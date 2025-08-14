information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 14:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Biogen et JLL

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Les changements sectoriels sont indiqués au bas du tableau.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 43 à 55 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 26 $

* Acrivon Therapeutics Inc ACRV.O : Oppenheimer réduit son objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste us1

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le cours cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9$ de 18

* Alumis Inc ALMS.O : Leerink Partners ramène le cours cible à 20 $, contre 29 $ auparavant

* American Water AWK.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155 $

* Amgen Inc AMGN.O : Bernstein ramène l'objectif de cours de 350 à 335 dollars

* ArcelorMittal SA MT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* ArcelorMittal SA MT.N : Wells Fargo vise un prix de 33 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens relève sa note de "equal-weight" à "overweight

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens relève le prix cible de 225,00 $ à 277,00 $

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 128 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* BNY BK.N : Truist Securities relève le cours cible de 100 $ à 109 $

* BP BP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 34,00 $ à 42,00 $

* BP BP.N : Scotiabank relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* Brinker International EAT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 166 à 170 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 170 $

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 190 $ de 186 $

* Cabot CBT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 88$ contre 80

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 44 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 176 $ contre 163 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 115 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : BMO ramène le cours cible de 55 $ à 47 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 93 $ à 82 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 56 $

* Cintas Corp CTAS.O : Truist Securities augmente le prix cible à 255 $ de 240 $

* Cisco CSCO.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 85 $ contre 76 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $, contre 78 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le cours cible de 78 à 84 dollars

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 83 $

* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève le cours cible à 71 $, contre 66 $ auparavant

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo vise un prix de 10

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research réduit la note d'achat à neutre

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 92 $ à 105 $

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 115 à 125 dollars

* Coherent Corp COHR.N : Raymond James augmente le prix cible de 120 à 134 $

* Coherent Corp COHR.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 135 $ de 150

* Coherent Corp COHR.N : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 118 $

* Coherent Corp. COHR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Commercial Metals Co CMC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Commercial Metals Co CMC.N : Wells Fargo vise un prix de 61 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 101 à 107 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup relève le cours cible de 160 à 164 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 215 $ contre 187 $

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 $ contre 122 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Encompass Health Corp EHC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève le prix cible de 140 à 146 dollars

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $ auparavant

* Estee Lauder EL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 98 $ contre 95 $ auparavant

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 51 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays réduit le cours cible à 54 $ contre 58 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Fox Corp FOXA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 62 $ à 66 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit le prix cible de 52,50 $ à 50,50 $

* Gogo Business Aviation GOGO.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale

* Gogo Business Aviation GOGO.O : Morgan Stanley vise un prix de 15 $

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research ramène la note de neutre à sous-performance

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 4,5 $ à 7 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 90 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 385 $ à 375 $

* Humana HUM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 348 $

* Ibotta Inc IBTA.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* Ibotta Inc IBTA.N : BofA Global Research réduit le prix à 24$ de 57

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens réduit le prix à "market perform" de "market outperform

* Ibotta Inc IBTA.N : Needham réduit le prix cible à 33 $ de 70

* Ibotta Inc IBTA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30$ de 60

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays ramène le cours de l'action de "égal à égal" à "sous-pondéré

* Insmed Inc INSM.O : Stifel relève le cours cible de 121 $ à 145 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre 126 $ auparavant

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan abaisse le prix cible à 10 $ contre 15 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Kodiak Gas Services, Inc. KGS.N : Barclays augmente le prix cible à 37$ de 36

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG passe de neutre à achat

* Marriott MAR.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste us1

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG augmente le prix cible de 6 $ à 17 $

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Truist Securities ajuste le prix cible à 36 $ contre 250 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12$ de 16

* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours cible à 81 $ contre 74 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève le cours cible à 132 $ contre 128 $

* Nucor Corp NUE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $145

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 83 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 215 $ contre 235 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120$ contre 112

* Performance Food Group Co PFGC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 127 $ contre 121 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 118$ contre 101

* Performance Food Group Co PFGC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115$ contre 100

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays réduit le prix cible à 93 $ contre 94 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT 296

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley vise un prix de 16 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 357 $ à 370 $

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 128 dollars

* Schrodinger SDGR.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération PT 25

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 38 $ de 35

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève le cours cible à 125 $ contre 116 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Prix cible de Wells Fargo: 143

* Sunrun Inc RUN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 14 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays relève le cours cible de 353 $ à 418 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 201 $ à 204 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays réduit le prix cible à 191 $ de 195 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 200 $ de 195 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Raymond James relève le cours cible de 500 $ à 580 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Stifel augmente le prix cible à 75$ contre 50

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 51 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $, contre 92 $ auparavant

* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $