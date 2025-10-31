information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 19:51

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Apple, Cigna

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Apple et Cigna.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 285 dollars, contre 260 dollars

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 dollars contre 290 dollars

* Cigna CI.N : Leerink Partners ramène l'objectif de cours à 270 $, contre 300 $ auparavant

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen ramène le cours cible à 84 $, contre 100 $ auparavant

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ contre 155 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : BMO réduit le prix cible de 172 à 158 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Citigroup réduit le prix cible à 55$ de 60

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 44 $ à 62 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 59 $ contre 50

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 210 à 300 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Leerink Partners relève le prix cible de 20 à 23 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : Stephens relève le prix cible de 20 à 24 dollars

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : UBS relève l'objectif de cours à 18 $ contre 17 $

* Alkami Technology Inc ALKT.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 dollars, contre 30

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 38 dollars

* Alkami Technology Inc ALKT.O : Needham réduit le prix cible à 32 $ de 40

* Allegro Microsystems ALGM.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35$ contre 30

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : UBS relève son objectif de cours à 40$ contre 38

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 40 $ de 42

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Barclays relève le prix cible à 527 $ contre 460 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Bernstein relève le prix cible à 525 $, contre 471 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BofA Global Research relève le prix cible de 526 $ à 530

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies réduit le prix cible de 550 $ à 549 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 475 à 495 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Oppenheimer relève le PT à 500$ contre 490

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Piper Sandler relève le PT de 449 $ à 489 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 20 $ à 24 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Jefferies relève le prix cible de 23 à 25 dollars

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Needham relève le prix cible de 16 $ à 22 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Stifel relève le prix cible de 20 $ à 24 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* Altria Group Inc MO.N : UBS ramène l'objectif de cours à 61 $ contre 68 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Baird relève l'objectif de cours à 285 $ contre 244 $

* Amazon AMZN.O : Barclays relève son objectif de cours à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 295 $ contre 260 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 250 dollars

* Amazon AMZN.O : BMO relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 303 $ contre 272 $

* Amazon AMZN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 320 $ contre 270 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Citizens relève l'objectif de cours à 300 $, contre 285 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 300 dollars, contre 265 dollars

* Amazon AMZN.O : HSBC relève le cours cible de 260 à 285 dollars

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $, contre 265 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 $ contre 265 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours à 300 $ contre 275 $

* Amazon AMZN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 300 à 315 dollars

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 290 $, contre 245 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 300 dollars, contre 255 dollars

* Amazon AMZN.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 275 $, contre 230 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : RBC relève le cours cible à 300 $, contre 240 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 305 $, contre 297 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 295 dollars contre 269 dollars

* Amazon AMZN.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève le prix cible à 300 $, contre 255 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 300 $ contre 265 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 290 $ contre 270 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : UBS relève l'objectif de cours à 310 dollars contre 279 dollars

* Amazon AMZN.O : Wedbush relève son objectif de cours à 330 $, contre 280 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 292 $ contre 280 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : B. Riley relève le cours cible à 45 $, contre 32 $ auparavant

* American Water AWK.N : BofA Global Research reprend la couverture avec PT $117

* American Water AWK.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 82 $

* Amerisafe Inc AMSF.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Ametek AME.N : RBC augmente le cours cible à 229 $ contre 212 $ auparavant

* Ametek AME.N : Truist Securities augmente le prix cible de 229 $ à 246 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays augmente le prix cible de 200 $ à 205 $

* Amneal pharma AMRX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $

* Amneal pharma AMRX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 14 $ contre 13 $

* Amplitude Inc AMPL.O : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Baird relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Raymond James réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Apellis Pharmaceuticals, Inc. APLS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 29 $ contre 32 $

* Appfolio Inc APPF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Apple INC : HSBC augmente le prix cible à 250 $, contre 220 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 dollars contre 320

* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 315 $, contre 245 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 270 $, contre 250 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours à 246 $ contre 203,07 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève le cours à "hold" de "underperform" (sous-performance)

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 305 $ contre 290 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 290

* Apple Inc AAPL.O : Monness Crespi Hardt relève le cours cible à 300 $ contre 270 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 305 dollars contre 298 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 250 $ contre 241 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève le prix cible à 325 $, contre 275 $ auparavant

* Apple Inc AAPL.O : UBS relève le cours cible de 220 à 280 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 310 à 320 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Wells Fargo relève le prix cible à 300 $, contre 290 $ auparavant

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 256 $ contre 209 $

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève l'objectif de cours à 693 $ contre 664 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 124 $ contre 135 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre 124 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 98 $ à 94 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies réduit le prix cible à 296 $ contre 335 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW réduit le prix cible à 275 $ contre 315 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 290 $, contre 310 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 366 $ à 362 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $ Avantor AVTR.N : Barclays

* Axos Financial Inc AX.N : Needham relève le cours cible de 105 à 107 dollars

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James réduit le prix cible à 90 $ de 100

* AXT Inc AXTI.O : B. Riley augmente le prix cible à 9 $ de 4

* AXT Inc AXTI.O : Needham relève le cours cible à 10 $ contre 5

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $, contre 50 $ auparavant

* Baxter BAX.N : Argus Research réduit le cours de l'action de "buy" à "hold

* Baxter BAX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 25 $ auparavant

* Baxter International Inc BAX.N : UBS réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Baxter International Inc BAX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Northland Capital augmente le prix cible de 178 $ à 188 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Belden Inc BDC.N : Truist Securities relève le cours cible de 147 à 149 dollars

* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark relève le cours cible de 80 $ à 132 $

* Biogen BIIB.O : Baird ramène le cours cible à 250 $, contre 255 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : RBC réduit le prix cible à 210 $, contre 217 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 155 $ contre 140 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 53 $ contre 31 $ auparavant

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 18 $ contre 19 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer augmente le prix cible à 25 $ contre 24 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BofA Global Research relève le prix cible de 215 à 230

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : BMO ramène le PT de 130 $ à 124 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Deutsche Bank réduit le PT à 131$ de 142

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : JP Morgan augmente le PT à 160$ de 156

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS augmente le PT à 120$ de 112

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners relève le PT à 38$ de 28,50

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit le prix cible à 124$ de 135

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark augmente le prix cible à 142$ de 138

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 123 $ contre

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : UBS augmente le prix cible à 166 $ de 158 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Barclays relève le prix cible à 145 $, contre 130 $

* Cactus Inc WHD.N : Barclays réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Cactus Inc WHD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50 $ à 52 $

* Cactus Inc WHD.N : Stifel augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* California Bancorp BCAL.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Calix Inc CALX.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 75 dollars

* Calix Inc CALX.N : Needham relève le cours cible de 70 à 82 dollars

* Calix Inc CALX.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 65 à 85 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible à 232 $ contre 208 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 211 $, contre 187 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : UBS relève le cours cible à 220 $, contre 185 $ auparavant

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 60 $ contre 61 $ auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix cible de 570 $ à 670 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Stifel réduit le prix cible de 125 $ à 100 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCCS.O : Stifel réduit le PT à 11$ de 13

* Centene CNC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 32$ de 24

* Centene Corp CNC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 34 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le cours cible de 164 $ à 275 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies ramène le cours cible à 290 $, contre 295 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens abaisse le cours cible à 35 $, contre 48 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners ramène le cours cible à 270 $, contre 300 $ auparavant

* Cigna CI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 355,00 $ contre 390,00 $

* Cigna CI.N : RBC réduit le prix cible de 371 $ à 344 $

* Cigna CI.N : Truist Securities réduit le prix cible à 310 $ contre 375 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BMO augmente le prix cible de 165 $ à 174 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève le prix cible de 104,50 $ à 107 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : UBS réduit le prix cible à 240 $ contre 245 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève le prix cible à 131 $ contre 109 $

* Cloudflare NET.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 240 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 225 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 280 $ contre 240 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : Needham relève le prix cible de 240 à 285 dollars

* Cloudflare NET.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 260 $ contre 239 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 249 $ contre 224 $ auparavant

* Cloudflare NET.N : RBC relève le prix cible de 250 à 265 dollars

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 200 $ à 255 $

* Cloudflare NET.N : Stifel relève le prix cible de 230 à 275 dollars

* Cloudflare NET.N : Truist Securities relève le prix cible de 230 à 275 dollars

* Cloudflare NET.N : UBS relève le prix cible de 240 à 245 dollars

* Cloudflare NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 265$ contre 250

* Cnb Financial Corp CCNE.O : KBW relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* CNX Resources Corp CNX.N : Barclays relève le cours cible de 32 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Raymond James relève le PT à 125 $ contre 115 $

* Cognex Corp CGNX.O : Barclays relève le prix cible à 56 $ contre 55 $

* Cognex Corp CGNX.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 49 $ contre 48 $ auparavant

* Cognex Corp CGNX.O : Needham relève l'objectif de cours à 47 $ contre 45 $ auparavant

* Coinbase Global COIN.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 450 à 470 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays réduit le prix cible à 357 $ contre 361 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG augmente le prix cible de 410 à 420 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 384 $ à 367 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 404 $ à 399 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan augmente le prix cible à 31 $, contre 28 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 60 $, contre 68 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : UBS réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 40 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Benchmark ramène le cours cible à 46 $, contre 48 $ auparavant

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 34 $ de 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 38 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Keybanc réduit l'objectif de cours de surpondération à pondération

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 32 $ de 35

* Comcast Corp CMCSA.O : Pivotal Research réduit le prix cible à 36$ de 40

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 45,5 $ à 41,5 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Seaport Research Partners réduit le prix cible à neutre à partir

* Comcast Corp CMCSA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Comerica Inc CMA.N : Truist Securities augmente le prix cible à 86$ de 70

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O>: BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Leerink Partners relève le PT à 22$ de 20

* Core Scientific Inc CORZ.O : Macquarie relève la note à surperformer; augmente la PT à 34 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies réduit le prix cible de 500 $ à 455 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen réduit le prix cible de 450 $ à 430 $

* Crocs Inc CROX.O : Barclays augmente le prix cible de 81 $ à 86 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan relève le cours cible de 290 à 300 dollars

* Csw Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 285 $ à 265 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Citigroup augmente le prix cible de 112 $ à 114 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens augmente le prix cible de 132 $ à 139 $

* CVS Health Corp CVS.N : Raymond James relève le cours cible de 75 à 90 dollars

* Dexcom Inc DXCM.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 106 $ à 99 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho réduit le prix cible de 90 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 100 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James réduit le prix cible de 102 à 83 $

* Dexcom Inc DXCM.O : RBC réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 84 $ de 100

* Dexcom Inc DXCM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 98 $ à 93 $

* Digimarc Corp DMRC.O : Needham réduit le prix cible à 20 $ de 30

* Dt Midstream Inc DTM.N : Stifel relève le cours cible à 121 $ contre 119 $

* Dte Energy Co DTE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 146 $ contre 147 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Stifel réduit le prix cible de 82 $ à 75 $

* DXC Technology Co DXC.N : Stifel réduit le prix cible à 14$ contre 15

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 261 $ à 251 $

* eBay EBAY.O : Bernstein réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS réduit le cours cible à 291 $ contre 299 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève le prix cible à 96 $ contre 95 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 100 $, contre 94 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Jefferies relève le prix cible à 102 $, contre 98 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible à 90 $, contre 85 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève le prix cible à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève le prix cible à 95 $ contre 90 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC augmente le prix cible de 89 $ à 95 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : TD Cowen relève le prix cible de 84 $ à 90 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible de 87 $ à 90 $

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 88 $ à 95 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 900 à 950 dollars

* Eli Lilly LLY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 955 $ contre 900 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 976 $ contre 905 $ auparavant

* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1023 à 1069 dollars

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Raymond James réduit le prix cible à 36 $ contre 38 $

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Stifel relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Estée Lauder EL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 116 $, contre 114 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 105 $ contre 99 $

* Estée Lauder EL.N : UBS augmente le prix cible de 93 $ à 105 $

* Estee Lauder EL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Evergy Inc EVRG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 84 $ contre 77 $

* Exponent Inc EXPO.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 100 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de neutre à achat

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Stephens relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : BMO relève le cours cible de 261 $ à 273 $

* First Solar Inc FSLR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 254 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 269 $ contre 260 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 303 $ contre 278 $ auparavant

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève le cours cible à 335 $ contre 278 $

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 275 $ contre 253 $

* First Solar Inc FSLR.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 285 $ contre 273 $

* First Solar Inc FSLR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 200 $ à 205 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Stephens relève le prix cible de 175 à 190 dollars

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève le cours cible de 181 à 188 dollars

* Fiserv FI.N : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale; réduit le prix cible de

* Fiserv FI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 130 à 72 $

* Flex Ltd FLEX.O : Argus Research augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 73 $ contre 77 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $ contre 94 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Mizuho réduit le prix cible à 76 $ de 80

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 75 $ contre 78 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : UBS réduit le prix cible à 74 $ de 80

* FMC Corp FMC.N : Wells Fargo abaisse le cours cible à 16 $ contre 41 $

* FMC Corp FMC.N : Barclays ramène le cours cible à 22 $, contre 48 $ auparavant

* FMC Corp FMC.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* FMC Corp FMC.N : BMO réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* FMC Corp FMC.N : Jefferies réduit le prix cible à 26 $ de 49

* FMC Corp FMC.N : Keybanc réduit le prix cible de surpondération à pondération sectorielle

* FMC Corp FMC.N : Mizuho réduit le cours cible à 30 $ contre 39

* FMC Corp FMC.N : RBC réduit le cours cible de 33 $ à 17 $

* FMC Corp FMC.N : UBS réduit le prix cible à 17 $ de 36 $

* FMC Corp FMC.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 65 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 55 $,

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : UBS réduit le prix cible de 83 $ à 79 $

* Fox Corp FOXA.O : Barclays augmente le prix cible à 64 $ contre 58 $

* Fox Corp FOXA.O : Bernstein relève le cours cible de 56 à 68 dollars

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $, contre 70 $

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $, contre 61 $ auparavant

* Fox Corp FOXA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Fox Corp FOXA.O : UBS relève le cours cible de 65 à 76 dollars

* Fox Corporation FOXA.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 70 $, contre 65 $ auparavant

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 80 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Stifel réduit le PT à 47,5 $ de 49,5

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays augmente le prix cible à 197 $ de 188 $

* Generac Holdings Inc. GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 180 à 186 dollars

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 145 à 150 dollars

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 147 $, contre 143 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : Wells Fargo relève le prix cible à 145 $ contre 140 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : B. Riley réduit le prix cible à 215 $, contre 225 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Benchmark réduit le prix cible à 240 $ de 250

* GoDaddy Inc GDDY.N : Citigroup réduit le prix cible à 195 $ contre 214 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $, contre 222 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 159 $, contre 197 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : UBS réduit le prix cible à 145 $ de 160

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Needham réduit le prix cible à 13 $ de 15

* Guardant Health Inc GH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 93 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : BMO ramène le cours cible de 141 $ à 133 $

* Haverty Furniture Companies HVT.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 23 $ à 25

* Hercules Capital Inc. HTGC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 19 $ à 18 $

* Hershey HSY.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 192$ contre 200

* Hershey HSY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 200$ de 205

* Hershey HSY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 185 $ contre 189 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Hershey HSY.N : Stifel réduit le prix cible de 195 $ à 185 $ de 195

* Hershey HSY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 204 $ à 200 $

* Hershey Co HSY.N : Morgan Stanley réduit le PT à 184 $ de 193 $

* Hershey Co HSY.N : UBS réduit le prix cible à 190 $ de 205 $

* Hii HII.N : TD Cowen relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Mizuho réduit le prix cible à 73 $ contre 76 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 235 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW relève le cours cible de 226 à 230 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 à 240 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : Truist Securities relève le prix cible de 217 à 225 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : UBS relève l'objectif de cours à 209 $ contre 199 $

* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 41 $ auparavant

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Icf International Inc ICFI.O : Truist Securities réduit le prix cible à 82 $ contre 88 $

* Idexx Laboratories IDXX.O : Stifel passe de "hold" à "buy"; augmente le PT à 700$ de 640

* Illumina ILMN.O : Barclays relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Illumina Inc ILMN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 105 $ à 112 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève le cours cible de 100 à 108 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 115 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : UBS relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 21,00 $ à 23,00 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 29 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Barrington Research réduit le prix cible de 164 $ à 120 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 117 $ de 145

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies augmente le prix cible à 211 $ contre 208 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 144,00 $ à 158,00 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC augmente le prix cible de 139 $ à 215 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 193 $ à 223 $

* Insmed Inc INSM.O : UBS augmente le prix cible de 194 $ à 223 $

* Insmed Inc INSM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 217 $ contre 171 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : BofA Global Research abaisse le prix cible à 14 $, contre

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir

* Intercontinental Exchange ICE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 164$ de 172

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays réduit le prix cible de 201 $ à 183 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : JP Morgan réduit le prix cible à 180 $ de 202 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW réduit le prix cible à 195 $ de 202 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 199 $ à 175 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : UBS réduit le prix cible de 215 $ à 200 $

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies augmente le cours cible de 450 à 475 dollars

* International Paper Co IP.N : Jefferies abaisse le cours cible à 51 $ contre 59 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 48 $ contre 54 $

* International Paper Co IP.N : Truist Securities réduit le prix cible à 47 $ contre 53 $

* International Paper Co IP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 36 $

* Invivyd, Inc. IVVD.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BofA Global Research relève le prix cible de 200 $ à 225 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity augmente le PT de 193 $ à 212 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Citigroup augmente le prix cible de 205 $ à 242 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : JP Morgan augmente le prix cible de 190 $ à 240 $ IRhythm

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Needham augmente le prix cible de 193 $ à 244 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 175 $ à 225 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève le prix cible de 205 $ à 230 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 180 $ à 220 $

* Prysmian Italie PRY.MI : JP Morgan ramène le cours cible de 94 à 93 euros

* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 141$ contre 155

* Itron, Inc. ITRI.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 145 $ contre 155 $

* KBR Inc KBR.N : Truist Securities relève le prix cible de 60 à 62 dollars

* KimberlyClark Corp KMB.O : HSBC réduit le prix cible à 129 $ de 141 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : JP Morgan augmente le prix cible à 129 $ de 127 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : TD Cowen réduit le prix cible à 130 $ de 135 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : UBS relève le cours cible de 130 à 132 dollars

* KimberlyClark Corp KMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 129 $ de 130 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup relève le cours cible de 1060 à 1450 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 54 $ à 72 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : UBS relève le prix cible à 323 $ contre 318 $

* Lci Industries LCII.N : Jefferies relève le prix cible de 94 $ à 105 $

* Lendingtree Inc TREE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 83 $ contre 66 $

* Lendingtree Inc TREE.O : KBW relève le cours cible de 78 $ à 83 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Needham relève le cours cible de 70 à 85 dollars

* Lendingtree Inc TREE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 70 $ à 85 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS relève le cours cible à 43 $, contre 42 $ auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 39 $ contre 38 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays relève le prix cible de 411 à 420 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO augmente le prix cible de 365 $ à 380 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies augmente le prix cible de 376 $ à 391 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan relève le prix cible de 438 à 440 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève l'objectif de cours à 455 dollars contre 435

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James abaisse le prix cible de "strong buy" à

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James augmente le prix cible de 145 $ à 220 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : B. Riley réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 235 à 236 dollars

* Mastercard MA.N : Macquarie relève le cours cible de 655 à 660 dollars

* Mastercard MA.N : Raymond James augmente le prix cible de 668 $ à 707 $

* Mastercard MA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 645 $ à 654 $

* Mastercard Inc MA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 665 $ contre 661 $

* Mastercard Inc MA.N : UBS relève le prix cible de 690 $ à 700 $

* Mastercard Inc MA.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 660 $, contre 669 $ auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Barrington Research relève le PT à 106$ de 103

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler relève le PT à 109$ de 105

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Wells Fargo augmente le PT à 103$ de 100

* Microsoft MSFT.O : HSBC relève le prix cible de 648 $ à 667 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 $ à 35 $

* MKS Instruments MKSI.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 125 $ à 175 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 820 $ à 1200 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Raymond James relève le PT à 1250$ de 875

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Rosenblatt Securities relève le PT à 950$ de 800

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le PT à 1250$ de 1100

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève le PT à 1163$ de 922

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo relève le PT à 1100$ de 970

* Morningstar Inc MORN.O : BMO réduit le prix cible de 274 $ à 250 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 465 $ de 495

* Motorola Solutions Inc MSI.N : Barclays réduit le prix cible de 509 $ à 495 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 405 $ à 375 $

* Neurogene Inc NGNE.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 45 $ à 65 $

* NiSource Inc NI.N : Jefferies augmente le prix d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix

* Nuvalent NUVL.O : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 112 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 111 $ à 125 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : UBS relève le prix cible de 114 $ à 132 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Omnicell Inc OMCL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 43 $ contre 40 $ auparavant

* ONEOK Inc OKE.N : Citigroup réduit le cours cible à 95 $ contre 102 $

* Onespan Inc OSPN.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* OPKO Health Inc OPK.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse le prix cible de

* Option Care Health OPCH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 39 $ à 31 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies réduit le prix cible de 40 $ à 32 $

* P&G PG.N : Berenberg relève le cours cible de 154 à 156 dollars

* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Patrick Industries Inc PATK.O : Keybanc augmente le prix cible de 110 $ à 115 $

* PBF Energy Inc PBF.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 31 dollars

* Peabody Energy Corp BTU.N : Benchmark relève le cours cible de 23 à 32 dollars

* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 20 $ à 26 $

* Polaris Inc PII.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 72 $ contre 68 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 85 $, contre 90 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 79 $ à 83 $

* Public Storage PSA.N : RBC réduit le prix cible de 309 $ à 307 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève le cours cible de 410 à 432 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève le prix cible de 443 $ à 462 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BofA Global Research relève le prix cible de 465 $ à 500 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup augmente le prix cible de 526 $ à 517 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 457 $ contre 436 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities augmente le prix cible à 548 $ contre 521 $

* Red Violet Inc RDVT.O : B. Riley augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Reddit RDDT.N : B. Riley augmente le prix cible de 235 $ à 245 $

* Reddit RDDT.N : Bernstein relève le prix cible à 210 $, contre 190 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210$ contre 180

* Reddit RDDT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 227 $ contre 190 $

* Reddit RDDT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : Truist Securities augmente le prix cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Reddit RDDT.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 186 $ contre 174 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Jefferies réduit le prix cible de 175 $ à 170 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 190$ contre 200

* Republic Services Inc RSG.N : BMO réduit le prix cible de 272 $ à 254 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque CIBC réduit le prix cible à 250 $ de 265 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 233 $ de 260 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 250 $ à 246 $

* Republic Services Inc RSG.N : Stifel réduit le prix cible de 257 $ à 251 $

* Republic Services, Inc. RSG.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 263 $ à 256 $

* ResMed Inc RMD.N : Jefferies réduit le prix cible à 285 $ contre 290 $

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ de 310

* ResMed Inc RMD.N : RBC augmente le prix cible de 300 $ à 303 $

* ResMed Inc RMD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 265 $ contre 280 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Needham augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 26$ contre 25

* Roblox Corp RBLX.N : Benchmark ramène la note de "buy" à "hold"

* Roblox Corp RBLX.N : BMO réduit le prix cible de 160 $ à 155 $

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG réduit le prix cible à 174$ de 180

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible à 115$ de 130

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $ de 160

* Roblox Corp RBLX.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 91 $ à 88 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Barclays augmente le prix cible de 120 à 130 dollars

* Roblox Corporation RBLX.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 150 $ contre 158 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 141 $ contre 155 $

* Rocket Companies RKT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Roku Inc ROKU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 115 dollars

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 115 $ contre 105 $

* Roku Inc ROKU.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 15 $ à 90 $

* Roku Inc ROKU.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 80,00 $ à 85,00 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna augmente le prix cible à 130 $ de 110 $

* Roku Inc ROKU.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 116 $ contre 113 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* Rollins Inc ROL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 65 $ contre 63 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO ramène le cours cible de 558 $ à 538 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 615 $ contre 635 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Stifel réduit le prix cible à 599 $ contre 625 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo relève le prix cible à 675 $ contre 661 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible de 371 $ à 365 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies réduit le prix cible de 380 à 375 dollars

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 346 $ contre 360 $

* Saia Inc SAIA.O : Raymond James réduit le prix cible de 355 $ à 350 $

* Saia Inc SAIA.O : Stifel réduit le prix cible à 292 $ contre 298 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 292 à 283 dollars

* Saia Inc SAIA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 310 $ contre 330 $

* Savers value Village Inc SVV.N : UBS relève le cours cible de 13 à 16 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 27 $ contre 28 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32

* Service Corporation International SCI.N : Truist Securities relève le prix cible à 100 $,

* Shake Shack Inc SHAK.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 102 $, contre 126 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Raymond James réduit le prix cible à 150$ de 160

* Shake Shack Inc SHAK.N : Stifel réduit le prix cible à 105 $ de 110

* Shake Shack Inc SHAK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 146 $ contre 156 $

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 145 $, contre 160 $ auparavant

* Sharplink Gaming SBET.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; PT

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Citigroup réduit le prix cible à 49 $, contre 60 $ auparavant

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le prix cible de 55 $ à 49 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Benchmark relève le cours cible de 28 à 30 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Skywest Inc SKYW.O : Raymond James relève le cours cible de 140 $ à 150 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Mizuho commence la couverture avec une note neutre; PT

* SPS Commerce Inc SPSC.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 125 $ à 80 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Needham réduit le prix cible de 160 $ à 110 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Northland Capital relève sa note à surperformance

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel ramène la cote de l'action d'achat à celle de maintien;

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley augmente le prix cible de 212 $ à 225 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 215 $ contre 209 $

* SPX Technologies, Inc. SPXC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 220 $

* Stem STEM.N : Barclays relève le prix cible de 13 à 18 dollars

* Stem Inc STEM.N : UBS relève le cours cible de 16 à 18 dollars

* Stratégie MSTR.O : BTIG réduit son objectif de cours à 630$ contre 700

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible à 535 $ contre 620 $

* Stryker Corporation SYK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 445 $ à 452 $

* Talkspace Inc TALK.O : Needham relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 à 250 dollars

* the Kraft Heinz Company KHC.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 26 à 24 dollars

* Thryv Holdings Inc THRY.O : B. Riley réduit le prix cible à 15 $ contre 26 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays réduit le prix cible à 132$ de 144

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 111 $ de 108

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible de 134 $ à 135 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit le prix cible de 144 $ à 140 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 40 $

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 46,50 $ à 47,50 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 100 $

* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 140 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 140 à 150 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : Monness Crespi Hardt relève le prix cible de 165 à 175 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 154 $ contre 15 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Needham relève l'objectif de cours à 145 dollars contre 125 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : Northland Capital relève son objectif de cours à 113 $ contre 109 $

* Twilio Inc TWLO.N : Oppenheimer relève le prix cible de 135 $ à 145 $

* Twilio Inc TWLO.N : Stifel relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève le prix cible de 117 à 125 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : UBS relève le prix cible à 150 $, contre 135 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Wells Fargo relève le cours cible de 130 à 147 dollars

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 540 $, contre 560 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 675 $ à 600 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Truist Securities réduit le prix cible de 775 $ à 675 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 590 $ à 525 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 144 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG relève le cours à neutre de vente

* Upbound Group Inc UPBD.O : Jefferies réduit le prix cible de 26 $ à 24 $

* Upbound Group Inc UPBD.O : Raymond James réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* Groupe Upbound Inc UPBD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 31 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : UBS réduit le prix cible à 11,5 $ de 13,5

* Veralto Corp VLTO.N : BMO réduit le prix cible de 125 $ à 123 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Stifel réduit le prix cible de 35 $ à 34 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Raymond James réduit le prix cible à 322 $ contre 325 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens réduit le prix cible de 345 $ à 330 $

* Waste Management Inc WM.N : UBS ramène le cours cible à 225 $, contre 240 $ auparavant

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies réduit le prix cible à 400 $ contre 425

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 49 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 46 $ de 50

* Weave Communications Inc WEAV.N : Raymond James réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Weave Communications Inc WEAV.N : Stifel réduit le prix cible à 11 $ contre 13 $

* Wendy'S Co WEN.O : Stifel réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23$ contre 24

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 290 $ contre 255 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 245 à 260 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : Raymond James relève le cours cible à 300 $, contre 240 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours cible de 222 $ à 262 $

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève le cours cible de 115 $ à 163 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève le prix cible de 145 à 170 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 180 $ contre 135 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève le prix cible de 94 $ à 175 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 188 dollars, contre

* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 125 à 165 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève le prix cible de 90 $ à 200 $

* Western Digital Corp WDC.O : UBS relève le prix cible à 145 $, contre 135 $ auparavant

* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 150 à 180 dollars

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève le cours cible de 105 à 200 dollars

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit le prix cible de 93 $ à 88 $

* Westlake Corp WLK.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 95 $ à 82 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho réduit le prix cible de 90 $ à 82 $

* Westlake Corp WLK.N : UBS réduit le prix cible de 98 $ à 93 $

* Westlake Corp. WLK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 80

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit le prix cible à 155 $ contre 165 $

* WEX Inc WEX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 175 $ contre 195 $ auparavant

* WEX Inc WEX.N : UBS réduit le prix cible à 172 $ contre 185 $

* Whirlpool Corp WHR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 78 $ contre 84 $

* Widepoint Corporation WYY.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 375 $ à 300 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 88 $ à 91 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève le cours cible à 89 $ contre 87 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS relève le cours cible de 84 à 86 dollars

* XPO Inc XPO.N : Benchmark relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève le cours cible de 155 à 159 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le cours cible de 155 à 160 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible à 166 $ contre 144 $

* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 150 $ à 154 $

* XPO Inc XPO.N : Stephens relève le cours cible de 146 $ à 154 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève le cours cible de 140 à 149 dollars

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève le cours cible de 131 $ à 141 $

* XPO Inc XPO.N : Truist Securities relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 88 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Citizens augmente l'objectif de prix à 90 $ contre 87 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 94 $

* Zillow Group Inc ZG.O : UBS réduit le prix cible de 95 $ à 92 $

* Zscaler Inc ZS.O : Macquarie initie une couverture avec une note de surperformance; PT 390

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer relève le prix cible de 52 $ à 53 $