TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et UnitedHealth.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit son
objectif de cours de 169 dollars à 142 dollars
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O :
Needham relève l'objectif de cours de 34 à 40 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif
de cours de 300 à 335 dollars
* Air Products APD.N : Bernstein relève l'objectif de
cours de 300 à 315 dollars
* Air Products APD.N : Jefferies relève l'objectif de
cours de 300 dollars à 313 dollars
* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 260 $ à 280 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc
ARE.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 53 $
à 55 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de
cours de 365 $ à 400 $
* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif
de cours de 385 dollars à 375 dollars
* American Express Co AXP.N : Truist
Securities ramène l'objectif de cours de 420 à 400 dollars
* American Water AWK.N : Jefferies réduit l'objectif de
cours de 124 $ à 121 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO
augmente l'objectif de cours de 530 $ à 560 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente
l'objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève l'objectif
de cours de 580 à 605 dollars
* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève l'objectif
de cours de 90 $ à 94 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève son objectif de
cours de 82 $ à 88 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Stephens relève
l'objectif de cours de 79 $ à 87 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève
l'objectif de cours de 273 $ à 364 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève l'objectif de
cours de 95 $ à 110 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente l'objectif de
cours de 76,00 $ à 81,00 $
* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit l'objectif de
cours de 45 $ à 40 $
* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan passe sa recommandation
de neutre à surpondérer
* Baker Hughes Co BKR.O : BofA Global Research relève
l'objectif de cours de 55 à 65 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève l'objectif de
cours de 59 $ à 67 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève
l'objectif de cours de 58 à 63 dollars
* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de
cours de 65 $ à 60 $
* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondérer
à neutre; abaisse l'objectif de cours de 99 $ à 76 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities réduit
l'objectif de cours de 37 $ à 25 $
* Blackstone BX.N : BMO ramène l'objectif de
cours de 180 à 165 $
* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de
290 $ à 295 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG relève
l'objectif de cours de 50 à 55 dollars
* Brunswick Corp BC.N : D.A. Davidson relève
l'objectif de cours de 68 $ à 76 $
* BXP Inc BXP.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours de 74 $ à 70 $
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson augmente
l'objectif de cours de 569 $ à 650 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities
augmente l'objectif de cours de 729 $ à 786 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : La
Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 90 $ à 82 $
* Charter Communications Inc CHTR.O :
Benchmark augmente l'objectif de cours de 425 $ à 455 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 428 $ à 437 $
* Chevron CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de
172 $ à 194 $
* Chevron CVX.N : HSBC ramène sa recommandation de
"acheter" à "conserver"
* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 169
$ à 180 $
* Chevron CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 176 $ à 181 $
* Chevron CVX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de
160 $ à 168 $
* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank
relève l'objectif de cours de 100 à 106 dollars
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 106 à 114 dollars
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 92 $ à 100 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan passe sa
recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen augmente
l'objectif de cours de 97 $ à 99 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW réduit
l'objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O :
TD Cowen réduit l'objectif de cours de 155 $ à 145 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank augmente
l'objectif de cours de 83 $ à 90 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : BofA Global Research relève
l'objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup
relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève l'objectif
de cours de 85 $ à 91 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley relève
l'objectif de cours de 87 $ à 100 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 88 $ à 96 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 86 $ à 96 $
* CSW Industrials Inc CSW.N : Truist
Securities augmente l'objectif de cours de 271 $ à 292 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen
augmente l'objectif de cours de 154 $ à 160 $
* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays augmente
l'objectif de cours de 113 $ à 143 $
* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 66 $ à 81 $
* Dover Corporation DOV.N : Barclays relève l'objectif de
cours de 205 à 206 dollars
* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève
l'objectif de cours de 25 à 28 dollars
* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson réduit
l'objectif de cours de 225 $ à 210 $
* Eastman Chemical EMN.N : Deutsche Bank
augmente l'objectif de cours de 64 $ à 72 $
* Eastman Chemical EMN.N : BofA Global Research relève
l'objectif de cours de 74 $ à 79 $
* Eastman Chemical EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 60 $ à 70 $
* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit l'objectif de
cours de 431 $ à 409 $
* Elevance Health ELV.N : Truist Securities
réduit l'objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours de 44 $ à 39 $
* Evolent Health Inc EVH.N : BTIG réduit l'objectif de
cours de 16 $ à 10 $
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de
cours de 137 $ à 159 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 133 dollars à 140 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de
145 à 150 dollars
* Federated Hermes Inc FHI.N : Deutsche Bank
relève l'objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève
l'objectif de cours de 35 $ à 38 $
* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW
relève l'objectif de cours de 59 $ à 63 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif
de cours de 28 $ à 29 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 14,5 $ à 15 $
* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia passe sa
recommandation de "surperformer le secteur" à "performer
le secteur"
* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank
relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars
* Franklin Resources BEN.N : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 30 à 36 dollars
* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève l'objectif de
cours de 830 $ à 849 $
* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 360 à 385 dollars
* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $
à 97 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Barclays réduit
l'objectif de cours de 490 $ à 470 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève
l'objectif de cours de 520 $ à 540 $
* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de
cours de 185 à 207 dollars
* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de
cours de 75 $ à 90 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BTIG réduit l'objectif
de cours de 85 $ à 60 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit
l'objectif de cours de 209 $ à 192 $
* Humana HUM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de
cours de 262 $ à 174 $
* Humana HUM.N : Morgan Stanley passe sa recommandation
de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"
* Hut 8 Corp HUT.O : H.C. Wainwright initie une
couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 80
$
* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays passe sa
recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"
* International Paper Co IP.N : UBS passe de
"acheter" à "neutre"; réduit l'objectif de cours de 51 $ à
44 $
* KLA Corp KLAC.O : Citigroup augmente
l'objectif de cours de 1 450 $ à 1 800 $
* Lazard Inc LAZ.N : BMO relève l'objectif
de cours de 52 $ à 58 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève
l'objectif de cours de 23 $ à 28 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 540 $ à 630 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O :
Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à 260 $
* McDonald's MCD.N : BTIG passe de neutre à
acheter
* Minerals Technologies Inc MTX.N : Truist
Securities relève l'objectif de cours de 84 $ à 89 $
* Mohawk MHK.N : Deutsche Bank relève
l'objectif de cours de 129 à 130 dollars
* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities relève
l'objectif de cours de 290 $ à 344 $
* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia passe
sa recommandation de "performer le secteur" à
"surperformer le secteur"
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 28 $ à 32 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 98 $ à 99 $
* Noble Corporation Plc NE.N : BTIG relève l'objectif de
cours de 35 à 42 dollars
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit l'objectif
de cours de 293 $ à 288 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente l'objectif
de cours de 630 $ à 690 $
* Olin Corp OLN.N : RBC réduit l'objectif de cours de 24
$ à 21 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève
l'objectif de cours de 50 à 60 dollars
* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève l'objectif de
cours de 43 à 48 dollars
* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève l'objectif de
cours de 160 à 168 dollars
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan augmente l'objectif
de cours de 255,00 $ à 262,00 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 133 à 190 dollars
* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente
l'objectif de cours de 775 $ à 850 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève
l'objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Pennymac Financial Services PFSI.N :
Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 164 $ à 150 $
* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW réduit
l'objectif de cours de 143 $ à 115 $
* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies
réduit l'objectif de cours de 70 $ à 66 $
* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente l'objectif de cours
de 132 $ à 135 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays ramène
l'objectif de cours de 75 à 68 dollars
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays passe sa
recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit
l'objectif de cours de 84 $ à 79 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 95 $ à 118 $
* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à
sous-pondérer; baisse l'objectif de cours de 205 $ à 162 $
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit l'objectif de cours
de 215 $ à 200 $
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours de 210 $ à 195 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève l'objectif de
cours de 195 à 210 dollars
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays passe sa
recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer"
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours
de 18 $ à 13 $
* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia
passe sa recommandation de "performer le secteur" à
"surperformer le secteur"
* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia
augmente l'objectif de cours de 60 $ à 67 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève
l'objectif de cours de 916 $ à 925 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 850 $ à 950 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 820 $ à 880 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
Truist Securities réduit l'objectif de cours de 820 $ à
818 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente
l'objectif de cours de 92,00 $ à 122,00 $
* Robert Half Inc RHI.N : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche
Bank augmente l'objectif de cours de 294 $ à 308 $
* RTX Corp RTX.N : BofA Global Research relève l'objectif
de cours de 215 $ à 230 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève l'objectif de
cours de 385 $ à 750 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente
l'objectif de cours de 490 $ à 750 $
* Slb SLB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 51
$ à 58 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham
ramène l'objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW augmente
l'objectif de cours de 31 $ à 35 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 120 à 125 dollars
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 45 à 48 dollars
* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève
l'objectif de cours de 272 à 298 dollars
* Stifel Financial Corp SF.N : BMO ramène
l'objectif de cours de 137 $ à 132 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif
de cours de 99 $ à 122 $
* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève l'objectif de
cours de 462 à 469 dollars
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène
l'objectif de cours de 29 $ à 24 $
* Textron Inc TXT.N : Jefferies ramène l'objectif de
cours de 115 $ à 110 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de
cours de 42 $ à 36 $
* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours de 425,00 $ à 389,00 $
* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities
réduit l'objectif de cours de 410 $ à 370 $
* Verizon VZ.N : Bernstein augmente l'objectif de cours
de 44 $ à 48 $
* Verizon VZ.N : Deutsche Bank relève
l'objectif de cours de 46 $ à 48 $
* Verizon VZ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de
cours de 47,00 $ à 49,00 $
* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de
cours de 48 $ à 50,25 $
* Verizon VZ.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de
51 $ à 54 $
* Verizon VZ.N : UBS relève l'objectif de cours de 45 $ à
48 $
* Vici Properties VICI.N : La Banque Scotia
passe sa recommandation de "surperformer le secteur" à
"performer le secteur"
* Vici Properties VICI.N : La Banque Scotia
réduit l'objectif de cours de 36 $ à 30 $
* W.P. Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia
augmente l'objectif de cours de 67 $ à 72 $
* Waste Management Inc WM.N : Barclays augmente
l'objectif de cours de 265 $ à 266 $
* Waystar Holding Corp WAY.O : Leerink
Partners initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif de cours de 43 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit
l'objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays augmente
l'objectif de cours de 240 $ à 325 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 28 à 29 dollars