TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Domino's Pizza, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Domino's Pizza et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver
»
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $
* Adobe Inc ADBE.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 310
$ à 267 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 178 $ à 170 $
* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à
12,00 $
* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-performance »
* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Alcoa Inc AA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et
un objectif de cours de 55 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $
* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 256 $ à 253 $
* Ameren Corporation AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16,5 $
* Andersons Inc ANDE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $
* Applovin Corporation APP.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 465 $ à 400 $
* Applovin Corporation APP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 610 $ à 560 $
* Arcus Biosciences RCUS.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 41 $
* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $
* Azz Inc AZZ.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de
cours de 140 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $
* Bkv Corporation BKV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 51 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 255 $
* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $
* Bunge BG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Camden Property Trust CPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 123 $ à 114 $
* Carpenter Technology Corporation CRS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 520 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 74 $ à 61 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 72 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 309 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $
* Century Aluminum CENX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours: 40 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 100 $
* Chemours CC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son
objectif de cours de 18 $ à 15 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 174 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 376 $ à 378 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Clorox CLX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* CME Group, Inc. CME.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 301 $ à 315 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 77 $
* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 102 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à
9,5 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Contineum Therapeutics, Inc. CTNM.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Coty Inc COTY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 2,8 $ à 3 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Stephens relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 603 $ à 574 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Dentsply Sirona Inc. XRAY.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 233 $ à 253 $
* Domino's Pizza DPZ.O : Gordon Haskett passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de
cours de 340 $ à 320 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 410 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 320 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 390 $ à 340 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 420 $ à 380 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 357 $ à 345 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 430 $ à 400 $
* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $
* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 227 $ à 216 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 179 $ à 188 $
* Energy Fuels Inc. UUUU.A : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $
* Entegris Inc ENTG.O : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 190 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 69 $ à 66 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 297 $ à 285 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 64 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67,5 $ à 65 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $
* Fb Financial Corporation FBK.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 6 $, le ramenant à 61 $
* Figma, Inc. FIG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $
* First Watch Restaurant Group Inc FWRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Flowserve Corporation FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $
* Fortive Corporation FTV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 63 $ à 59 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 407 $ à 365 $
* Goldman Sachs GS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 1 000 $
* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 124,00 $ à 1 088,00 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 130,00 $ à 1 100,00 $
* Graco Inc GGG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $
* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 83 $ à 77 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à
« neutre »
* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $
* Hii HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 327 $ à 304 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 394 $ à 378 $
* Honeywell Technologies HON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 293 $ à 270 $
* Hormel Foods Corp HRL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 183 $ à 167 $
* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Stifel reprend la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 48 $
* Idex Corporation IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* Incyte INCY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Ingredion Inc INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $
* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Innovative Industrial IIPR.N : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 56,25 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 62 $ à 78 $
* Integra Lifesciences Holdings IART.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 159 $ à 160 $
* Invitation Homes INVH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Stifel relève son objectif de cours de 276 $ à 303 $
* J&J JNJ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 261 $ à 270 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 276 $ à 272 $
* J&J JNJ.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 280 $ à 278 $
* J&J JNJ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 290 $ à 280 $
* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 329 $ à 307
$
* Jasper Therapeutics, Inc. JSPR.O : William Blair reprend la couverture du titre avec une
recommandation « surperformer »
* Johnson & Johnson JNJ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 282 $ à 275 $
* JP Morgan JPM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 370 $ à 377 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 352 $ à 361 $
* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Kaiser Aluminum KALU.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer » et un objectif de cours de 180 dollars
* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $
* Kirby Corp KEX.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours de 200 dollars
* Kontoor Brands KTB.N : Jefferies passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de
82 $ à 89 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 346 $ à 318 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47 $ à 40 $
* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 469 $ à 406 $
* Lennox International Inc. LII.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 547 $ à 390 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Liquidia Corporation LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 72 $ à 58 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 629 $ à 564 $
* LP Building Solutions LPX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à 560 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 417 $ à 429 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $
* Mediaalpha, Inc. MAX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 14 $ à 10,5 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $
* Moody's Corporation MCoN : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 570 $ à 555 $
* Mp Materials Corp. MP.N : BMO abaisse son cours-cible de 75 $ à 65 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 685 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $
* Netapp Inc NTAP.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* NiSource Inc. NI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 620 $ à 556 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $ à 70 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $
* P&G PG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 103 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 345 $
* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 91 $ à 95 $
* Qnity Electronics Q.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 170 $
* Ralliant Corporation RAL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Ralliant Corporation RAL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Reliance Inc RS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 420 $
* Republic Services Inc RSG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 242,00 $ à 236,00 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Roblox Corporation RBLX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $
* Servicenow, Inc. NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 170 $
* Si-Bone, Inc. SIBN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 96 $ à 102
$
* Sotera Health Company SHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Sprout Social, Inc. SPT.O : Stifel relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $
* Standex International SXI.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;
objectif de cours: 320 $
* Starling Oncology Inc STLN.O : Needham relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $
* Sun Communities SUI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 102 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de
cours de 186 $ à 190 $
* The Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 83 $
* Tradeweb Markets, Inc. TW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 125 $
* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $
* Udr Inc UDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 502 $ à 504 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 441 $ à 440 $
* UnitedHealth Group UNH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 467 $ à 438 $
* Unity Software Inc. U.N : Wedbush relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 389 $ à 485 $
* Valvoline Inc. VVV.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 337 $ à 323 $
* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 112 $ à 121 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $
* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $
* Vivmark Residential VMRK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 74 $
* Vylor Inc. VYLR.N : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et
un objectif de cours de 90 dollars
* Waste Connections, Inc. WCN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 197,00 $ à 193,00 $
* Waste Management Inc WM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 269 $ à 259 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 260,00 $ à 245,00 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $
* Wells Fargo WFC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 94 $ à 90 $
* Wells Fargo WFC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 430 $ à 435 $
* Western Union WU.N : Monness Crespi Hardt passe de « vendre » à « neutre »
* Western Union WU.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »
* Weyerhaeuser Company WY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 138 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 164 $ à 135 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $
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