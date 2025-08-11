information fournie par Reuters • 11/08/2025 à 21:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, Doordash, TransDigm

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, Doordash et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 254 à 255 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 dollars contre 185

dollars auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700

dollars

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Melius Research réduit la note à "vendre

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity reprend la note d'achat; objectif de 305 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le prix cible de 255 $ à 287 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 106 à 108 dollars

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 105 à 107 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 160 $ contre 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 150 dollars

* AMC Networks Inc. AMCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible de 125 à 130 dollars

* American Public Education Inc APEI.O : Barrington Research relève le prix cible de 32 à 36 dollars

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO réduit le prix cible de 27 $ à 22 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan réduit le prix cible de 57 $ à 52 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Raymond James augmente le prix cible de 86 $ à 99 $

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 77 $

* APA Corp (Us) APA.O : UBS augmente l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : UBS relève l'objectif de cours à 70$ contre 60

* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15$ contre 18

* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8,5

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 6$ contre 7

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égale à égale à sous-pondérée

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe de "market perform" à "outperform

* Barings Bdc Inc. BBDC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 9,50 $ à 10 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 50 $

* Black Diamond Therapeutics Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 10$ contre 12

* Block Inc XYZ.N : Bernstein augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le prix cible de 80 $ à 95 $

* Boundless Bio Inc. BOLD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 5 $ à 4 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 60 $ à 64 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le prix cible de 57 $ à 50 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 56 à 62 dollars

* Bumble Inc BMBL.O : Susquehanna relève le cours cible de 5 à 7 dollars

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 13$ contre 25

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de neutre à sous-performance

* C3.ai Inc AI.N : UBS réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27

* C3.ai Inc AI.N : Wedbush réduit le prix cible à 23$ de 35

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : Stifel relève le cours cible de 220 à 242 dollars

* CF Industries Holdings Inc. CF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 101 $ de 108

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 90 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : H.C. Wainwright assume avec une note d'achat; PT $44

* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 101 $ à 106 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO augmente le prix cible de 350 $ à 375 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Raymond James relève le cours cible de 391 $ à 393 $

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 66

* Crane NXT Co CXT.N : UBS relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : H.C. Wainwright initie avec une note d'achat et un PT de 25

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* Definitive Healthcare DH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 4 à 5

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup augmente le prix cible à 160 $ contre 135 $

* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 140 à 141 dollars

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Doordash DASH.O : Susquehanna relève le cours cible à 300 $, contre 235 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Argus Research relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies relève le cours cible de 133 à 141 dollars

* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le cours cible de 95 $ à 125 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 18 $ contre 12 $ auparavant

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 114,00 $ à 134,00 $

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 900 $ contre 1010 $

* Embecta Corp EMBC.O : Mizuho relève le cours cible de 12 à 14 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 142 $ à 132 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60$ contre 70

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 185 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Raymond James ramène le cours cible à 160 $, contre 170 $ auparavant

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies augmente le prix cible de 22 $ à 33 $

* Femasys Inc. FEMY.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $

* Ford F.N : Jefferies relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57$ contre 55

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 200$ contre 150

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"

* Golden Entertainment GDEN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 35$ contre 36

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 9 $

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform

* GoodRx Holdings Inc GDRX.O : UBS réduit le prix cible de 5,25 $ à 4,25

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 15 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Gray Media Inc GTN.N : Barrington Research relève la note à surperformance

* Gray Television Inc. GTN.N : Wells Fargo relève le cours cible de 4,50 $ à 5 $

* Grindr Inc GRND.N : Citizens réduit le prix cible à 23$ de 27

* Groupon Inc GRPN.O : Northland Capital augmente le prix cible à 44

* HA Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : UBS relève l'objectif de cours à 39$ contre 38

* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James ramène l'objectif de cours de 105 à 78 dollars

* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Citigroup réduit le prix cible de 6,50 $ à 3,50 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Citigroup ramène le prix cible de l'action d'achat à neutre

* Health Catalyst Inc. HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 $ à 6 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Hubspot Inc HUBS.N : Argus Research ramène le cours cible de 865 $ à 650 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BofA Global Research rétablit la note neutre

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BofA Global Research rétablit la notation avec un objectif de prix de 3

