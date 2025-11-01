France-Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 2,94% en octobre-PFA

Des personnes regardent des voitures Mazda exposées dans une salle d'exposition d'un concessionnaire à Mérignac

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté en octobre de 2,94% en rythme annuel, selon les données communiquées samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 139.513 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois d'octobre a compté 23 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.

Sur les dix premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 5,36% sur un an, avec 1.326.302 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 4,25% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 9,23% en rythme annuel en octobre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes progresser de 2,35% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)