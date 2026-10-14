TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 310 $ à 267 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à 12,00 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours
de 55 $
* Alector Inc ALEC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 8 $
* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 256 $ à 253 $
* Alphabet Inc GOOG.O : UBS relève son objectif de cours de 379 $ à 380 $
* Ameren Corporation AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $
* Amprius Technologies Inc AMPX.N : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 14 $
* Andersons Inc ANDE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* APA Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* Applovin Corporation APP.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 465 $ à 400 $
* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 610 $ à 560 $
* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 41 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 6,00 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $
* AZZ Inc AZZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de
140 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $
* BKV Corporation BKV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $
* Box Inc BOX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 88 $ à 78 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Bruker Corporation BRKR.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Bumble Inc BMBL.O : UBS relève son objectif de cours de 3 $ à 6,05 $
* Bunge BG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $
* Camden Property Trust CPT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 101 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 61 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 118 $ à 1 009 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 309 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Centerspace CSR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $
* Century Aluminum CENX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:
40 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $
* Chemours CC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 18
$ à 15 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 174 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Citigroup C.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 376 $ à 378 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Clorox CLX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* CME Group Inc CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 315 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $
* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 2,8 $ à 3 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 245 $ à 312 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 340 $ à
320 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 340 $
* Domino's Pizza DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $
* Domino's Pizza DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 420 $ à 380 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 357 $ à 345 $
* Domino's Pizza DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 320 $ à 325 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son cours cible de 179 $ à 188 $
* Energy Fuels Inc UUUU.A : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $
* Entegris Inc ENTG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 190 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $
* Essex Property Trust ESS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 286 $ à 275 $
* FB Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $
* FB Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $
* FB Financial Corporation FBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
* FB Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $
* FB Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $
* Figma Inc FIG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève son cours-cible de 323,00 $ à 326,00 $
* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 9,00 $
* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 407 $ à 365 $
* Goldman Sachs GS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 1 000 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Green Plains Inc GPRE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $
* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 327 $ à 304 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 378 $ contre 394 $
* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $
* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 48 $
* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Independence Realty Trust Inc IRT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $
* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Innovative Industrial IIPR.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 56,25 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 78 $
* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 159 $ à 160 $
* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève son objectif de cours de 276 $ à 303 $
* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 261 $ à 270 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $
* J&J JNJ.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 278 $
* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 329 $ à 307 $
* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : William Blair reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »
* Jfrog Ltd. FROG.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $
* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 352 $ à 361 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif
de cours de 180 dollars
* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $
* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 200
dollars
* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 318 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 575 $ à 548 $
* Lennox International LII.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 547 $ à 390 $
* Lennox International LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 72 $ à 58 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 629 $ à 564 $
* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $
* Mediaalpha Inc MAX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10,5 $
* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève son objectif de cours de 715 $ à 884 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $
* MP Materials Corp MP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $
* Mueller Water Products Inc MWA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Nextera Energy Inc NEE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 111,00 $ à 110,00 $
* NiSource Inc NI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 620 $ à 556 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $
* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $
* Plug Power Inc PLUG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 1,65 $ à 1,20 $
* Porch Group Inc PRCH.O : B. Riley relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $
* Qnity Electronics Q.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 170 $
* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Ralliant Corporation RAL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Reliance Inc RS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 420 $
* Republic Services Inc RSG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 242,00 $ à 236,00 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Roblox Corporation RBLX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Roblox Corporation RBLX.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Rollins Inc ROL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $
* Seaport Therapeutics Inc SPTX.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 28 $
* Sempra SRE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $
* Servicenow Inc NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 170 $
* Si-Bone Inc SIBN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Snap Inc SNAP.N : UBS relève son objectif de cours de 5,7 $ à 7 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $
* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Sprout Social Inc SPT.O : Stifel relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $
* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 320
dollars
* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $
* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $
* Sunrun Inc RUN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 10,00 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 150 $ à 142 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $
* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Trade Desk Inc TTD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $
* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $
* UDR Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* UDR Inc UDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $
* UnitedHealth UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $
* UnitedHealth UNH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 467 $ à 438 $
* Unity Software Inc U.N : Wedbush relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 389 $ à 485 $
* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 121 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $
* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $
* Vivmark Residential VMRK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 71 $
* Vylor Inc VYLR.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 90 dollars
* Waste Connections Inc WCN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $
* Waste Connections Inc WCN.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 197,00 $ à 193,00 $
* Waste Management Inc WM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 259 $ à 259 $
* Waste Management Inc WM.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 260,00 $ à 245,00 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $
* Wells Fargo WFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 88 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $
* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $
* Western Union WU.N : Monness Crespi Hardt passe de « vendre » à « neutre »
* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Workday Inc WDAY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $
* Wynn Resorts Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $
* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $
* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41,00 $ à 34,00 $
* Xylem Inc XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 158 $ à 150 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $
* Zhizhong Dong Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 24,00 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $
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