Energie: les entreprises américaines Devon et Coterra fusionnent dans le schiste

( AFP / JUAN MABROMATA )

Les entreprises américaines Devon Energy et Coterra Energy, productrices de pétrole et de gaz, ont annoncé lundi leur fusion pour créer un acteur majeur du secteur du schiste aux Etats-Unis.

Sur la base du cours de clôture de Devon au 30 janvier 2026, l'opération valorise la nouvelle entité à environ 58 milliards de dollars.

L'opération - entièrement financée en actions - "donnera naissance à un opérateur majeur de forte capitalisation dans le schiste", doté d'une "position de premier plan au cœur économique du bassin du Delaware", ont fait valoir dans un communiqué commun les deux entreprises.

Alors que les cours des hydrocarbures ont connu une forte volatilité depuis des mois, Devon et Coterra indiquent tabler sur des économies annuelles avant impôts de 1 milliard de dollars d'ici à fin 2027.

Une fois la transaction finalisée, les actionnaires de Devon détiendront environ 54% de l'entreprise et les actionnaires de Coterra environ 46%. A elles deux, Devon et Coterra produisaient au troisième trimestre 2025 1,6 million de barils équivalent pétrole (Bep) par jour, dont 863.000 barils équivalent pétrole par jour dans le bassin du Delaware.

Les vagues d'opérations dans les hydrocarbures se multiplient aux Etats-Unis depuis quelques années: Chevron a ainsi finalisé en juillet dernier le rachat de son compatriote Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse), tandis qu'ExxonMobil avait mis la main sur Pioneer Natural resources pour 60 milliards de dollars un an avant.