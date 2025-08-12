Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,10% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,04% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré lundi le directeur général Lip-Bu Tan, décrivant leur réunion comme "très intéressante", quelques jours après avoir appelé à la démission du patron du fabriquant de semiconducteurs en raison de ses liens avec la Chine. Le titre emporte 3,5% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - Les autorités chinoises ont exhorté les entreprises locales à éviter d'utiliser les puces d'intelligence artificielle H20 de Nvidia, en particulier à des fins gouvernementales, a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Par ailleurs, Donald Trump a laissé entendre lundi qu'il pourrait autoriser le géant américain à vendre une version allégée de sa puce GPU avancée de nouvelle génération en Chine, malgré les craintes profondes à Washington que Pékin puisse exploiter les capacités américaines en matière d'IA pour renforcer son armée.

* DELTA AIR LINES DAL.N - Le département américain de la Justice a soutenu lundi une proposition du département des Transports visant à révoquer l'immunité antitrust accordée à la coentreprise entre Delta Air Lines et Grupo Aeroméxico, qui permet aux deux transporteurs de coordonner leurs décisions en matière d'horaires, de tarifs et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

* APPLE AAPL.O - Un tribunal australien a jugé que les magasins d'applications pour smartphones d'Apple et d'Android, propriété de Google GOOGL.O , n'étaient pas concurrentielles, ont rapporté mardi les médias locaux, ce qui constitue une victoire partielle pour le développeur du jeu Fortnite, Epic Games, contre les géants de la technologie.

Par ailleurs, le milliardaire Elon Musk a déclaré lundi que sa start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, xAI, allait intenter une action en justice contre Apple, accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir enfreint les règles antitrust dans la gestion du classement de l'App Store.

* FORD F.N rappelle plus de 103.000 pick-up F-150 aux États-Unis en raison de boulons d'essieu susceptibles de se casser et d'entraîner un déplacement intempestif du véhicule ou une perte de puissance motrice, a annoncé mardi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

* CELANESE CE.N a annoncé lundi des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour le troisième trimestre, anticipant un ralentissement de la demande sur la plupart de ses principaux marchés au second semestre, ce qui a fait chuter son action de 14,6% en Bourse après la clôture.

* ALBEMARLE ALB.N , le plus grand producteur mondial de lithium pour batteries rechargeables, a annoncé lundi que son directeur des opérations, Netha Johnson, allait quitter l'entreprise.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)