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 33 $ à 39 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Stephens relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* ICF International Inc ICFI.O : Barrington Research relève l'objectif de cours à 107 $ contre 105 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700 dollars

* Innoviva Inc. INVA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Innoviva Inc INVA.O : Oppenheimer initie avec une note de surperformance; prix cible 35

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 88 $ à 95 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève l'objectif de cours à 105 $ contre 102 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève le cours cible de 96 à 97 dollars

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity reprend la note d'achat

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Canaccord Genuity reprend avec PT 74

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Noble Capital relève le PT de 60 $ à 75 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 125 $

* Lamar Advertising Co LAMR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 145 $ à 140 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 119$ de 122

* Leonardo Drs Inc DRS.O : Canaccord Genuity reprend la note d'achat; le prix cible est de 50 $

* Light & Wonder LNW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 89 $ à 87 $

* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $, contre 160 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le cours cible à 15 $ contre 16 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 3 $ à 15 $

* Lyft Inc LYFT.O : zephirin Group ramène l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Main Street Capital MAIN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de 49 $ à 58 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible de 217 à 208 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625 $ à 700 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 580 $

* Maxcyte Inc MXCT.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 103 dollars

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le prix cible de 94 $ à 92 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 95 $ contre 97 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel reprend avec une note d'achat; objectif de cours de 89

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 68 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* MP Materials MP.N : Deutsche Bank augmente le cours cible de 67 $ à 68 $

* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Barrington Research augmente le prix cible à 225

* Niagen Bioscience Inc. NAGE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 12 $, contre 11 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le prix cible de 65 $ à 76 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : UBS augmente le prix cible de 34 $ à 38 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp. NCDL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 15$ de 14

* Nvidia Corporation NVDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 220 $ contre 185 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève le cours cible de 38 à 42 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : TD Cowen réduit le cours cible de 91 $ à 87 $

* Open Text Corp OTEX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Argus Research relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan réduit le cours cible à 158 $ contre 170 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Benchmark relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 46 $ contre 40

* Plains All American Pipeline L.P. PAA.O : Wells Fargo relève l'objectif de 19 $ à 20 $

* Plains GP Holdings L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark réduit le prix cible à 55 $ de 70

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le cours cible à 283 $ contre 293 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève le cours cible à 320 $ contre 315 $

* Proficient Auto Logistics Inc PAL.O : Raymond James réduit le prix cible à 12$ de 15

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le cours cible à 287 $ contre 309 $

* Public Storage PSA.N : Raymond James réduit le prix cible à 350 $ contre 360 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Rapid7 Inc RPD.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 29 $ à 20 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities réduit l'objectif à 812 $ de 940 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 9 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138$ contre 172

* Runway Growth Finance Corp. RWAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10 $

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit le prix cible à 3$ de 4

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Wedbush initie avec une note de surperformance et un PT de 28 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 10$ contre 16

* Skyward Specialty Insurance Group SKWD.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 68 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Truist Securities relève l'objectif de 75 $ à 85 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 29

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Stratégie MSTR.O : Mizuho relève le cours cible à 586 $ contre 563 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 715 $ contre 540 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 405 $ contre 399 $

* Tapestry Inc TPR.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 92 $ à 125 $

* Tegna Inc. TGNA.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* the E.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 4 à 3 dollars

* progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 275,00 $ à 265,00 $

* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le prix à neutre de acheter

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 100

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 1650 $ contre 1700 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 39 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 125 $ contre 116 $

* under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 6,50 $ de 8

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 5,50 $ de 6

* under Armour Inc UAA.N : Stifel réduit le prix cible à 9$ de 10

* under Armour Inc UAA.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 7 $ à 5 $

* under Armour Inc UAA.N : UBS réduit le prix cible à 7,5 $ contre 8 $

* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 81 $ contre 78 $

* Urban Edge Properties UE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 23

* Varonis Systems Inc. VRNS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 51 $ à 70 $

* Varonis Systems Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 77$ contre 66

* Vital Farms Inc VITL.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 53 $ contre 45 $ auparavant

* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 1,95 $ à 18 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

* Wendy's Co WEN.O : Bernstein réduit le prix cible à 12$ de 15

* Wendy's Co WEN.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 11$ contre 13

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 133 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 122 à 126 dollars

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 215 $ contre 210 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 22 $ contre 19 $