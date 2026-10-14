Wall Street vue dans le désordre avant l'inflation, ASML porte l'Europe

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

Deux des trois grands indices de Wall Street sont attendus en légère hausse mercredi à ‌l'ouverture avant les chiffres de l'inflation américaine et les Bourses européennes sont également dans le vert à la mi-séance, portées notamment par les résultats d'ASML.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse ​de 0,33% pour le Dow Jones et de 0,18% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq devrait refluer de 0,12% au lendemain d'une séance en repli marquée par une déception dans les compartiments technologique et bancaire.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,66% à 7.879,32 points vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,64% et à Londres, le FTSE prend 0,32%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,50% et l'EuroStoxx 50 de ​la zone euro de 0,51%. Le Stoxx 600 monte de 0,49%, tous ses grands compartiments étant dans le vert, à l'exception de la finance.

La faiblesse des gains sur les marchés actions témoigne d'un certain attentisme alors que le département américain du Travail doit publier à 12h30 GMT l'indice des ​prix à la consommation (CPI) pour le mois de septembre. Le consensus Reuters prévoit une accélération de l'inflation à ⁠0,6% et 3,6% respectivement en rythme mensuel et annuel.

Cet indice pourrait fournir aux investisseurs de nouveaux signes sur les perspectives de la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de taux directeurs.

Des déclarations du président ‌de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que la publication à 18h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, sont également attendus par les marchés.

Côté résultats d'entreprises, après Goldman Sachs <GS.N, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, la saison des publications se poursuit aux Etats-Unis avec ​d'autres grandes institutions financières, dont Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock <BLK.N et State Street.

En ‌Europe, la tendance positive est tirée par les valeurs technologiques grâce aux résultats et prévisions d'ASML, premier fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, ⁠qui ont dynamisé le secteur.

"Certains craignaient que le marché de l'IA ne s'essouffle, mais ASML a contribué à étayer l'argument optimiste selon lequel les valeurs technologiques restent performantes, la demande de puces demeure forte et les dépenses d'infrastructure devraient se poursuivre jusqu'en 2027", commente Gordon Kerr, stratège macroéconomique chez KBRA.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Bank Of America recule de 1,5% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention de comptabiliser une charge de 1,2 ⁠milliard de dollars dans le cadre d'une enquête ‌pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

VALEURS EN EUROPE

ASML prend 1,34% après avoir indiqué que la demande, stimulée par l'IA, pour ses outils d'impression de ⁠puces était si forte qu'elle ne serait pas en mesure de satisfaire pleinement ses clients en 2027 et 2028. Le groupe néerlandais a en outre relevé ses prévisions de ventes pour cette année et envisage d'accroître ses ‌capacités de production.

Le secteur technologique sur le Stoxx 600, qui avait chuté mardi, rebondit mercredi de 0,73% avec notamment STMicroelectronics (+0,82%) et Infineon (+1,43%).

Dans le luxe (+1,26%), également chahuté la veille par les résultats ⁠de LVMH, on relève un léger sursaut, même si des doutes persistent quant à la reprise du secteur après trois années de récession.

Ailleurs, Orsted recule ⁠de 2,97% en réaction à une information de l'agence ‌Bloomberg selon laquelle les États-Unis ont décidé de réexaminer le permis accordé au groupe pour son parc éolien près de Rhode Island.

La banque suédoise SEB plonge de 6,37% après que l'autorité de régulation bancaire du pays ​a temporairement relevé les exigences de fonds propres de l'établissement en raison de failles dans ses modèles de risque internes.

TAUX

Les ‌rendements obligataires souverains en zone euro sont globalement stables mercredi après une période de forte volatilité, les investisseurs se montrant prudents dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine.

Le taux du Bund allemand à dix ans s'affiche inchangé, à 3,46%, tandis que le ​rendement à deux ans, plus sensible aux anticipations de taux d'intérêt, baisse d'environ 1,5 point de base, à 3,10%.

Le rendement de l'OAT française à dix ans s'établit à 4,83%, formant un écart avec le Bund de même échéance autour de 137 points de base.

Minimisant les spéculations concernant une possible intervention de la Banque centrale européenne (BCE), la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde, a déclaré mercredi que la France devrait résoudre ses problèmes ⁠d'endettement par un assainissement budgétaire. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd environ deux points de base, à 5,19%, et celui à deux ans cède 1,6 point, à 4,77%.

CHANGES

Le dollar grappille 0,06% face à un panier de devises internationales dans l'attente des données sur l'inflation américaine et les commentaires des responsables de la Fed.

L'euro recule de 0,05%, à 1,1192 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3260 dollar (+0,05%).

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mercredi après une attaque contre le siège de la compagnie pétrolière nationale saoudienne, tandis que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters vouloir recourir à une nouvelle stratégie contre les navires transitant par le détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 0,56% à 106,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,83% à 95,86 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation (CPI) septembre +0,6% +0,4%

- sur un an +3,6% +3,4%

(Rédigé par ​Claude Chendjou, avec la contribution d'Avinash P, édité par Augustin Turpin)