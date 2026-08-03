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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, Amazon, Illumina
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 11:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, Amazon et Illumina.

POINTS FORTS

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 à 285 dollars

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 à 325 dollars

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 282 $ à 290 $

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 278 $ à 296 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 95 $ à 92 $

* Bankunited Inc BKU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $

* Chevron CVX.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 221 $ à 218 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 222 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de

cours: 82 $

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève son objectif de cours de 102 $ à 104 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 71 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 169 $ à 185 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 166 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 228 $ à 255 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 325 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Genuine Parts Co GPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel passe de "conserver" à "acheter"

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 240 $ à 280 $

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 375 $ à 415 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* KKR KKR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 111 $

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 66 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 194 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 549 $ à 369 $

* Meta META.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 825 $ à 710 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Newell Brands Inc NWL.O : RBC relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 151 $

* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan initie la couverture avec une note "neutre"; objectif de cours à 40 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 310 $ à 190 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* TFS Financial Corp TFSL.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 117 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 190 $ à 183 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98 $

* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : KBW relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 338 $ à 350 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

Valeurs associées

ABBVIE
250,960 USD NYSE -2,58%
AGIOS PHARM
30,0200 USD NASDAQ -8,34%
AMAZON.COM
271,5800 USD NASDAQ +15,32%
AMER HOME REIT RG-A
33,445 USD NYSE +0,68%
AMERANT BANCOR RG-A
29,800 USD NYSE +0,57%
ARES MGT RG-A
128,100 USD NYSE +3,25%
BANCORP
67,0700 USD NASDAQ +3,54%
BANK OF HAWAII
79,910 USD NYSE +0,10%
BANKUNITED
46,650 USD NYSE +1,11%
BOK FINL
141,2900 USD NASDAQ +0,16%
BROWN & BROWN
70,400 USD NYSE -0,68%
CAPITAL BANCORP
37,3300 USD NASDAQ +0,81%
CATHAY GENL BANC
63,1900 USD NASDAQ +0,25%
CHEVRON
196,840 USD NYSE +2,23%
CHURCH & DWIGHT
98,830 USD NYSE +1,20%
CITIGROUP
132,445 USD NYSE +0,07%
CNO FINCL GROUP
55,100 USD NYSE +3,05%
COGNIZANT TECH SO-A
55,3500 USD NASDAQ +2,70%
COLGATE-PALMOLIV
91,290 USD NYSE -0,38%
COMMUNITY FIN
64,810 USD NYSE -0,35%
CULLEN/FROST BAN
166,325 USD NYSE +1,75%
EASTGROUP PROP R
208,930 USD NYSE -0,28%
EXXONMOBIL HLDG
155,490 USD NYSE -1,01%
FED AGRIC MTG -C-
227,740 USD NYSE +3,32%
FIRST BUSINESS F
70,2100 USD NASDAQ +4,39%
FIRST HORIZON
25,645 USD NYSE +0,81%
FLAGSTAR FINANC
14,210 USD NYSE -0,21%
FMC CORP
10,705 USD NYSE -9,51%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
206,0000 USD NASDAQ +4,30%
FULTON FINANCIAL
24,3300 USD NASDAQ -0,04%
GAM & LSURE REIT
44,7900 USD NASDAQ +0,18%
GATES INDUSTRIAL
27,980 USD NYSE +8,64%
GENUINE PARTS CO
124,445 USD NYSE -0,28%
GODADDY RG-A
82,750 USD NYSE -16,80%
Gaz naturel
2,75 USD NYMEX -0,40%
HUNTSMAN
9,760 USD NYSE -19,00%
ILLUMINA
205,1000 USD NASDAQ 0,00%
INGERSOLL RAND
83,600 USD NYSE -0,81%
INOVIO PHARMA
0,6770 USD NASDAQ +3,20%
IONIS PHARMACEUT
51,7700 USD NASDAQ -2,83%
IQVIA HOLDINGS
235,080 USD NYSE -1,15%
JONES LANG LASAL
355,210 USD NYSE -1,83%
JPMORGAN CHASE
351,840 USD NYSE +0,24%
KKR & CO
101,395 USD NYSE +0,32%
KODIAK SCIENCES
41,5800 USD NASDAQ -2,16%
LABCORP HLDGS
309,200 USD NYSE -2,02%
LAUREATE EDU
38,3100 USD NASDAQ -0,26%
LINCOLN NATL
45,610 USD NYSE -0,85%
LIVE NATION ENT
174,120 USD NYSE -5,01%
MASTEC
262,940 USD NYSE -19,09%
META PLATFORMS
556,7100 USD NASDAQ +3,28%
NBT BANCORP
52,6500 USD NASDAQ -0,53%
NEWELL BRANDS
5,6000 USD NASDAQ +8,95%
NORTHEAST BANK
124,1700 USD NASDAQ +1,03%
OLIN
18,505 USD NYSE -16,49%
OMNICELL
35,3700 USD NASDAQ -4,69%
PARSONS
44,260 USD NYSE +2,55%
PERELLA WEINBG RG-A
17,6500 USD NASDAQ +18,38%
PERIMETER SOL
30,600 USD NYSE -17,92%
PRINCIPAL FINANC
113,7000 USD NASDAQ -0,22%
PROVIDENT FINANC
24,670 USD NYSE -0,70%
Pétrole Brent
83,50 USD Ice Europ -6,65%
Pétrole WTI
79,58 USD Ice Europ -9,67%
ROBLOX RG-A
35,590 USD NYSE -26,80%
RYAN SPEC HLDG RG-A
44,190 USD NYSE +0,19%
SLIDE
19,9700 USD NASDAQ -1,29%
SONOS
14,6600 USD NASDAQ +1,59%
SPACEX
108,3700 USD NASDAQ -3,41%
T ROWE PRICE GRP
111,7500 USD NASDAQ -6,31%
TEMPUS AI RG-A
43,8700 USD NASDAQ -0,95%
TFS FINANCIAL
18,4100 USD NASDAQ +1,99%
TRADEWEB MKTS RG-A
100,5000 USD NASDAQ +2,76%
UNIV HEALTH SERV-B
168,520 USD NYSE +3,18%
UNUM
86,200 USD NYSE -0,68%
USCB FIN HLDGS RG-A
21,9700 USD NASDAQ +0,60%
VALERO ENERGY
312,900 USD NYSE +0,38%
VALLEY NATL BANC
14,2900 USD NASDAQ -0,21%
VERACYTE
46,3200 USD NASDAQ -22,52%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/08/2026 à 11:51:50.

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