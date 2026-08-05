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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ametek, Ball Corp, McDonald's
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ametek, Ball Corp et McDonald's.

POINTS FORTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 à 291 dollars

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 245 $ à 279 $

* Acadia Pharmaceuticals, Inc. ACAD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Adapthealth Corp. AHCO.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Adapthealth Corp. AHCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Stephens relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Adm ADM.N : BMO relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 425 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 640 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 625 $ à 580 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 465 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410,00 $ à 465,00 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 455 $ à 565 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 478 $ à 594 $

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 615 $ à 700 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Ameresco Inc AMRC.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* American Well AMWL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,50 $ à 13,00 $

* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 262 $ à 282 $

* Ametek AME.N : Mizuho relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 291 $

* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Amgen Inc AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 366 $ à 384 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 346 $ à 385 $

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 355 $ à 395 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 333 $ à 351 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 385 $ à 450 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $

* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève son objectif de cours de 420 $ à 440 $

* Amgen Inc. AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 312,00 $ à 317,00 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 333,00 $ à 351,00 $

* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Amgen, Inc. AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Andersons Inc. ANDE.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Angel Oak Mortgage Reit, Inc. AOMR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Apollo APO.N : RBC relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 157 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : UBS relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 647 $ à 646 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 60,00 $ à 79,00 $

* Arista Networks ANET.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200,00 $ à 240,00 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190,00 $ à 220,00 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Melius Research relève son objectif de cours de 220 $ à 275 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Raymond James relève son objectif de cours de 164 $ à 231 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 234 $

* Arista Networks Inc ANET.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 259 $

* Arista Networks, Inc. ANET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 255 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 104 $

* Arvinas, Inc. ARVN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335,00 $ à 382,00 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 465 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 425 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Ball Corp BALL.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $

* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Bd BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $

* Bio-Rad Laboratories, Inc. BIO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Blackline Inc BL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 33,00 $ à 30,00 $

* Blackline Inc BL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : B. Riley relève son objectif de cours de 264 $ à 274 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 231 $ à 234 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 236 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : HSBC relève son objectif de cours de 298 $ à 301 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 266 $ à 274 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 211 $ à 247 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $

* BP BP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* BP BP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 191 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 253 $

* Cabot Corp CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $

* Callaway Golf Co CALY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 17,00 $ à 20,00 $

* Callaway Golf Co CALY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 19,00 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 165 $ à 1 100 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC relève son objectif de cours de 877 $ à 897 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 218 $ à 1 225 $

* Caterpillar Inc CAT.N : UBS relève son objectif de cours de 900 $ à 925 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 29 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 6,5 $ à 7,5 $

* Certara Inc CERT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,00 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Civeo Corp CVEO.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat fort »; objectif de

cours: 51 $

* Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,75 $

* Compass COMP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Compass Inc. COMP.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,50 $ à 14,00 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 158 $ à 142 $

* Cricut Inc CRCT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 3,10 $ à 3,70 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 690 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 901 $ à 894 $

* Cummins Inc CMI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 850 $ à 835 $

* Custom Truck One Source, Inc. CTOS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145,00 $ à 170,00 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 218 $ à 224 $

* Davita, Inc. DVA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 211 $ à 233 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 255 $ à 265 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 262 $ à 263 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 131 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 105 $ à 122 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Digitalocean Holdings, Inc. DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 136 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 132 $

* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 113 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Ehealth Inc EHTH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,75 $

* Emerson EMR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 174 $ à 182 $

* Emerson EMR.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 157 $ à 169 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 179 $

* Energy Transfer, LP ET.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Entegris Inc ENTG.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »; relève son objectif de cours

de 160 $ à 180 $

* Entegris Inc ENTG.O : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 148 $ à 176 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 191 $ à 210 $

* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Fidelity National Information Services FIS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 47,00 $ à 46,00 $

* Fidelity National Information Services Inc FIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 63 $ à 49 $

* Fidelity National Information Services, Inc. FIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 67 $ à 58 $

* Finance of America Companies Inc FOA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $

* Fis FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 22,00 $

* Flywire Corporation FLYW.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* Freshworks Inc. FRSH.O : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Galera Therapeutics, Inc OBX.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 42 dollars

* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 154 $ à 214 $

* Gartner IT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 210 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 190 $

* Gartner IT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $

* Gartner, Inc. IT.N : UBS relève son objectif de cours de 164 $ à 196 $

* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 150 $

* Gilead GILD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $

* Graphic Packaging GPK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 11,1 $ à 11,9 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 190 $ à 186 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 223 $ à 214 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 131 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : UBS relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 76 $ à 97 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $

* Humana HUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 249 $ à 370 $

* Humana HUM.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Hut 8 Corp HUT.O : Clear Street relève son objectif de cours de 148 $ à 170 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $

* Ibotta, Inc. IBTA.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 37 $ à 31 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS relève son objectif de cours de 620 $ à 670 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $

* Infusystem Holdings Inc INFU.A : B. Riley relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $

* Ingredion Inc INGR.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $

* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Intapp, Inc. INTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 138 $ à 145 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : UBS relève son objectif de cours de 1,6 $ à 1,8 $

* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1,5 $ à 2 $

* Kimberly-Clark KMB.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 105 $ à 80 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 81 $ à 73 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105,00 $ à 125,00 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 193 $ à 142 $

* Leidos Holdings, Inc. LDOS.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 138 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $

* Lumen Technologies, Inc. LUMN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,5 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 323 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 357 $ à 375 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 344 $ à 359 $

* Markel Group Inc. MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 020 $ à 1 950 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 554 $ à 633 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 40,00 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 310 $ à 295 $

* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 360 $ à 335 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

* McDonald's MCD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 322 $ à 319 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 305 $ à 286 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 305 $ à 295 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 61 $ à 63 $

* New Jersey Resources Corporation NJR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* New Mountain Finance Corp. NMFC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 660 $ à 653 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 101 $ à 91 $

* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $

* Openlane Inc OPLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : HSBC relève son objectif de cours de 151 $ à 162 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 315 $ à 370 $

* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 3 $ à 11 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif de cours de 143 $ à 175 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Pediatrix Medical Group MD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $

* People Incorporated PPLI.O : Benchmark relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* People Incorporated PPLI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* People Incorporated PPLI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 62 $

* People Incorporated PPLI.O : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Pinterest PINS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Pinterest Inc PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30,00 $ à 32,00 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 31 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Precigen, Inc. PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 243 $ à 236 $

* Prologis PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Prologis PLD.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Pseg PEG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 88 $ à 79 $

* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115,00 $ à 130,00 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 173 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 175 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 170 $

* Red Rock Resorts RRR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 27,00 $ à 29,00 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Stifel relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Rollins Inc ROL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 248 $ à 238 $

* Schneider National, Inc. SNDR.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 34 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,00 $

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Space Exploration Technologies Corp. SPCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $

* SpaceX SPCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* SpaceX SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 122 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 106 $ à 124 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 88 $ à 121 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Spyre Therapeutics, Inc. SYRE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Suja Life Inc SUJA.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $

* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Sysco SYY.N : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Sysco SYY.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 89 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Sysco Corporation SYY.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Teradata TDC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 40,00 $ à 35,00 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Teradata Corporation TDC.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* The Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Tigo Energy, Inc. TYGO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $

* Toast Inc. TOST.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : BMO relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Toast, Inc. TOST.N : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Toast, Inc. TOST.N : Needham relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Toast, Inc. TOST.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Toast, Inc. TOST.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Toast, Inc. TOST.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $

* TPG Inc TPG.O : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* TPG Inc TPG.O : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 1 525 $ à 1

405 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : UBS relève son objectif de cours de 1 585 $ à 1 695 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 124 $ à 95 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 43 $ à 62 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 96 $

* Ul Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 104 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* United Parks PRKS.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 615 $ à 617 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 560 $ à 565 $

* Visa Inc. V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 394 $ à 406 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 37,00 $

* W.W. Grainger, Inc. GWW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 375 $

* Waters WAT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Waters Corp WAT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 435 $ à 450 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $

* Waters Corp WAT.N : Stifel relève son objectif de cours de 380 $ à 420 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 408 $ à 475 $

* Waters Corp. WAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 425 $ à 460 $

* Wayfair W.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $

* Wayfair Inc. W.N : BMO relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 125 $

* Wayfair Inc. W.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 110 $ à 145 $

* Wayfair Inc. W.N : Needham relève son objectif de cours de 83 $ à 133 $

* Wayfair Inc. W.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 99 $ à 135 $

* Wayfair Inc. W.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 156 $

* Wayfair Inc. W.N : Wedbush relève son objectif de cours de 85 $ à 125 $

* Wayfair, Inc. W.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Westlake Corp. WLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 89 $

* Workiva Inc. WK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Workiva Inc. WK.N : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 137 $ à 139 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays relève son objectif de cours de 134 $ à 136 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 132 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel relève son objectif de cours de 140 $ à 143 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 141 $ à 131 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : UBS relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 323 $ à 360 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Needham relève son objectif de cours de 345 $ à 410 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 296 $ à 355 $

* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 346 $ à 410 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23,00 $ à 25,00 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $

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