TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Biogen et JLL

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 43 à 55 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 26 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong buy" à "outperform"

* Acrivon Therapeutics Inc. ACRV.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste us1

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le cours cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9$ de 18

* Alumis Inc ALMS.O : Leerink Partners ramène le cours cible à 20 $, contre 29 $ auparavant

* American Water AWK.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155 $

* Amgen Inc AMGN.O : Bernstein ramène l'objectif de cours de 350 à 335 dollars

* ArcelorMittal SA MT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* ArcelorMittal SA MT.N : Wells Fargo vise un prix de 33 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens relève le PT de 225,00 $ à 277,00 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens relève le cours de l'action à surpondérer de égal à égal

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : UBS relève l'objectif de cours de 38 à 62 dollars

* Atlanta Braves Holdings Inc BATRA.O : Benchmark relève le cours cible de 60 à 67 dollars

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible de 128 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* BNY BK.N : Truist Securities relève le cours cible de 100 $ à 109 $

* BP BP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 34,00 $ à 42,00 $

* BP BP.N : Scotiabank relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* Brinker International EAT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 166 à 170 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 170 $

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 190 $ contre 186 $ auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : UBS relève l'objectif de cours à 165 $ contre 155 $ auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : Morgan Stanley relève l'objectif à 161,00 $ contre 149,00 $

* Cabot CBT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 88$ contre 80

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 44 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 176 $ contre 163 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 115 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : BMO ramène le cours cible de 55 $ à 47 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 93 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Barclays réduit le prix cible de 56 $ à 55 $

* Cintas Corp CTAS.O : Truist Securities augmente le prix cible de 240 $ à 255 $

* Cisco CSCO.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 85 $ contre 76 $

* Cisco CSCO.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $, contre 78 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le cours cible de 78 à 84 dollars

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 70 $, contre 64 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 83 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 73,00 $ de 70,00 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Barclays augmente le prix cible à 71 $ contre 66 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo vise un prix de 10

* Coherent Corp COHR.N : Benchmark relève le prix cible de 95 $ à 110 $

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research réduit le prix à neutre à partir d'achat

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 105 $ contre 92 $ auparavant

* Coherent Corp COHR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 115 à 125 dollars

* Coherent Corp COHR.N : Raymond James augmente le prix cible de 120 à 134 $

* Coherent Corp COHR.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 135 $ de 150

* Coherent Corp COHR.N : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 118 $

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $ contre 90 $ auparavant

* Commercial Metals Co CMC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Commercial Metals Co CMC.N : Wells Fargo vise un prix de 61 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 101 à 107 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup relève le cours cible de 160 à 164 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 215 $ contre 187 $

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 131 $ contre 122 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Argus Research passe de "acheter" à "conserver

* Ecolab Inc ECL.N : UBS relève l'objectif de cours à 295 $ contre 293 $ auparavant

* Encompass Health Corp EHC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 140$ contre 135

* Ensign Group Inc ENSG.O : UBS relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève le cours cible de 140 à 146 dollars

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $ auparavant

* Estee Lauder EL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 98 $ contre 95 $ auparavant

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 51 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays réduit le cours cible à 54 $ contre 58 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Fox Corp FOXA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 62 $ à 66 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit le prix cible de 52,50 $ à 50,50 $

* Gogo Business Aviation GOGO.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale

* Gogo Business Aviation GOGO.O : Morgan Stanley vise un prix de 15 $

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research ramène la note de neutre à sous-performance

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 4,5 $ à 7 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 90 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 385 $ à 375 $

* Humana HUM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 348 $

* Ibotta Inc IBTA.N : BofA Global Research abaisse le cours à 24 $ contre 57 $

* Ibotta Inc IBTA.N : BofA Global Research réduit le prix à sous-performance de neutre

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens réduit le prix à "market perform" de "market outperform

* Ibotta Inc IBTA.N : Needham réduit le prix cible de 70 $ à 33 $

* Ibotta Inc IBTA.N : UBS réduit le prix cible à 30$ de 55

* Ibotta Inc IBTA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 30 $ de 60

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays ramène le cours de l'action de "égal à égal" à "sous-pondéré"

* Insmed Inc INSM.O : Stifel relève le cours cible de 121 $ à 145 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre 126 $ auparavant

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan abaisse le prix cible à 10 $ contre 15 $ auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : UBS réduit le prix cible à 11$ de 20

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Barclays relève le prix cible à 37 $, contre 36 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG passe de neutre à achat

* Marketwise Inc MKTW.O : UBS relève le prix cible de 19 $ à 20 $

* Marriott MAR.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste us1

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG relève le prix cible de 6 à 17 dollars

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Truist Securities ajuste le prix cible à 36 $ contre 250 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12$ de 16

* Newmont NEM.N : Bernstein relève le cours cible à 81 $ contre 74 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève le cours cible à 132 $ contre 128 $

* Nucor Corp NUE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $145

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 83 $

* Oric Pharmaceuticals, Inc. ORIC.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 215 $ contre 235 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : UBS augmente le prix cible de 16,50 $ à 16 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25 $

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120$ contre 112

* Performance Food Group Co PFGC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 127 $ contre 121 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 118$ contre 101

* Performance Food Group Co PFGC.N : UBS relève l'objectif de cours à 120$ contre 110

* Performance Food Group Co PFGC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays réduit le prix cible à 93 $ contre 94 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT 296

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale

* Rocket Companies Inc RKT.N : Morgan Stanley vise un prix de 16 $

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 357 $ à 370 $

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 128 dollars

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Schrodinger SDGR.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération PT 25

* Sitime Corp SITM.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de 260

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève le cours cible à 125 $ contre 116 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Prix cible de Wells Fargo: 143

* Sunrun Inc RUN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 14 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Barclays relève le cours cible de 353 $ à 418 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 201 $ à 204 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays réduit le prix cible à 191 $ de 195 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 200 $ de 195 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Raymond James relève le cours cible de 500 $ à 580 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 210 $, contre 225 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Stifel augmente le prix cible à 75$ contre 50

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 48 $ contre 51 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $

* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 58 $