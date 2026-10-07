Le chef du Pentagone visite un porte-avions revenu du Moyen-Orient après des tentatives de suicide à bord

US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departs Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )

Le ministre de la Défense américain s'est rendu mercredi à bord du porte-avions Abraham Lincoln, qui rentre de plusieurs mois de déploiement au Moyen-Orient marqué par des conditions de vie difficiles et des tentatives de suicide de membres de l'équipage.

Le porte-avions Abraham Lincoln a quitté San Diego, en Californie, en novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale et a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les États-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran.

Il est resté en mer jusqu'à son escale dans un port thaïlandais début septembre.

"Ce que le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln a accompli, aucun autre n'aurait pu le faire", a déclaré Pete Hegseth dans un discours depuis le pont du navire, alors que celui-ci faisait route vers San Diego.

"Dix mille sorties, 23.000 heures de vol de combat, près de 4.000 sorties de combat", a énuméré le chef du Pentagone. Il a également décerné la plus haute distinction collective militaire au groupe aéronaval du navire.

Le déploiement prolongé de l'Abraham Lincoln a lourdement pesé sur l'équipage. En août dernier, des familles de soldats et plusieurs élus avaient alerté sur les conditions à bord, faisant notamment état de tentatives de suicide et de pénuries alimentaires.

Le président Donald Trump avait rejeté ces allégations, tandis que Pete Hegseth avait dénoncé des faits ne correspondant pas à la réalité.

Huit tentatives de suicide

"Des journalistes ont tenté de faire de l'USS Abraham Lincoln un symbole. Symbole de dysfonctionnement, de moral en baisse, ou d'échec de la mission", a ajouté le ministre.

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth à Sparrows Point, le 6 octobre 2026 dans le Maryland ( AFP / Jim WATSON )

"C'est l'exact opposé", a-t-il continué, affirmant que la "seule émotion que les Américains et les médias devraient ressentir est la fierté".

Le mois dernier, l'administration Trump a reconnu, dans une lettre adressée à un élu, qu'il y avait eu huit tentatives de suicide parmi les militaires faisant partie du groupe aéronaval de l'USS Lincoln. Aucun d'entre eux n'est décédé.

Cette missive du ministre de la Navy, Hung Cao, indiquait également que, bien que les réserves alimentaires fussent "suffisantes", les possibilités limitées de ravitaillement avaient conduit à la "réduction de plats principaux proposés" de "deux à un pendant une courte période".

Jonathan Schroden, directeur de recherche au Center for Naval Analyses, a déclaré à l'AFP que les groupes aéronavals sont généralement conçus pour des déploiements de six mois, pour des raisons liées en particulier au bien-être des marins.

"Même en temps de paix, les quartiers sont exigus, les journées de travail sont longues, la nourriture n'est pas excellente, et il est difficile de prendre l'air, de faire de l'exercice et même de passer une bonne nuit de sommeil", a-t-il dit.

"Quand on ajoute à cela le stress lié à la participation à des opérations de combat – au cours desquelles leur navire est constamment menacé – on comprend à quel point la vie devient difficile pour ces marins", a-t-il ajouté.