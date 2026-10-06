TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Goldman Sachs, Vaxcyte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Affiliated Managers Group, Goldman Sachs et Vaxcyte.
POINTS FORTS
* Affiliated Managers Group, Inc. AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441
$ à 456 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à
950 $
* The Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131
$
* Vaxcyte PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adapthealth AHCO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* AbbVie ABBV.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 575 $ à 800 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 580 $ à 705 $
* Affiliated Managers Group AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441 $ à 456 $
* Affirm Holdings AFRM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $
* Aflac Incorporated AFL.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $
* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Allstate ALL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 310 $ à 292 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Alphabet GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 411 $ à 417 $
* American Airlines AAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* American Airlines AAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* American Express Company AXP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 338 $ à 335 $
* American International Group AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 560 $ à 520 $
* Antero Resources AR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $
* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $
* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Aptargroup ATR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 154 $
* Ares Management oration ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 132 $
* Arrivent Biopharma AVBP.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 45 $ à 18 $
* Asbury Automotive Group ABG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 184 $
* Autonation AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $
* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $
* Autonation AN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 250 $ à 175 $
* Autonation AN.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 14 $ à 14,5 $
* Avepoint AVPT.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 17 $
* Avery Dennison AVY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 52 $ à 51 $
* Ball BALL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 68 $
* Bank of New York Mellon BNY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 184 $ à 160 $
* Bankunited BKU.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $
* Biorestorative Therapies Inc BRTX.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 222 $ à 1 260 $
* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 139 $
* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 2 $ à 0,40 $
* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Booz Allen Hamilton Holding BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $
* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 71 $ à 95 $
* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley passe de « pondération neutre » à « surpondération »
* Boyd Gaming BYD.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Bread Financial Holdings BFH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 202 $ à 182 $
* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 226 $ à 203 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
* Capital One Financial COF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 253 $ à 242 $
* Cargurus CARG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $
* Carvana CVNA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 91,5 $ à 83 $
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 80 $
* Chain Bridge Ban Inc CBNA.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Cheesecake Factory CAKE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 101 $ à 122 $
* Chord Energy CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 184 $ à 193 $
* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Cleveland-Cliffs CLF.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 382 $ à 413 $
* Cms Energy CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $
* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Community Health Systems Inc CYH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $
* Compass Minerals International CMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 139 $
* Consolidated Edison ED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 121 $ à 105 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; abaisse son objectif de cours de 83 $ à 19 $
* Credit Acceptance CACC.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600 $ à 590 $
* Crescent Biopharma CBIO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »
* Crowdstrike CRWD.O : Stonex relève son objectif de cours de 250 $ à 325 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 148 $ à 132 $
* CVS Health CVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* D.R. Horton DHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 130 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Delta Air Lines DAL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Diodes DIOD.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 135 dollars
* Dt Midstream DTM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $
* Eos Energy Enterprises EOSE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,50 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $
* Expand Energy oration EXE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $
* Expand Energy oration EXE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $
* First Ban FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $
* First Ban FBNC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »
* First Merchants Oration FRME.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 240 $ à 242 $
* FMC FMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $
* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Freeport-McMoRan FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $
* Fulton Financial Corporation FULT.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 972 $ à 970 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Greif Inc GEF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 74 $ à 79 $
* Group 1 Automotive GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 365 $ à 320 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Gulfport Energy GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 223 $ à 218 $
* Hallador Energy Company HNRG.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $
* HCA Healthcare HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Hilltop Holdings HTH.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »
* Hippo Holdings HIPO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Houlihan Lokey HLI.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* Hub Group HUBG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 19,50 $ à 18 $
* Huntsman Oration HUN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $
* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 114 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $
* Intercontinental Exchange ICE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 218 $ à 211 $
* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* IRhythm Holdings Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $
* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 5,3 $ à 4,5 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 297 $
* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 112 $
* Kla Oration KLAC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 253 $ à 227 $
* Landstar System LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $
* Lazard LAZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* Lincoln National LNC.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 358 $ à 310 $
* Lithia Motors LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 415 $ à 375 $
* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 88 $
* LPL Financial Holdings LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 390 $ à 370 $
* LPL Financial Holdings LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 402 $ à 410 $
* Magnolia Oil & Gas MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* Marsh & Mclennan Companies MRSH.N : UBS relève son objectif de cours de 216 $ à 222 $
* MDU Resources Group MDU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $
* Meta Platforms META.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 796 $ à 1 000 $
* Metlife MET.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Microsoft MSFT.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 549 $ à 604 $
* Millerknoll MLKN.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »
* Moelis & Company MC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $
* Morgan Stanley MS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $
* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 261 $ à 223 $
* Myr Group Inc MYRG.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 377 $ à 370 $
* Natera NTRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 365 $ à 480 $
* Neighborhood Intelligence NXH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 2 $
* Nelnet NNI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Neogenomics NEO.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »
* Neogenomics NEO.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $
* Neogenomics NEO.O : Stonex relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Netskope NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Nextera Energy NEE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Nike NKE.N : Berenberg passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 49 $ à 27,50 $
* Northern Trust Oration NTRS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $
* Old Second Ban Inc OSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Old Second Ban Inc OSBC.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »
* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $
* Onemain Holdings OMF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $
* Oneok OKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $
* Opus Genetics Inc IRD.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 10 $ à 17 $
* Owens Corning OC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 177 $ à 162 $
* Palomar Holdings PLMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $
* Parsons PSN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $
* Pasqal Holding SA PSQL.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 15 $
* PBF Energy PBF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 91 $
* Penn Entertainment PENN.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 225 $ à 210 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 58 $
* Personalis PSNL.O : BTIG abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* PJT Partners PJT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 194 $ à 160 $
* Praxis Precision Medicines PRAX.O : BTIG relève son objectif de cours de 810 $ à 826 $
* Primis Financial FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Prosperity Bancshares PB.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* PTC PTC.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* PTC PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 205 $
* PTC PTC.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours de 164 $ à 205 $
* PTC PTC.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* PTC PTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 145 $ à 205 $
* PTC PTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 205 $
* PTC PTC.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* PTC PTC.O : Rosenblatt Securities passe de « achat » à « neutre »; relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $
* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 43 $ à 58 $
* Pultegroup PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $
* Raymond James Financial RJF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Raymond James Financial RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 168 $
* Rayonier RYN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 950 $
* Revvity RVTY.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Rocket Companies RKT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $
* Rxo Inc RXO.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30,25 $
* Rxo Inc RXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $
* Rxo Inc RXO.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $
* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Rxo Inc RXO.N : TD Cowen relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 17,5 $ à 30,25 $
* Rxo Inc RXO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* S&P Global SPGI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 554 $ à 531 $
* Sandisk Oration SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 875 $ à 2 050 $
* SBA Communications SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 264 $ à 271 $
* Servicenow NOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $
* Servicenow NOW.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »
* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Shift4 Payments FOUR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $
* Silgan Holdings SLGN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 68 $ à 107 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 64 $ à 90 $
* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $
* Sofi Technologies SOFI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17,50 $
* Sonic Automotive SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 57 $
* Sonoco Products Company SON.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 172 $ à 190 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 $
* State Street Oration STT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 212 $ à 200 $
* State Street Oration STT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 191 $ à 190 $
* Stifel Financial. SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $
* Stifel Financial. SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $
* Sun Communities Inc SUI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 133 $ à 117 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $
* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 86 $
* T. Rowe Price Group TROW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $
* Tenet Healthcare THC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Tetra Technologies TTI.N : Clear Street relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Texas Capital Bancshares TCBI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »
* The Charles Schwab SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131 $
* The Hartford Insurance Group HIG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 149 $
* The Pennant Group PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $
* The Progressive PGR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 228 $ à 232 $
* Toll Brothers TOL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 118 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* U.S. Ban USB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 72 $
* United Airlines UAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* United Airlines Holdings UAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* United Therapeutics UTHR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 687 $ à 710 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 323 $ à 441 $
* Valley National Ban VLY.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Valvoline VVV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $
* Vaxcyte PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $
* Voya Financial VOYA.N : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $
* Vylor VYLR.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « Outperform »; objectif de cours: 82 $
* Werner Enterprises WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 37 $
* Wesbanco WSBC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à « Market Perform »
* Weyerhaeuser Company WY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $
* Xeris Biopharma Holdings XERS.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Xeris Biopharma Holdings XERS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
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