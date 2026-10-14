BlackRock: Le bénéfice bondit au 3e trimestre, la bonne tenue des marchés fait grimper les commissions

Le logo de BlackRock est photographié à New York

BlackRock a annoncé mercredi une forte hausse de ‌son bénéfice au troisième trimestre, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant perçu des commissions plus ​élevées grâce à la gestion des fonds de ses clients.

L'action bondissait de près de 4% en pré-ouverture.

Le bénéfice de BlackRock s'est élevé à 1,66 milliard de dollars (1,48 milliards d'euros), soit 10,57 dollars par action, au cours ​du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action, un an plus tôt.

Les actifs sous gestion — ​qui déterminent une grande partie du bénéfice — ont atteint ⁠15,49 milliards de dollars, contre 13,46 milliards un an plus tôt.

Cette croissance s’explique à la fois ‌par 134,5 milliards de dollars de nouveaux flux vers les ETF iShares, produits phares de BlackRock, et par la hausse des valorisations de ses investissements sur un marché ​boursier dynamique.

"Les fondamentaux du marché sont ‌solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de ⁠bénéfices catalysée par les nouvelles technologies", a déclaré le président-directeur général Larry Fink dans un communiqué.

Les flux nets vers les produits de dette de BlackRock se sont élevés à 78,2 milliards de dollars au cours ⁠du trimestre, ce qui ‌témoigne d’un fort appétit des investisseurs malgré la récente forte correction des bons du ⁠Trésor.

POUSSÉE VERS LES MARCHÉS PRIVÉS

BlackRock a accéléré son expansion sur les marchés du crédit privé ces dernières ‌années. Cette classe d’actifs génère généralement des commissions plus élevées que la principale source de ⁠bénéfices de la société, à savoir sa gamme d’ETF, dont les résultats dépendent ⁠de volumes importants d’entrées de ‌capitaux pour progresser.

Le groupe a dévoilé ses plans visant à générer plus de 35 milliards de dollars ​de chiffre d’affaires d’ici la fin de la décennie, ‌dont plus de 30% proviendraient des marchés privés et de la technologie.

Le secteur du crédit privé fait l’objet d’une surveillance accrue de ​la part des investisseurs, préoccupés par l’exposition des banques aux entreprises de logiciels considérées comme particulièrement vulnérables aux bouleversements liés à l’IA, ainsi que par l’opacité des valorisations sur les marchés privés.

Le fonds ⁠HPS Corporate Lending Fund de BlackRock a vu ses demandes de rachat reculer à environ 11,5% des parts au cours du dernier trimestre, contre 13,3% au deuxième trimestre.

Bien que BlackRock ne ventile pas son chiffre d’affaires issu des marchés privés, les flux nets dans cette catégorie se sont élevés à 15,31 milliards de dollars au cours du trimestre.

(Rédigé par Utkarsh Shetti à Bangalore et Suzanne McGee à Providence ; version française ​Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)