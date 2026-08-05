TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ametek, Ball Corp, McDonald's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ametek, Ball Corp et McDonald's.
POINTS FORTS
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 à 291 dollars
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $
* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 245 $ à 279 $
* Acadia Pharmaceuticals, Inc. ACAD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Adapthealth Corp. AHCO.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $
* Adapthealth Corp. AHCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : Stephens relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $
* Adm ADM.N : BMO relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 425 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 640 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 625 $ à 580 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 465 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410,00 $ à 465,00 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 455 $ à 565 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 478 $ à 594 $
* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 615 $ à 700 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 93 $
* Allegiant Travel Company ALGT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 165 $
* Allegiant Travel Company ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $
* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Ameresco Inc AMRC.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* American Well AMWL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,50 $ à 13,00 $
* Ametek AME.N : BMO relève son objectif de cours de 262 $ à 282 $
* Ametek AME.N : Mizuho relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 291 $
* Amgen Inc AMGN.O : BMO relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Amgen Inc AMGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 366 $ à 384 $
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 346 $ à 385 $
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 355 $ à 395 $
* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 333 $ à 351 $
* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 385 $ à 450 $
* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $
* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève son objectif de cours de 420 $ à 440 $
* Amgen Inc. AMGN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 312,00 $ à 317,00 $
* Amgen Inc. AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 333,00 $ à 351,00 $
* Amgen Inc. AMGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $
* Amgen, Inc. AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Andersons Inc. ANDE.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* Andersons Inc ANDE.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Angel Oak Mortgage Reit, Inc. AOMR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Apollo APO.N : RBC relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $
* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 157 $
* Apollo Global Management, Inc. APO.N : UBS relève son objectif de cours de 157 $ à 172 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 647 $ à 646 $
* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Archer Daniels Midland ADM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 60,00 $ à 79,00 $
* Arista Networks ANET.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200,00 $ à 240,00 $
* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190,00 $ à 220,00 $
* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Melius Research relève son objectif de cours de 220 $ à 275 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Raymond James relève son objectif de cours de 164 $ à 231 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 210 $ à 280 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 234 $
* Arista Networks Inc ANET.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 259 $
* Arista Networks, Inc. ANET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 255 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 104 $
* Arvinas, Inc. ARVN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 335,00 $ à 382,00 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 465 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 425 $
* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Ball Corp BALL.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $
* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Bd BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $
* Bio-Rad Laboratories, Inc. BIO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Blackline Inc BL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 33,00 $ à 30,00 $
* Blackline Inc BL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : B. Riley relève son objectif de cours de 264 $ à 274 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : BMO relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 231 $ à 234 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 236 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : HSBC relève son objectif de cours de 298 $ à 301 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 266 $ à 274 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 211 $ à 247 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $
* BP BP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $
* BP BP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 54 $ à 48 $
* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 191 $
* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Bruker Corporation BRKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 253 $
* Cabot Corp CBT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $
* Callaway Golf Co CALY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 17,00 $ à 20,00 $
* Callaway Golf Co CALY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 17,00 $ à 19,00 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 165 $ à 1 100 $
* Caterpillar Inc CAT.N : RBC relève son objectif de cours de 877 $ à 897 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 218 $ à 1 225 $
* Caterpillar Inc CAT.N : UBS relève son objectif de cours de 900 $ à 925 $
* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 29 $
* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 6,5 $ à 7,5 $
* Certara Inc CERT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,00 $
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $
* Civeo Corp CVEO.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat fort »; objectif de
cours: 51 $
* Claros Mortgage Trust, Inc. CMTG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2,5 $ à 1,75 $
* Compass COMP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Compass Inc. COMP.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Compass Inc. COMP.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,50 $ à 14,00 $
* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 158 $ à 142 $
* Cricut Inc CRCT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 3,10 $ à 3,70 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 690 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 901 $ à 894 $
* Cummins Inc CMI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 850 $ à 835 $
* Custom Truck One Source, Inc. CTOS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 145,00 $ à 170,00 $
* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 218 $ à 224 $
