202 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours

de 57 $ à 52 $

* HCA Healthcare, Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 490 $ à 425 $

* Huntsman HUN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Incyte INCY.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 152 dollars

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Kimbell Royalty Partners, LP KRP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 32 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 202 $ à 191

$

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 268 $ à 260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 280 $ à

260 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 255 $ à 254

$

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 285 $ à 275 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un

objectif de cours de 86 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 412 $ à 395 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 250 $ à

325 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Matador Resources Company MTDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 69 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève son objectif de cours de 142 $ à 170 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 152 $ à 175 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 116 $ à 179 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le secteur »

* Merck & Co Inc MRK.N : RBC relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Merck & Co Inc MRK.N : UBS relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 109 $ à 120

$

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 170 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research passe de « sous-performance » à « neutre »

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 150 $

* Moderna MRNA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 39 $ à 89 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 167 $ contre 77 $

* Moderna Inc MRNA.O : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 150 $

* Moelis MC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : BMO relève son objectif de cours de 375 $ à 500 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Needham relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Nutanix, Inc. NTNX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Okta, Inc. OKTA.O : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 168 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 165 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : BTIG relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Pagerduty, Inc. PD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BMO relève son objectif de cours de 335 $ à 415 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 $ à 177 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 226 $ à 250 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Range Resources Corporation RRC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 28 $ à 29

$

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : BMO relève son objectif de cours de 215 $ à 230 $

* Sitime Corporation SITM.O : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 850 dollars

* Snowflake SNOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 370 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 375 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de

cours de 185 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $

* Target TGT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Target Corp TGT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 177 $ à 185 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 122 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 166 $ à 178 $

* Target Corp TGT.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 114 $ à 142 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 170 $ à 182 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 147 $ à 167 $

* Target Corp TGT.N : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 185 $

* Target Hospitality Corp. TH.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* The J. M. Smucker Company SJM.N : UBS relève son objectif de cours de 130 $ à 142 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 190 $ à 188 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 154 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 180 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 171 $

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : UBS relève son objectif de cours de 197 $ à 198 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Trupanion, Inc. TRUP.O : Stifel relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 58

$

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Benchmark relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Valvoline Inc VVV.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 48 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Wayfair Inc. W.N : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 125 dollars

* Wolfspeed Inc WOLF.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « conserver

»; objectif de cours de 25 $

* Workday, Inc. WDAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 220 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 110 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 26 $ à 14

$

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $