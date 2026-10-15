Le Costa Rica inaugure une prison de haute sécurité inspirée par Bukele

Mirador de la nouvelle prison de haute sécurité inaugurée au Costa Rica, inspirée de la mégaprison anti-gangs du Salvador, le 14 octobre 2026 ( AFP / Ezequiel BECERRA )

La présidente costaricienne Laura Fernandez a inauguré mercredi un pénitencier de haute sécurité inspiré d'une méga-prison au Salvador, symbole de la lutte anti-gangs du président Nayib Bukele très critiqué par les organisations de défense des droits humains.

Dans un vaste couloir, entre deux rangs de cellules, la dirigeante de droite a présenté ce centre pénitentiaire comme étant la preuve de sa fermeté contre le crime organisé, responsable d'une flambée de violence au Costa Rica, pays qui fut longtemps l'un des plus sûrs d'Amérique latine.

Le Centre de haute sécurité contre le crime organisé (Cacco), où les premiers détenus seront transférés à la fin du mois, fait partie du complexe pénitentiaire La Reforma, à San Rafael de Alajuela, à quelque 20 km au nord-ouest de la capitale San José.

Admiratrice de la politique du président Bukele, plébiscité par de nombreux gouvernements conservateurs de la région pour sa "guerre" contre les gangs au Salvador, Mme Fernandez a évoqué "un avant et un après au Costa Rica en matière de sécurité pénitentiaire et de sécurité nationale".

Cette nouvelle prison de haute sécurité doit à terme accueillir 5.100 prisonniers. Ces derniers ne disposeront que d'une heure à l'air libre par jour, porteront des uniformes orange et seront soumis à un régime de visites très strict.

Mme Fernandez se rendra vendredi au Salvador pour visiter le Centre de confinement du terrorisme (Cecot), la méga-prison construite par Nayib Bukele qui a inspiré le Cacco.

"Je veux apprendre tout ce qu'il est possible du modèle pénitentiaire qui a rendu la paix à un peuple frappé pendant des décennies par la violence criminelle", a déclaré la dirigeante lors de l'inauguration, à laquelle ont assisté les ministres salvadoriens de la Sécurité et de la Défense.

Un policier monte la garde dans la nouvelle prison de haute sécurité inaugurée au Costa Rica, inspirée de la mégaprison anti-gangs du Salvador, le 14 octobre 2026 ( AFP / Ezequiel BECERRA )

Des opposants critiquent le fait que le Costa Rica, réputé au niveau international pour son respect des droits humains, imite le modèle sécuritaire salvadorien qui, selon un groupe d'experts de l'ONU, a donné lieu à des crimes contre l'humanité.

La lutte anti-gangs de Nayib Bukele repose sur un régime d'exception qui permet des arrestations sans mandat judiciaire. En quatre ans, 93.000 personnes ont été emprisonnées au Salvador.

Selon l'ONG salvadorienne Socorro Juridico, un tiers d'entre elles sont innocentes et plus de 500 sont décédées en détention.