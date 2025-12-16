information fournie par Reuters • 16/12/2025 à 17:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Amazon, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alphabet, Amazon et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours à 343 dollars, contre 340 dollars auparavant

* Amazon AMZN.O : BMO relève le cours cible de 300 $ à 304 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho passe de neutre à surperformer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Truist Securities initie une couverture avec une note

de maintien

* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Truist Securities initie une couverture avec un

objectif de prix de 13

* ADM ADM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 57 $ à 50 $

* ADM ADM.N : Morgan Stanley réduit la pondération à sous pondération de égal à égal

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours

de 225 à 260 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 260

dollars contre 300 dollars auparavant

* Aep AEP.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 121 $ à 131 $

* Aflac Inc AFL.N : Mizuho initie une couverture avec une note de sous-performance;

objectif de prix de 104

* AIG AIG.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 84

* AIG AIG.N : TD Cowen relève le prix cible de 86 $ à 90 $

* Albemarle ALB.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 147 $, contre 58 $

auparavant

* Albemarle ALB.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le cours cible de 62 à 47

dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 40 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 67 $ à 72 $

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT

254 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO augmente le prix cible de 340 $ à 343 $

* Amazon AMZN.O : BMO relève le cours cible de 300 $ à 304 $

* Ambarella Inc AMBA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 92

$

* American Express Co AXP.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 370,00 $

contre 362,00 $

* American Tower Corp AMT.N : Jefferies réduit le prix cible à 202 $ de 226 $

* Analog Devices Inc ADI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 320 $

contre 290 $ auparavant

* Angel Studios Inc ANGX.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 9 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $

contre 250

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT

276

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 210 $ à 170

$

* AT&T Inc T.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste US 1

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 230 $,

contre 245 $ auparavant

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le cours de l'action de "hold" à

"underperform" (sous-performance)

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24$ contre 21

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO relève le cours cible de 54 à 60 dollars

* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 81 $ à 87 $

* Blackline Inc BL.O : BMO relève le cours cible de 57 $ à 63 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : B. Riley initie la couverture avec une note

d'achat

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : B. Riley initie une couverture avec un

objectif de prix de 15

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : >: Morgan Stanley relève son objectif de 55 $ à 57

$

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre

32 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 89

* Bunge BG.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 120 $, contre 95 $ auparavant

* Bunge BG.N : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* BXP Inc BXP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 87 $

* Cable One Inc CABO.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 355 $ contre 375 $

auparavant

* Capital One Financial COF.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 248 $

à 268 $

* Capital One Financial COF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 280 $, contre

272 $ auparavant

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 41 $

* Carnival Corp CCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 33 $ contre 34 $

* Carnival Corp CCL.N : Susquehanna relève le cours cible à 40 $ contre 35 $ auparavant

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 187 $, contre 190 $

auparavant

* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève le cours cible de 57 à 70 dollars

* Centerpoint Energy CNP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 45 $ à 49 $

* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec une note de

surpondération

* Central Bancompany Inc CBC.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix

de 29

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Barclays relève l'objectif de cours de 145 $ à 200 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* CMS Energy Corp CMS.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 81 $ à 87 $

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $ contre

165 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 320 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33 $ contre

31 $ auparavant

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 19$ contre 20

* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à 113 $ contre

106 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan ramène le cours cible à 410 $, contre 422 $

auparavant

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 401 $ à

481 $

* Cooper-Standard Holdings Inc CPS.N : Stifel augmente le prix cible de 41 $ à 43 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un

PT de 95

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix

de 38

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le prix cible de 120 $ à 92 $

* Crane Co CR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 202 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 10

$ contre 18,61

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 102

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 105 $

contre 115 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 265 $ à 300 $

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies réduit le prix cible à 37$ de 40

* CubeSmart CUBE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 42 $ contre 48 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 645,00 $ à 660,00 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel réduit le prix cible à 584 $ de 587 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 200$ contre 215

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 81 $ à 92 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 184 $ contre

206 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : Stephens réduit l'objectif de cours de

surpondération à égalité de pondération

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : Stephens augmente le prix cible de 30 $ à 33 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève le cours cible de 91 $ à 109 $

* Dominion Energy D.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 61 $ à 63 $

* Dte Energy Co DTE.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 146 $ à 149 $

* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 137 $ à 146 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note

d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de

prix de 133

* Easterly Government Properties Inc DEA.N : Jefferies relève le prix cible de 20 $ à 23

$

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Jefferies relève le prix cible de 200 $ à 204 $

* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 385 $ contre

370 $ auparavant

* Entergy ETR.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 114 $, contre 105 $

auparavant

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 35 à 36

dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies réduit le prix cible de 1050 $ à 950 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT $66

* Esab Corp ESAB.N : Stifel relève le prix cible de 141 à 143 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 283 $ à 273

$

* Estée Lauder EL.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Estée Lauder EL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Eversource Energy ES.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 66 $ contre 63 $

* Exelon Corp EXC.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stifel relève le prix cible de 130

$ à 136 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies réduit le prix cible à 153$ de 162

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities ramène le prix cible de 150 à 142

dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies augmente le prix cible de 101 à 115

dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Jefferies relève le prix cible à 115 $ contre

101 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 320 à 360 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel relève l'objectif de cours à 305 $ contre 297 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 2300 à 2500

dollars

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat et

un PT de 28

* First Horizon Corp FHN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

auparavant

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 66 $

contre 61 $ auparavant

* FirstEnergy FE.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 51 $ à 55 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève le cours cible à 15 $ contre 14 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 92 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James augmente le prix cible de 45 $ à 49 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 32 $

contre 33 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 822 $, contre 710 $

auparavant

* GE Vernova Inc. GEV.N : Wells Fargo relève le prix cible de 717 $ à 831 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 385,00 $ à 408,00

$

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de

égal à égal

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver" et ramène les

prévisions à 5 $, contre 11 $ auparavant

* Gitlab Inc GTLB.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Globalfoundries Inc GFS.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix

de 37 $ à 41 $

* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien

et un PT de 62 $

* GM GM.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $ contre 78 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

auparavant

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 142 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de

prix de 160

* Healthpeak Properties DOC.N : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"; abaisse le PT

de 21 $ à 17 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 30

$

* Hub Group Inc HUBG.O : Stifel augmente le prix cible de 40 à 48 dollars

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève le prix cible de 75 $ à 81 $

* Innoviva, Inc. INVA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 45 $ à 46 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 217 à 234 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de

surperformance; PT $370

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 34 $ à 40 $

* Intellicheck, Inc. IDN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 8,5 $, contre 6

$ auparavant

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 à 109 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel augmente le prix cible de 147 $ à 172 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC relève l'objectif de performance à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 392 $, contre 356 $ auparavant

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Jefferies réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* KLA Corp KLAC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1450 $ contre 1400

$ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

40

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel relève le prix cible de 52 $ à

59 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 33 $

contre 25 $ auparavant

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 33 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 367 $

contre 350 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à

surpondérer de égal à égal

* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel relève l'objectif de cours à 140 $ contre 127 $

auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de

62 $ à 74 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 50 $ contre 47 $

* Leonardo Drs Inc DRS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 45,00 $ à 40,00 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible de 119 $ à 111 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel réduit le prix cible de 265 $ à 252 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 52 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 543,00 $ de 630,00 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à

égalité de pondération

* Lumentum Holdings LITE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 210 $ à

375 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 62 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 190 $ à 220 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 290

$, contre 285 $ auparavant

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à

581 $ contre 456 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $

contre 16 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance;

PT 212

* Marvell Technology MRVL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $

contre 105 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal

à égal

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel relève le cours cible de 240 à 267 dollars

* Metlife Inc MET.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix 101

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève l'objectif de cours de 200 à 300 dollars

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel relève le cours cible de 92 $ à 98 $

* MKS Inc MKSI.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 200 $ de 180

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 110 $ contre

125

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 162

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho augmente le prix cible de 310 $ à 380 $

* Mongodb Inc MDB.O : Raymond James initie une couverture avec une note de performance du

marché

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 13 $ à 22

$

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 22 $ à

partir de 13 $ Monte Rosa Therapeutics Inc

* Moog Inc MOGa.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 215,00 $ à 269,00 $

* Nanoviricides Inc (Pre-Reincorporation) NNVC.A : Alliance Global Partners initie avec

une note d'achat

* Nanoviricides Inc (Pre-Reincorporation) NNVC.A : Alliance Global Partners initie avec

un prix cible de 6 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le prix cible de 230 $ à 275 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 35 à

33 dollars

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 25 $ auparavant

* Neuropace Inc NPCE.O : UBS augmente le prix cible à 22 $ contre 18 $

* Newamsterdam pharma Company NV NAMS.N : Stifel relève l'objectif de cours de 44 $ à 50

$

* Nextera Energy Inc NEE.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 102 $ contre

99 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Barclays relève le prix cible de 320 $ à 340 $

* Northrop Grumman NOC.N : >: Morgan Stanley réduit le prix cible de 720,00 $ à 714,00 $

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 212 $ à 223 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 21 $ à 30 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; l'objectif

de cours passe de 90 $ à 125 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 173 $ contre

160 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève le cours cible de 43 à 45

dollars

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 13 $

* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 56 à 60 dollars

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho réduit le prix cible à 220 $, contre 230 $

auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 97 $ à 133 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Truist Securities augmente l'objectif de prix à 190

$ à partir de 105

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de cours de 850 $ à 869 $

* Phreesia PHR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 24$ contre 26

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 125 $

contre 110 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel ramène le cours cible à 240 $, contre 295 $ auparavant

* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 250 $, contre 320 $

auparavant

* Prog Holdings Inc PRG.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 50 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible de 232 $ à 230 $

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT $242

* Prokidney Corp. PROK.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le prix cible de 136 $ à 146 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT

$125

* Pseg PEG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 86 $ à 91 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies réduit le prix cible à 306 $ contre 331 $

* Ralph Lauren Corp. RL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 385 $ à 400 $

* Realreal, Inc. REAL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Regency Centers Corp REG.O : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 79 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Jefferies initie une couverture avec une note de

maintien; PT 30 $

* Ross Stores, Inc. ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 180 $ à 200 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 22 à 23

dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de

prix de 61

* Saia Inc SAIA.O : Stifel relève l'objectif de cours de 292 à 343 $

* Sallie Mae SLM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 30,00 $ contre 31,00 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 192 $ à 182 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 215 à 205 dollars

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel augmente le prix cible à 29$ contre 25

* ServiceNow Inc NOW.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 1 100 $ contre 1 250 $

auparavant

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 1 050,00 $ contre 1 150,00 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 11 $ à

9,5 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de

surpondération à égalité de pondération

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel réduit le prix cible de 140 $ à 134 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 49 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend en charge la couverture avec une note de

surperformance

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James prend en charge la couverture avec un objectif de

prix de 250 $ contre 274 $

* Southern Co SO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 99 $ à 101 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours cible à 56 $ contre 34 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 89 à 96 dollars

* Synchrony Financial SYF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 86,00 $ contre

82,00

* Synovus Financial Corp SNV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 58 $

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 418 $ à 428 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 125 $ à 135 $

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 235 $ contre 205

$ auparavant

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 69 $ contre 66 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 475 à 530 dollars

* Teva TEVA.N : JP Morgan relève le cours cible de 28 à 35 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève le cours cible de 92 $ à 105 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours

de 175 à 185 dollars

* TFI International Inc TFII.N : Stifel relève l'objectif de cours de 93 $ à 100 $

* The Gap, Inc. GAP.N : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 30 dollars

* The Gap, Inc. GAP.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 30 $ à partir de 24 $ The

Gap Inc

* The TJX Companies, Inc. TJX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Travelers TRV.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix

317

* Trimble Inc TRMB.O : KeyBanc relève la note à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Txnm Energy Inc TXNM.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 60 $ à 61 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Wedbush relève le cours cible de 30 $ à 37 $

* Unilever UL.N : TD Cowen ramène le cours cible de 71 $ à 70 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Barclays relève le cours cible à 285 $ contre 270 $

* UPS UPS.N : Stifel relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 12 $ à 15 $

* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 58,00 $ à 61,00 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le prix cible à 491 $ contre 475 $

* Ventas Inc VTR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 93 $ contre 85 $

* Victoria's Secret & Co. VSCO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 36 à 45 dollars

* Victoria's Secret & Co. VSCO.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de

sous-pondérée à égale pondération

* Vistra Corp VST.N : JP Morgan réduit le prix cible de 249 $ à 233 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 256 $ à 287 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 40 $ à 36 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; objectif de

prix 67

* Waste Management, Inc. WM.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 262 $ à 263 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 24 $ à 32 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Webster Financial Corp WBS.N : KBW relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Wec Energy Group Inc WEC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 130 $ à 140 $

* Wec Energy Group, Inc. WEC.N : Barclays réduit le prix cible de 110 à 105 dollars

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le prix cible de 210 à 231 dollars

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stifel relève le cours cible de 22 à 26 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 200 $, contre 163 $

auparavant

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 84

$

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève l'objectif de cours à 167 $ contre 149 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 62 à 67 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer