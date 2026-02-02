information fournie par Reuters • 02/02/2026 à 13:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Chevron et UnitedHealth.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 300 à 313 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC ramène sa recommandation de

"acheter" à "conserver"

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de

cours de 185 $ à 207 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 18 $ à 13 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 425,00 $ à 389,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays réduit son

objectif de cours de 169 dollars à 142 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O :

Needham relève l'objectif de cours de 34 à 40 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève l'objectif

de cours de 300 à 335 dollars

* Air Products APD.N : Bernstein relève l'objectif de

cours de 300 à 315 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 300 dollars à 313 dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 260 $ à 280 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc

ARE.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 53 $

à 55 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 365 $ à 400 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan ramène l'objectif

de cours de 385 dollars à 375 dollars

* American Express Co AXP.N : Truist

Securities ramène l'objectif de cours de 420 à 400 dollars

* American Water AWK.N : Jefferies réduit l'objectif de

cours de 124 $ à 121 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO

augmente l'objectif de cours de 530 $ à 560 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies augmente

l'objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève l'objectif

de cours de 580 à 605 dollars

* Ameris Bancorp ABCB.N : D.A. Davidson relève l'objectif

de cours de 90 $ à 94 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève son objectif de

cours de 82 $ à 88 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Stephens relève

l'objectif de cours de 79 $ à 87 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 273 $ à 364 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 95 $ à 110 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan augmente l'objectif de

cours de 76,00 $ à 81,00 $

* Astrana Health Inc ASTH.O : BTIG réduit l'objectif de

cours de 45 $ à 40 $

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan passe sa recommandation

de neutre à surpondérer

* Baker Hughes Co BKR.O : BofA Global Research relève

l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 59 $ à 67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève

l'objectif de cours de 58 à 63 dollars

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 65 $ à 60 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan passe de surpondérer

à neutre; abaisse l'objectif de cours de 99 $ à 76 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities réduit

l'objectif de cours de 37 $ à 25 $

* Blackstone BX.N : BMO ramène l'objectif de

cours de 180 à 165 $

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de

290 $ à 295 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG relève

l'objectif de cours de 50 à 55 dollars

* Brunswick Corp BC.N : D.A. Davidson relève

l'objectif de cours de 68 $ à 76 $

* BXP Inc BXP.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson augmente

l'objectif de cours de 569 $ à 650 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities

augmente l'objectif de cours de 729 $ à 786 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La

Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 90 $ à 82 $

* Charter Communications Inc CHTR.O :

Benchmark augmente l'objectif de cours de 425 $ à 455 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 428 $ à 437 $

* Chevron CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de

172 $ à 194 $

* Chevron CVX.N : HSBC ramène sa recommandation de

"acheter" à "conserver"

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 169

$ à 180 $

* Chevron CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 176 $ à 181 $

* Chevron CVX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de

160 $ à 168 $

* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank

relève l'objectif de cours de 100 à 106 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 106 à 114 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 92 $ à 100 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan passe sa

recommandation de "sous-pondérer" à "neutre"

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen augmente

l'objectif de cours de 97 $ à 99 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW réduit

l'objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O :

TD Cowen réduit l'objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank augmente

l'objectif de cours de 83 $ à 90 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : BofA Global Research relève

l'objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup

relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève l'objectif

de cours de 85 $ à 91 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 86 $ à 96 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Truist

Securities augmente l'objectif de cours de 271 $ à 292 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen

augmente l'objectif de cours de 154 $ à 160 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays augmente

l'objectif de cours de 113 $ à 143 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 66 $ à 81 $

* Dover Corporation DOV.N : Barclays relève l'objectif de

cours de 205 à 206 dollars

* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève

l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson réduit

l'objectif de cours de 225 $ à 210 $

* Eastman Chemical EMN.N : Deutsche Bank

augmente l'objectif de cours de 64 $ à 72 $

* Eastman Chemical EMN.N : BofA Global Research relève

l'objectif de cours de 74 $ à 79 $

* Eastman Chemical EMN.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit l'objectif de

cours de 431 $ à 409 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities

réduit l'objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Evolent Health Inc EVH.N : BTIG réduit l'objectif de

cours de 16 $ à 10 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de

cours de 137 $ à 159 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 133 dollars à 140 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de

145 à 150 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : Deutsche Bank

relève l'objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève

l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW

relève l'objectif de cours de 59 $ à 63 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif

de cours de 28 $ à 29 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 14,5 $ à 15 $

* Fortinet Inc FTNT.O : La Banque Scotia passe sa

recommandation de "surperformer le secteur" à "performer

le secteur"

* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank

relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Franklin Resources BEN.N : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 30 à 36 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève l'objectif de

cours de 830 $ à 849 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 360 à 385 dollars

* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $

à 97 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Barclays réduit

l'objectif de cours de 490 $ à 470 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de 520 $ à 540 $

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson relève l'objectif de

cours de 185 à 207 dollars

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 75 $ à 90 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BTIG réduit l'objectif

de cours de 85 $ à 60 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit

l'objectif de cours de 209 $ à 192 $

* Humana HUM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de

cours de 262 $ à 174 $

* Humana HUM.N : Morgan Stanley passe sa recommandation

de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"

* Hut 8 Corp HUT.O : H.C. Wainwright initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 80

$

* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays passe sa

recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"

* International Paper Co IP.N : UBS passe de

"acheter" à "neutre"; réduit l'objectif de cours de 51 $ à

44 $

* KLA Corp KLAC.O : Citigroup augmente

l'objectif de cours de 1 450 $ à 1 800 $

* Lazard Inc LAZ.N : BMO relève l'objectif

de cours de 52 $ à 58 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel relève

l'objectif de cours de 23 $ à 28 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 540 $ à 630 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O :

Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à 260 $

* McDonald's MCD.N : BTIG passe de neutre à

acheter

* Minerals Technologies Inc MTX.N : Truist

Securities relève l'objectif de cours de 84 $ à 89 $

* Mohawk MHK.N : Deutsche Bank relève

l'objectif de cours de 129 à 130 dollars

* Moog Inc MOGa.N : Truist Securities relève

l'objectif de cours de 290 $ à 344 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia passe

sa recommandation de "performer le secteur" à

"surperformer le secteur"

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 28 $ à 32 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 98 $ à 99 $

* Noble Corporation Plc NE.N : BTIG relève l'objectif de

cours de 35 à 42 dollars

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit l'objectif

de cours de 293 $ à 288 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies augmente l'objectif

de cours de 630 $ à 690 $

* Olin Corp OLN.N : RBC réduit l'objectif de cours de 24

$ à 21 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève

l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Origin Bancorp Inc OBK.N : KBW relève l'objectif de

cours de 43 à 48 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson relève l'objectif de

cours de 160 à 168 dollars

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan augmente l'objectif

de cours de 255,00 $ à 262,00 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 133 à 190 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : TD Cowen augmente

l'objectif de cours de 775 $ à 850 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : KBW relève

l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N :

Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 164 $ à 150 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW réduit

l'objectif de cours de 143 $ à 115 $

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies

réduit l'objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC augmente l'objectif de cours

de 132 $ à 135 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays ramène

l'objectif de cours de 75 à 68 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays passe sa

recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondérer"

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : TD Cowen réduit

l'objectif de cours de 84 $ à 79 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 95 $ à 118 $

* PTC Inc PTC.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondérer; baisse l'objectif de cours de 205 $ à 162 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein réduit l'objectif de cours

de 215 $ à 200 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours de 210 $ à 195 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève l'objectif de

cours de 195 à 210 dollars

* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays passe sa

recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer"

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours

de 18 $ à 13 $

* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia

passe sa recommandation de "performer le secteur" à

"surperformer le secteur"

* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia

augmente l'objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève

l'objectif de cours de 916 $ à 925 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 850 $ à 950 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 820 $ à 880 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Truist Securities réduit l'objectif de cours de 820 $ à

818 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente

l'objectif de cours de 92,00 $ à 122,00 $

* Robert Half Inc RHI.N : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche

Bank augmente l'objectif de cours de 294 $ à 308 $

* RTX Corp RTX.N : BofA Global Research relève l'objectif

de cours de 215 $ à 230 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève l'objectif de

cours de 385 $ à 750 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente

l'objectif de cours de 490 $ à 750 $

* Slb SLB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 51

$ à 58 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham

ramène l'objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW augmente

l'objectif de cours de 31 $ à 35 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 120 à 125 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 45 à 48 dollars

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson relève

l'objectif de cours de 272 à 298 dollars

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO ramène

l'objectif de cours de 137 $ à 132 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 99 $ à 122 $

* Stryker Corp SYK.N : Barclays relève l'objectif de

cours de 462 à 469 dollars

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies ramène

l'objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Textron Inc TXT.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours de 115 $ à 110 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de

cours de 42 $ à 36 $

* UnitedHealth UNH.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 425,00 $ à 389,00 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities

réduit l'objectif de cours de 410 $ à 370 $

* Verizon VZ.N : Bernstein augmente l'objectif de cours

de 44 $ à 48 $

* Verizon VZ.N : Deutsche Bank relève

l'objectif de cours de 46 $ à 48 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de

cours de 47,00 $ à 49,00 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de

cours de 48 $ à 50,25 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de

51 $ à 54 $

* Verizon VZ.N : UBS relève l'objectif de cours de 45 $ à

48 $

* Vici Properties VICI.N : La Banque Scotia

passe sa recommandation de "surperformer le secteur" à

"performer le secteur"

* Vici Properties VICI.N : La Banque Scotia

réduit l'objectif de cours de 36 $ à 30 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia

augmente l'objectif de cours de 67 $ à 72 $

* Waste Management Inc WM.N : Barclays augmente

l'objectif de cours de 265 $ à 266 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Leerink

Partners initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours de 43 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit

l'objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays augmente

l'objectif de cours de 240 $ à 325 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 28 à 29 dollars