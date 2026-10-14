 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:58

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver

»

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $

* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 310

$ à 267 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à

12,00 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-performance »

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et

un objectif de cours de 55 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 256 $ à 253 $

* Ameren Corporation AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $

* Andersons Inc ANDE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* Applovin Corporation APP.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 465 $ à 400 $

* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 610 $ à 560 $

* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 41 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Azz Inc AZZ.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de

cours de 140 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $

* Bkv Corporation BKV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Bunge BG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 61 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 309 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Century Aluminum CENX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 40 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $

* Chemours CC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 174 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 376 $ à 378 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Clorox CLX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* CME Group, Inc. CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 315 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à

9,5 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Contineum Therapeutics, Inc. CTNM.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 2,8 $ à 3 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $

* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 340 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 340 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 420 $ à 380 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 357 $ à 345 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179 $ à 188 $

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Entegris Inc ENTG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 190 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $

* Figma, Inc. FIG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $

* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $

* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 407 $ à 365 $

* Goldman Sachs GS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $

* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Green Plains Inc. GPRE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à

« neutre »

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 327 $ à 304 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 378 $

* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 48 $

* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Innovative Industrial IIPR.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 56,25 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 78 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 159 $ à 160 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève son objectif de cours de 276 $ à 303 $

* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 261 $ à 270 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $

* J&J JNJ.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 278 $

* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 329 $ à 307

$

* Jasper Therapeutics, Inc. JSPR.O : William Blair reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $

* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 352 $ à 361 $

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer » et un objectif de cours de 180 dollars

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $

* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours de 200 dollars

* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de

82 $ à 89 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 318 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $

* Lennox International Inc. LII.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 547 $ à 390 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 72 $ à 58 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 629 $ à 564 $

* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* Mediaalpha, Inc. MAX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10,5 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $

* Mp Materials Corp. MP.N : BMO abaisse son cours-cible de 75 $ à 65 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* NiSource Inc. NI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 620 $ à 556 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $

* Qnity Electronics Q.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 170 $

* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Ralliant Corporation RAL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Reliance Inc RS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 420 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 242,00 $ à 236,00 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Roblox Corporation RBLX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 170 $

* Si-Bone, Inc. SIBN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à 102

$

* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Sprout Social, Inc. SPT.O : Stifel relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif de cours: 320 $

* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de

cours de 186 $ à 190 $

* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $

* Tradeweb Markets, Inc. TW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $

* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $

* Udr Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $

* UnitedHealth Group UNH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 467 $ à 438 $

* Unity Software Inc. U.N : Wedbush relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 389 $ à 485 $

* Valvoline Inc. VVV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 121 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $

* Vylor Inc. VYLR.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et

un objectif de cours de 90 dollars

* Waste Connections, Inc. WCN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 197,00 $ à 193,00 $

* Waste Management Inc WM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269 $ à 259 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 260,00 $ à 245,00 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Wells Fargo WFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $

* Western Union WU.N : Monness Crespi Hardt passe de « vendre » à « neutre »

* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »

* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

Valeurs associées

ACUSHNET HOLDNGS
81,340 USD NYSE 0,00%
ADOBE
236,2800 USD NASDAQ 0,00%
ADVAN DRAINAGE S
126,880 USD NYSE 0,00%
ALBERTSONS CO RG-A
12,730 USD NYSE 0,00%
ALCOA-WI
41,480 USD NYSE 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY
143,5400 USD NASDAQ 0,00%
ALLIANCEBERNSTEIN
34,180 USD NYSE 0,00%
ALLIANT ENERGY
66,9600 USD NASDAQ 0,00%
ALNYLAM PHARMA
223,8200 USD NASDAQ 0,00%
AMER HOME REIT RG-A
30,630 USD NYSE 0,00%
AMEREN
104,380 USD NYSE 0,00%
AMPLITUDE RG-A
15,6100 USD NASDAQ 0,00%
ANDERSONS
67,4200 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
91,610 USD NYSE 0,00%
APA
48,0100 USD NASDAQ 0,00%
APPLOVIN RG-A
272,2800 USD NASDAQ 0,00%
ARCUS BIOSCIENS
22,480 USD NYSE 0,00%
ATLAS ENER
11,840 USD NYSE 0,00%
AZENTA
37,8700 USD NASDAQ 0,00%
AZZ
136,880 USD NYSE 0,00%
BARCLAYS
432,700 GBX LSE -0,77%
BELLRNG BRNDS
8,505 USD NYSE 0,00%
BIOMARIN PHARM
54,3800 USD NASDAQ 0,00%
BLACK ROCK CB RG-A
7,3800 USD NASDAQ 0,00%
BOISE CASCADE
74,030 USD NYSE 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC
43,310 USD NYSE 0,00%
BRINKER INTL
202,370 USD NYSE 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
51,780 USD NYSE 0,00%
BUNGE GLOBAL
107,590 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
97,980 USD NYSE 0,00%
CARPENTER TECHN.
380,345 USD NYSE 0,00%
CARRIER GLOBAL
55,030 USD NYSE 0,00%
CELSIUS HLDGS
27,9300 USD NASDAQ 0,00%
CENTERPOINT ENERGY
39,370 USD NYSE 0,00%
CENTURY ALUMINUM
34,1600 USD NASDAQ 0,00%
CHEESECAKE FACTO
112,3700 USD NASDAQ 0,00%
CHEMOURS
13,195 USD NYSE 0,00%
CITIGROUP
124,530 USD NYSE 0,00%
CLOROX CO.
84,440 USD NYSE 0,00%
CME GROUP RG-A
278,0300 USD NASDAQ 0,00%
CMS ENERGY CORP
66,320 USD NYSE 0,00%
COCA-COLA CO
90,105 USD NYSE 0,00%
COGENT COMM HLDG
8,5700 USD NASDAQ 0,00%
COINBASE GLB RG-A
181,7900 USD NASDAQ 0,00%
CONTINEUM THE RG-A
8,4200 USD NASDAQ 0,00%
COTY
2,955 USD NYSE 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
13,080 USD NYSE 0,00%
DELEK US HLDGS
80,770 USD NYSE 0,00%
DELL TECHNOLOGIES
572,470 USD NYSE 0,00%
DENTSPLY SIRONA
8,5050 USD NASDAQ 0,00%
DIAMONDBACK ENG
198,1800 USD NASDAQ 0,00%
DOMINO'S PIZZA
296,1000 USD NASDAQ 0,00%
DOVER CORP
192,480 USD NYSE 0,00%
DUTCH BROS RG-A
37,990 USD NYSE 0,00%
ELF BEAUTY
108,120 USD NYSE 0,00%
EMERSON ELECTRIC
163,490 USD NYSE 0,00%
ENTEGRIS
161,1600 USD NASDAQ 0,00%
ENVISTA HLDG
22,660 USD NYSE 0,00%
EQUITY LIFE REIT
58,940 USD NYSE 0,00%
ESSEX PROP REIT
272,060 USD NYSE 0,00%
FB FINANCIAL
50,710 USD NYSE 0,00%
FIRST WATCH REST
12,0400 USD NASDAQ 0,00%
FLOWSERVE
71,450 USD NYSE 0,00%
FORTIVE
58,065 USD NYSE 0,00%
FRANKLIN TEMP
31,175 USD NYSE 0,00%
FRESHPET
66,1600 USD NASDAQ 0,00%
GENL DYNAMICS CO
332,430 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
891,910 USD NYSE 0,00%
GRACO
79,805 USD NYSE 0,00%
GREEN PLAINS
15,5800 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,28 USD NYMEX 0,00%
HENRY SCHEIN
85,0300 USD NASDAQ 0,00%
HERSHEY
162,990 USD NYSE 0,00%
HF SINCLAIR
128,270 USD NYSE 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
329,600 USD NYSE 0,00%
HONEYWELL TECH
207,2900 USD NASDAQ 0,00%
HORMEL FOODS
19,200 USD NYSE 0,00%
HOST HOTELS REIT
23,2200 USD NASDAQ 0,00%
HP ENTERPRISE
68,810 USD NYSE 0,00%
HUNTGTN INGLS IN
257,780 USD NYSE 0,00%
HYATT HOTELS RG-A
162,960 USD NYSE 0,00%
IDEAYA BIOSCIENC
34,2600 USD NASDAQ 0,00%
IDEX CORP
237,200 USD NYSE 0,00%
INCYTE
108,6200 USD NASDAQ 0,00%
INDEPENDENC REIT
14,840 USD NYSE 0,00%
INGREDION
97,310 USD NYSE 0,00%
INNOV INDS REIT
51,510 USD NYSE 0,00%
INSPIRE MED SYS
68,830 USD NYSE 0,00%
INTEGRA LIFE HLD
13,8500 USD NASDAQ 0,00%
INTERCON EXCHANG
156,410 USD NYSE 0,00%
INVITATION REIT
26,610 USD NYSE 0,00%
IQVIA HOLDINGS
260,580 USD NYSE 0,00%
J.B.HUNT TRANSP
229,0400 USD NASDAQ 0,00%
JASPER THERAPEU
0,4956 USD NASDAQ 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
248,630 USD NYSE 0,00%
JPMORGAN CHASE
331,570 USD NYSE 0,00%
KAISER ALUM
151,8100 USD NASDAQ 0,00%
KIMBERLY-CLARK
98,2900 USD NASDAQ 0,00%
KIRBY
136,830 USD NYSE 0,00%
KONTOOR BRAND
68,430 USD NYSE 0,00%
L3HARRIS TECH
234,640 USD NYSE 0,00%
LAS VEGAS SANDS
37,035 USD NYSE 0,00%
LENNOX INTL
350,270 USD NYSE 0,00%
LIQUIDIA
26,8100 USD NASDAQ 0,00%
LOCKHEED MARTIN
503,950 USD NYSE 0,00%
LOUISIANA-PAC
66,810 USD NYSE 0,00%
MAGNOLIA OIL RG-A
25,130 USD NYSE 0,00%
MANHATTAN ASSOC
222,7100 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
477,010 USD NYSE 0,00%
MARRIOTT INTL RG-A
371,5000 USD NASDAQ 0,00%
MATADOR RES
55,890 USD NYSE 0,00%
MEDIAALPHA RG-A
10,490 USD NYSE 0,00%
MGM RESORTS ITL
29,390 USD NYSE 0,00%
MID-AMER AP REIT
116,460 USD NYSE 0,00%
MOLSON COORS RG-B
38,520 USD NYSE 0,00%
MOODY'S
463,860 USD NYSE 0,00%
MP MATERIALS RG-A
42,470 USD NYSE 0,00%
MSCI RG-A
560,850 USD NYSE 0,00%
MURPHY OIL
39,040 USD NYSE 0,00%
NETAPP
239,0100 USD NASDAQ 0,00%
NISOURCE
41,495 USD NYSE 0,00%
NORTHERN OIL&GAS
26,395 USD NYSE 0,00%
NORTHROP GRUMMAN
481,300 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,645 USD NYSE 0,00%
ORIC PHARMA
11,3100 USD NASDAQ 0,00%
OVINTIV
66,675 USD NYSE 0,00%
PAR PACIFIC HLDN
89,910 USD NYSE 0,00%
PERMIAN RES RG-A
24,260 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
292,730 USD NYSE 0,00%
PROCTER&GAMBLE
153,050 USD NYSE 0,00%
PVH
82,750 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
105,66 USD Ice Europ -0,59%
Pétrole WTI
95,48 USD Ice Europ +0,77%
RELIANCE
403,970 USD NYSE 0,00%
REPUBLIC SERVICE
219,970 USD NYSE 0,00%
REVOLUTION MEDIC
188,4400 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
110,5200 USD NASDAQ 0,00%
ROBLOX RG-A
49,530 USD NYSE 0,00%
ROCKET COS RG-A
10,830 USD NYSE 0,00%
S&P GLOBAL
410,090 USD NYSE 0,00%
SERVICENOW
138,610 USD NYSE 0,00%
SI-BONE
19,6800 USD NASDAQ 0,00%
SOTERA HEALTH
18,2100 USD NASDAQ 0,00%
SPROUT SOCIAL RG-A
11,2000 USD NASDAQ 0,00%
SPS COMM
83,7600 USD NASDAQ 0,00%
STANDEX INTL
282,530 USD NYSE 0,00%
SUN COMMUN REIT
112,980 USD NYSE 0,00%
SUNSTN HOTL REIT
11,655 USD NYSE 0,00%
SYLVAMO
32,140 USD NYSE 0,00%
T ROWE PRICE GRP
101,3900 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS ROADHOUSE
162,1800 USD NASDAQ 0,00%
THE WESTERN UNIO
6,110 USD NYSE 0,00%
TRADEWEB MKTS RG-A
109,9800 USD NASDAQ 0,00%
TWILIO-A
281,500 USD NYSE 0,00%
UDR REIT
33,995 USD NYSE 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
377,640 USD NYSE 0,00%
UNITY SOFTWARE
46,660 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
456,495 USD NYSE 0,00%
VALVOLINE
30,170 USD NYSE 0,00%
VERTV HOLDINGS RG-A
237,270 USD NYSE 0,00%
VICTORY CP HLG-A
109,5750 USD NASDAQ 0,00%
VIPER ENERGY
44,3600 USD NASDAQ 0,00%
VIRTUS INVSTMT
127,710 USD NYSE 0,00%
VITAL FARMS
9,3400 USD NASDAQ 0,00%
WASTE CONNECTION
153,660 USD NYSE 0,00%
WASTE MANAGEMENT
211,840 USD NYSE 0,00%
WEATHERFORD INT
77,2100 USD NASDAQ 0,00%
WELLS FARGO
80,750 USD NYSE 0,00%
WESCO INTL
362,790 USD NYSE 0,00%
WEYERHAEUSE REIT
18,970 USD NYSE 0,00%
WILLIAMS COMPANI
74,570 USD NYSE 0,00%
WINGSTOP
125,7600 USD NASDAQ 0,00%
WYNDHAM HOTELS
73,470 USD NYSE 0,00%
WYNN RESORTS
75,6950 USD NASDAQ 0,00%
XYLEM
102,505 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/10/2026 à 13:58:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 877,4 +0,64%
HAFFNER ENERGY
0,739 -4,03%
EUTELSAT
1,641 +19,82%
Pétrole Brent
105,73 -0,53%
2CRSI
28,1 -0,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank