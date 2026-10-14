Un employé d'OpenAI parti chez Apple aurait emporté des fichiers concernant un appareil non encore commercialisé, selon OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du dossier, de la réponse d'Apple et du contexte)

par Stephen Nellis et Deepa Seetharaman

Un employé d’OpenAI qui a quitté le fabricant de ChatGPT pour rejoindre Apple AAPL.O aurait envoyé plus de 100 fichiers concernant un produit non commercialisé vers un compte personnel, puis aurait fait une présentation sur ce produit non commercialisé devant la haute direction d’Apple, selon un nouveau dossier déposé dans le cadre du procès opposant OpenAI à Apple.

Dans le dossier déposé devant le tribunal fédéral américain de San José, en Californie, OpenAI affirme que cette présentation a eu lieu il y a plusieurs mois et qu’Apple développe désormais ses propres produits d’IA, citant le lancement cette semaine du produit HomeView d’Apple .

“OpenAI est très préoccupée par le fait que ses secrets d’affaires et ses informations confidentielles circulent désormais au sein d’Apple, où les ingénieurs d’Apple peuvent façonner les futurs produits de la société en s’appuyant sur les travaux confidentiels et innovants d’OpenAI”, a déclaré OpenAI dans son mémoire.

Apple a répondu qu’elle disposait de politiques et de procédures visant à garantir que ses nouveaux employés n’utilisent pas d’informations confidentielles provenant de leurs anciens employeurs, et qu’elle n’avait trouvé aucune preuve venant étayer les allégations d’OpenAI.

Ce document, déposé mardi, s’inscrit dans le cadre d’un litige en cours concernant des secrets d’affaires , engagé par Apple plus tôt cette année, dans lequel la société affirmait que des employés du fabricant de l’iPhone avaient quitté l’entreprise et emporté des informations confidentielles vers la division matériel d’OpenAI. OpenAI a nié ces allégations.