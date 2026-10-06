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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Goldman Sachs, Vaxcyte
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 19:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Affiliated Managers Group, Goldman Sachs et Vaxcyte.

POINTS FORTS

* Affiliated Managers Group, Inc. AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441

$ à 456 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à

950 $

* The Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131

$

* Vaxcyte PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adapthealth AHCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* AbbVie ABBV.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 575 $ à 800 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 580 $ à 705 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441 $ à 456 $

* Affirm Holdings AFRM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $

* Aflac Incorporated AFL.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Allstate ALL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 310 $ à 292 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Alphabet GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 411 $ à 417 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* American Airlines AAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* American Express Company AXP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 338 $ à 335 $

* American International Group AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 560 $ à 520 $

* Antero Resources AR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Aptargroup ATR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 154 $

* Ares Management oration ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 132 $

* Arrivent Biopharma AVBP.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $

* Asbury Automotive Group ABG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 184 $

* Autonation AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $

* Autonation AN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 250 $ à 175 $

* Autonation AN.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 14 $ à 14,5 $

* Avepoint AVPT.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 17 $

* Avery Dennison AVY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 51 $

* Ball BALL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 68 $

* Bank of New York Mellon BNY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 184 $ à 160 $

* Bankunited BKU.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Biorestorative Therapies Inc BRTX.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 222 $ à 1 260 $

* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 139 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 2 $ à 0,40 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Booz Allen Hamilton Holding BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 71 $ à 95 $

* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley passe de « pondération neutre » à « surpondération »

* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Bread Financial Holdings BFH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 202 $ à 182 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 226 $ à 203 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Capital One Financial COF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 253 $ à 242 $

* Cargurus CARG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Carvana CVNA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 91,5 $ à 83 $

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 80 $

* Chain Bridge Ban Inc CBNA.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Cheesecake Factory CAKE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 101 $ à 122 $

* Chord Energy CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 184 $ à 193 $

* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 382 $ à 413 $

* Cms Energy CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Compass Minerals International CMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 139 $

* Consolidated Edison ED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 121 $ à 105 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; abaisse son objectif de cours de 83 $ à 19 $

* Credit Acceptance CACC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600 $ à 590 $

* Crescent Biopharma CBIO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »

* Crowdstrike CRWD.O : Stonex relève son objectif de cours de 250 $ à 325 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 148 $ à 132 $

* CVS Health CVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* D.R. Horton DHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 130 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Delta Air Lines DAL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Diodes DIOD.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 135 dollars

* Dt Midstream DTM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Eos Energy Enterprises EOSE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,50 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Expand Energy oration EXE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $

* Expand Energy oration EXE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* First Ban FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* First Ban FBNC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »

* First Merchants Oration FRME.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 240 $ à 242 $

* FMC FMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Freeport-McMoRan FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 972 $ à 970 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Greif Inc GEF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 74 $ à 79 $

* Group 1 Automotive GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 365 $ à 320 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Gulfport Energy GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 223 $ à 218 $

* Hallador Energy Company HNRG.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* HCA Healthcare HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Hilltop Holdings HTH.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Hippo Holdings HIPO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Houlihan Lokey HLI.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Hub Group HUBG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 19,50 $ à 18 $

* Huntsman Oration HUN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 114 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Intercontinental Exchange ICE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 218 $ à 211 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* IRhythm Holdings Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 5,3 $ à 4,5 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 297 $

* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 112 $

* Kla Oration KLAC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 253 $ à 227 $

* Landstar System LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* Lazard LAZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Lincoln National LNC.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 358 $ à 310 $

* Lithia Motors LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 415 $ à 375 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 88 $

* LPL Financial Holdings LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 390 $ à 370 $

* LPL Financial Holdings LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 402 $ à 410 $

* Magnolia Oil & Gas MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Marsh & Mclennan Companies MRSH.N : UBS relève son objectif de cours de 216 $ à 222 $

* MDU Resources Group MDU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Meta Platforms META.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 796 $ à 1 000 $

* Metlife MET.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Microsoft MSFT.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 549 $ à 604 $

* Millerknoll MLKN.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »

* Moelis & Company MC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 261 $ à 223 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 377 $ à 370 $

* Natera NTRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 365 $ à 480 $

* Neighborhood Intelligence NXH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 2 $

* Nelnet NNI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Neogenomics NEO.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Neogenomics NEO.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Neogenomics NEO.O : Stonex relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Netskope NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Nextera Energy NEE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Nike NKE.N : Berenberg passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 49 $ à 27,50 $

* Northern Trust Oration NTRS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Old Second Ban Inc OSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Old Second Ban Inc OSBC.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Onemain Holdings OMF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $

* Oneok OKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 10 $ à 17 $

* Owens Corning OC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 177 $ à 162 $

* Palomar Holdings PLMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $

* Parsons PSN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Pasqal Holding SA PSQL.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 15 $

* PBF Energy PBF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 91 $

* Penn Entertainment PENN.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 225 $ à 210 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 58 $

* Personalis PSNL.O : BTIG abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* PJT Partners PJT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 194 $ à 160 $

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : BTIG relève son objectif de cours de 810 $ à 826 $

* Primis Financial FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Prosperity Bancshares PB.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* PTC PTC.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* PTC PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 205 $

* PTC PTC.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours de 164 $ à 205 $

* PTC PTC.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* PTC PTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 145 $ à 205 $

* PTC PTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 205 $

* PTC PTC.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* PTC PTC.O : Rosenblatt Securities passe de « achat » à « neutre »; relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 43 $ à 58 $

* Pultegroup PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $

* Raymond James Financial RJF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Raymond James Financial RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 168 $

* Rayonier RYN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 950 $

* Revvity RVTY.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Rocket Companies RKT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Rxo Inc RXO.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30,25 $

* Rxo Inc RXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Rxo Inc RXO.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Rxo Inc RXO.N : TD Cowen relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 17,5 $ à 30,25 $

* Rxo Inc RXO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* S&P Global SPGI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 554 $ à 531 $

* Sandisk Oration SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 875 $ à 2 050 $

* SBA Communications SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 264 $ à 271 $

* Servicenow NOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* Servicenow NOW.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Shift4 Payments FOUR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $

* Silgan Holdings SLGN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 68 $ à 107 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 64 $ à 90 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Sofi Technologies SOFI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17,50 $

* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 57 $

* Sonoco Products Company SON.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 172 $ à 190 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 $

* State Street Oration STT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 212 $ à 200 $

* State Street Oration STT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 191 $ à 190 $

* Stifel Financial. SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Stifel Financial. SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $

* Sun Communities Inc SUI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 133 $ à 117 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 86 $

* T. Rowe Price Group TROW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $

* Tenet Healthcare THC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Tetra Technologies TTI.N : Clear Street relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Texas Capital Bancshares TCBI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »

* The Charles Schwab SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131 $

* The Hartford Insurance Group HIG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 149 $

* The Pennant Group PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* The Progressive PGR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 228 $ à 232 $

* Toll Brothers TOL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 118 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* U.S. Ban USB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 72 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* United Airlines Holdings UAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* United Therapeutics UTHR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 687 $ à 710 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 323 $ à 441 $

* Valley National Ban VLY.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Valvoline VVV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Vaxcyte PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

* Voya Financial VOYA.N : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Vylor VYLR.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Outperform »; objectif de cours: 82 $

* Werner Enterprises WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 37 $

* Wesbanco WSBC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à « Market Perform »

* Weyerhaeuser Company WY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $

* Xeris Biopharma Holdings XERS.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Xeris Biopharma Holdings XERS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 19:30:20.

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