A Tokyo, l'indice boursier Nikkei atteint un record
information fournie par Boursorama avec AFP 12/08/2025 à 11:37

L'indice vedette Nikkei de la Bourse de Tokyo a bondi de plus de 1.100 points mardi pour atteindre un niveau record, alors que les inquiétudes concernant les tarifs douaniers américains se sont atténuées.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le Nikkei a augmenté de 2,8% ou 1.162,86 points pour atteindre 42.983,34 en début d'après-midi, avant de reculer légèrement par la suite. Mais ce niveau a surpassé le précédent record (42.426,77 en juillet 2024).

Selon les analystes d'IwaiCosmo Securities, "l'apaisement des tensions autour des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les spéculations sur une baisse imminente des taux américains" ont contribué à renforcer les espoirs des investisseurs nippons.

Cela a contribué à la poursuite des achats, ont-ils poursuivi, concernant de nombreuses actions, dans tous les secteurs.

Dans le sillage des gains enregistrés par les actions technologiques américaines, l'investisseur technologique japonais SoftBank Group bondissait de 7,07% à 14.845 yens.

SoftBank Group, qui réoriente son portefeuille vers l'intelligence artificielle (IA), avait annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net bien meilleur qu'attendu au premier trimestre de son exercice 2025-2026, aidé par sa participation dans le champion des puces Nvidia.

Advantest, fabricant de tests de semi-conducteurs, progressait de 7,34% à 11.255 yens.

Le constructeur automobile Toyota gagnait 3,14% à 2.860 yens tandis que Fast Retailing, la marque de vêtement Uniqlo, gagnait 4,67% à 48.440 yens.