* Davita, Inc. DVA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 211 $ à 233 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 255 $ à 265 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 224 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 262 $ à 263 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 131 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève son objectif de cours de 105 $ à 122 $
* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »
* Digitalocean Holdings, Inc. DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 136 $
* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 132 $
* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 113 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Ehealth Inc EHTH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,75 $
* Emerson EMR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 174 $ à 182 $
* Emerson EMR.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 157 $ à 169 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 179 $
* Energy Transfer, LP ET.N : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $
* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $
* Entegris Inc ENTG.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »; relève son objectif de cours
de 160 $ à 180 $
* Entegris Inc ENTG.O : UBS relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Entegris, Inc. ENTG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $
* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 148 $ à 176 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 191 $ à 210 $
* Expeditors Intl. of Washington Inc. EXPD.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Fidelity National Information Services FIS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 47,00 $ à 46,00 $
* Fidelity National Information Services Inc FIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 63 $ à 49 $
* Fidelity National Information Services, Inc. FIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 67 $ à 58 $
* Finance of America Companies Inc FOA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $
* Fis FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $
* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 22,00 $
* Flywire Corporation FLYW.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 65 $
* Freshworks Inc. FRSH.O : UBS relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Galera Therapeutics, Inc OBX.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 42 dollars
* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 154 $ à 214 $
* Gartner IT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 210 $
* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 190 $
* Gartner IT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $
* Gartner, Inc. IT.N : UBS relève son objectif de cours de 164 $ à 196 $
* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 150 $
* Gilead GILD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 126 $ à 130 $
* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $
* Graphic Packaging GPK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 11,1 $ à 11,9 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 190 $ à 186 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 223 $ à 214 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 131 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : UBS relève son objectif de cours de 89 $ à 94 $
* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 76 $ à 97 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 103 $
* Humana HUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 249 $ à 370 $
* Humana HUM.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Hut 8 Corp HUT.O : Clear Street relève son objectif de cours de 148 $ à 170 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $
* Ibotta, Inc. IBTA.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $
* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 37 $ à 31 $
* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS relève son objectif de cours de 620 $ à 670 $
* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $
* Infusystem Holdings Inc INFU.A : B. Riley relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $
* Ingredion Inc INGR.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $
* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $
* Intapp, Inc. INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Intapp, Inc. INTA.O : Stifel relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Intapp, Inc. INTA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 138 $ à 145 $
* Jackson Financial Inc. JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : UBS relève son objectif de cours de 1,6 $ à 1,8 $
* Jeld-Wen Holding, Inc. JELD.N : Barclays relève son objectif de cours de 1,5 $ à 2 $
* Kimberly-Clark KMB.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $
* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 105 $ à 80 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 81 $ à 73 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $
* Lattice Semiconductor LSCC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105,00 $ à 125,00 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $
* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 193 $ à 142 $
* Leidos Holdings, Inc. LDOS.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 138 $
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le
marché »
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $
* Lumen Technologies, Inc. LUMN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7,5 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 323 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 357 $ à 375 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 344 $ à 359 $
* Markel Group Inc. MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 020 $ à 1 950 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 554 $ à 633 $
* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $
* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 38,00 $ à 40,00 $
* McDonald's MCD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 310 $ à 295 $
* McDonald's MCD.N : BMO abaisse son objectif de cours de 360 $ à 335 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $
* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $
* McDonald's MCD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 322 $ à 319 $
* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 305 $ à 286 $
* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 305 $ à 295 $
* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $
* Mosaic Co MOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* MPLX LP MPLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 61 $ à 63 $
* New Jersey Resources Corporation NJR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $
* New Mountain Finance Corp. NMFC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 660 $ à 653 $
* Onsemi ON.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 101 $ à 91 $
* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $
* Openlane Inc OPLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : HSBC relève son objectif de cours de 151 $ à 162 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 315 $ à 370 $
* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,00 $ à 9,00 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 3 $ à 11 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 13 $ à 8 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif de cours de 143 $ à 175 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $
* Pediatrix Medical Group MD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $
* People Incorporated PPLI.O : Benchmark relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* People Incorporated PPLI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $
* People Incorporated PPLI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 62 $
