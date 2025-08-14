Naufrage de migrants à Lampedusa: les recherches continuent, nombreux disparus

Un navire de patrouille de Frontex mouille dans le port de Lampedusa jeudi 14 août 2025, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des migrants ou les corps de nombreuses personnes encore portées disparues après un naufrage la veille qui a fait au moins 27 morts au large de la ville italienne ( AFP / Stefano Rellandini )

Les recherches se poursuivent jeudi pour tenter de retrouver des migrants ou les corps de nombreuses personnes encore portées disparues après un naufrage la veille qui a fait au moins 27 morts au large de Lampedusa.

"Au moins 27 personnes se sont noyées lors d'un tragique naufrage près de Lampedusa. Plus de 700 réfugiés et migrants sont morts en 2025 en Méditerranée centrale", a déploré sur X le chef du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi.

Parmi les corps de 23 des victimes inspectés pour être identifiés, les autorités ont dénombré 13 hommes, 7 femmes et trois mineurs, y compris une nouveau-née.

Sur la petite île méditerranéenne, dans le cimetière où sont conservés les corps de certaines victimes, deux femmes sont venues déposer des fleurs.

"Le moins qu'on puisse faire, c'est venir dire une prière pour ces gens qui cherchaient une vie meilleure, ils n'ont rien fait et ont trouvé la mort", dit l'une d'elles, Donata, interrogée par l'AFP, et qui a refusé de donner son nom de famille.

Les survivants, eux, sont au nombre de 60, dont 21 mineurs, ont indiqué des responsables de la Croix Rouge et du centre d'accueil des migrants sur la petite île méditerranéenne.

Sur une vidéo diffusée jeudi soir par les garde-côte italiens, on voit un bateau des secouristes lancer une bouée à de jeunes migrants dans les vagues et qui s'y agrippent désespérément.

Le directeur du centre d'accueil pour migrants de l'île, Imad Dalil, a précisé que 58 des rescapés sont "en bonne santé" tandis que deux autres ont été évacués par hélicoptère en Sicile pour y être soignés. La majorité d'entre eux sont somaliens, et quelques-uns égyptiens.

Parmi eux, une Somalienne a perdu son fils et son mari, selon un témoignage recueilli par le journal Il Corriere della Sera. "J'avais mon fils dans les bras et mon mari à mes côtés. Je ne sais pas comment, nous nous sommes retrouvés à l'eau. Les vagues les ont tous deux emportés", a-t-elle raconté.

Les garde-côte ont étendu le périmètre de leurs recherches, qui dureront jusqu'à dimanche matin.

Le porte-parole de l'OIM, Flavio di Giacomo, avait fait état mercredi sur X d'"environ 95 personnes parties de Libye sur deux bateaux" mais l'agence italienne Ansa mentionne entre 100 et 110 personnes au total parties de la côte africaine. Le bilan pourrait donc s'alourdir.

- Route mortelle -

Ces migrants seraient partis des alentours de Tripoli à l'aube, mais après que l'un des deux bateaux "a pris l'eau", les passagers "ont grimpé sur l'autre, qui a chaviré sous la surcharge", a expliqué M. di Giacomo.

Mercredi vers midi, l'un des petits bateaux, à moitié submergé, a été repéré par les forces de l'ordre. Un hélicoptère et deux avions ont été dépêchés sur place, ainsi que cinq navires, dont un de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex.

Les personnes qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa, située à seulement 145 km des côtes nord-africaines, font souvent la traversée à bord de bateaux surchargés ou en mauvais état.

La route maritime du centre de la Méditerranée est la plus dangereuse du monde pour les migrants, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

C'est aussi un lieu de villégiature, connu pour ses plages de sable blanc. Jeudi, elles étaient pleines de touristes venus pour le long week-end de "Ferragosto", un jour férié le 15 août en Italie.

Malgré les naufrages meurtriers, les embarcations continuent d'arriver: quatre autres ainsi été interceptées au large de Lampedusa dans la nuit de mercredi à jeudi. Le centre d'accueil abrite actuellement 240 migrants, selon son directeur Imad Dalil.

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, arrivé au pouvoir en octobre 2022 en promettant d'enrayer les arrivées de migrants, a passé des accords avec des pays d'Afrique du Nord, leur apportant des financements et des formations contre une aide pour lutter contre le départ d'embarcations vers l'Italie.

D'après le ministère italien de l'Intérieur, plus de 38.500 personnes sont arrivées en Italie cette année par voie maritime.