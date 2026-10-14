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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 19:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 310 $ à 267 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à 12,00 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours

de 55 $

* Alector Inc ALEC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 8 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 256 $ à 253 $

* Alphabet Inc GOOG.O : UBS relève son objectif de cours de 379 $ à 380 $

* Ameren Corporation AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $

* Amprius Technologies Inc AMPX.N : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 14 $

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* APA Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Applovin Corporation APP.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 465 $ à 400 $

* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 610 $ à 560 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 41 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 6,00 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* AZZ Inc AZZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de

140 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $

* BKV Corporation BKV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Box Inc BOX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 88 $ à 78 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Bruker Corporation BRKR.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Bumble Inc BMBL.O : UBS relève son objectif de cours de 3 $ à 6,05 $

* Bunge BG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $

* Camden Property Trust CPT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 101 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 61 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 118 $ à 1 009 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 309 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Centerspace CSR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Century Aluminum CENX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:

40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Chemours CC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 18

$ à 15 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 174 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Citigroup C.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 376 $ à 378 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Clorox CLX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* CME Group Inc CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 315 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 9,5 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 2,8 $ à 3 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG relève son objectif de cours de 245 $ à 312 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 340 $ à

320 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 340 $

* Domino's Pizza DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Domino's Pizza DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 420 $ à 380 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 357 $ à 345 $

* Domino's Pizza DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 320 $ à 325 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son cours cible de 179 $ à 188 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Entegris Inc ENTG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 190 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $

* Essex Property Trust ESS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 286 $ à 275 $

* FB Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* FB Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $

* FB Financial Corporation FBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* FB Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* FB Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $

* Figma Inc FIG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève son cours-cible de 323,00 $ à 326,00 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 9,00 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 407 $ à 365 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Green Plains Inc GPRE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 327 $ à 304 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 378 $ contre 394 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 48 $

* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Innovative Industrial IIPR.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 56,25 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 78 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 159 $ à 160 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève son objectif de cours de 276 $ à 303 $

* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 261 $ à 270 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $

* J&J JNJ.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 278 $

* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 329 $ à 307 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : William Blair reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »

* Jfrog Ltd. FROG.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 352 $ à 361 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 180 dollars

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 200

dollars

* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 82 $ à 89 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 318 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 575 $ à 548 $

* Lennox International LII.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 547 $ à 390 $

* Lennox International LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 72 $ à 58 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 629 $ à 564 $

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10,5 $

* Meta Platforms Inc META.O : UBS relève son objectif de cours de 715 $ à 884 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 129 $ à 123 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $

* MP Materials Corp MP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $

* Mueller Water Products Inc MWA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Nextera Energy Inc NEE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 111,00 $ à 110,00 $

* NiSource Inc NI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 620 $ à 556 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $

* Plug Power Inc PLUG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 1,65 $ à 1,20 $

* Porch Group Inc PRCH.O : B. Riley relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $

* Qnity Electronics Q.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 170 $

* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Ralliant Corporation RAL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Reliance Inc RS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 420 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 242,00 $ à 236,00 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Roblox Corporation RBLX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Roblox Corporation RBLX.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 43 $ à 36 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Seaport Therapeutics Inc SPTX.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 28 $

* Sempra SRE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $

* Servicenow Inc NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 170 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Snap Inc SNAP.N : UBS relève son objectif de cours de 5,7 $ à 7 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $

* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Sprout Social Inc SPT.O : Stifel relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 320

dollars

* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $

* Sunrun Inc RUN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 10,00 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 150 $ à 142 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 186 $ à 190 $

* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $

* UDR Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* UDR Inc UDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $

* UnitedHealth UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $

* UnitedHealth UNH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 467 $ à 438 $

* Unity Software Inc U.N : Wedbush relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 389 $ à 485 $

* Valvoline Inc VVV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Vericel Corporation VCEL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 121 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Vivmark Residential VMRK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 71 $

* Vylor Inc VYLR.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 90 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 197,00 $ à 193,00 $

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 259 $ à 259 $

* Waste Management Inc WM.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 260,00 $ à 245,00 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 88 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $

* Western Union WU.N : Monness Crespi Hardt passe de « vendre » à « neutre »

* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Wynn Resorts Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $

* Xcel Energy XEL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 88 $ à 87 $

* X-Energy Inc XE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41,00 $ à 34,00 $

* Xylem Inc XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 158 $ à 150 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $

* Zhizhong Dong Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 24,00 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

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ROLLINS
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SEAPORT THERAP
16,8500 USD NASDAQ +4,79%
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SNAP-A
6,000 USD NYSE -7,48%
SOTERA HEALTH
17,7900 USD NASDAQ -2,31%
SPROUT SOCIAL RG-A
11,0100 USD NASDAQ -1,70%
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SUNRUN
7,3250 USD NASDAQ -5,97%
SUNSTN HOTL REIT
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T ROWE PRICE GRP
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TELEFLEX
123,870 USD NYSE -0,31%
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11,9000 USD NASDAQ -2,22%
THE WESTERN UNIO
5,965 USD NYSE -2,37%
TRADEWEB MKTS RG-A
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TWILIO-A
274,340 USD NYSE -2,54%
UDR REIT
33,985 USD NYSE -0,03%
UNITEDHEALTH GRO
389,880 USD NYSE +3,24%
UNITY SOFTWARE
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VALERO ENERGY
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VICTORY CP HLG-A
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 19:22:19.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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