* People Incorporated PPLI.O : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Pinterest PINS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Pinterest PINS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Pinterest Inc PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30,00 $ à 32,00 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 31 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $
* Precigen, Inc. PGEN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $
* Progressive Corp PGR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 243 $ à 236 $
* Prologis PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $
* Prologis PLD.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »
* Pseg PEG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 88 $ à 79 $
* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 115,00 $ à 130,00 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 165 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 173 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 175 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 170 $
* Red Rock Resorts RRR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 72 $ à 73 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 73 $
* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $
* Revolve Group Inc RVLV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 27,00 $ à 29,00 $
* Revolve Group Inc RVLV.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $
* Revvity, Inc. RVTY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Revvity, Inc. RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Revvity, Inc. RVTY.N : Stifel relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Rollins Inc ROL.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 248 $ à 238 $
* Schneider National, Inc. SNDR.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 34 $
* Shoals Technologies Group SHLS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9,00 $ à 10,00 $
* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $
* Space Exploration Technologies Corp. SPCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $
* SpaceX SPCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $
* SpaceX SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $
* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $
* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 122 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 106 $ à 124 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 88 $ à 121 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
* Spyre Therapeutics, Inc. SYRE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $
* Suja Life Inc SUJA.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Sunoco LP SUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Sunococorp SUNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Sysco SYY.N : BMO relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $
* Sysco SYY.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 89 $
* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $
* Sysco Corporation SYY.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Teradata TDC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 40,00 $ à 35,00 $
* Teradata Corp. TDC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $
* Teradata Corporation TDC.N : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* The Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Stifel relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Tigo Energy, Inc. TYGO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,5 $
* Toast Inc. TOST.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $
* Toast, Inc. TOST.N : BMO relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Toast, Inc. TOST.N : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Toast, Inc. TOST.N : Needham relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Toast, Inc. TOST.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Toast, Inc. TOST.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $
* Toast, Inc. TOST.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $
* Toast, Inc. TOST.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 53 $ à 62 $
* TPG Inc TPG.O : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $
* TPG Inc TPG.O : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 1 525 $ à 1
405 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : UBS relève son objectif de cours de 1 585 $ à 1 695 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 124 $ à 95 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 54 $ à 64 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 43 $ à 62 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Trex TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $
* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 96 $
* Ul Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 104 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* United Parks PRKS.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 615 $ à 617 $
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 560 $ à 565 $
* Visa Inc. V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 394 $ à 406 $
* Vivid Seats Inc SEAT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 10 $ à 16 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 37,00 $
* W.W. Grainger, Inc. GWW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 375 $
* Waters WAT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $
* Waters Corp WAT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 435 $ à 450 $
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $
* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $
* Waters Corp WAT.N : Stifel relève son objectif de cours de 380 $ à 420 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 408 $ à 475 $
* Waters Corp. WAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 370 $ à 400 $
* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 425 $ à 460 $
* Wayfair W.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $
* Wayfair Inc. W.N : BMO relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 125 $
* Wayfair Inc. W.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 110 $ à 145 $
* Wayfair Inc. W.N : Needham relève son objectif de cours de 83 $ à 133 $
* Wayfair Inc. W.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 99 $ à 135 $
* Wayfair Inc. W.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 156 $
* Wayfair Inc. W.N : Wedbush relève son objectif de cours de 85 $ à 125 $
* Wayfair, Inc. W.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
* Westlake Corp. WLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 89 $
* Workiva Inc. WK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Workiva Inc. WK.N : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 137 $ à 139 $
* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays relève son objectif de cours de 134 $ à 136 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 132 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel relève son objectif de cours de 140 $ à 143 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 141 $ à 131 $
* Xometry, Inc. XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Xometry, Inc. XMTR.O : UBS relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $
* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 323 $ à 360 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Needham relève son objectif de cours de 345 $ à 410 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 296 $ à 355 $
* Zebra Technologies Corp. ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 346 $ à 410 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23,00 $ à 25,00 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $