TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-AbbVie, Amazon, Illumina

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Les analystes financiers de Wall Street ont revu lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment AbbVie, Amazon et Illumina.
POINTS FORTS
* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 à 285 dollars
* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 à 325 dollars
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 à 225 dollars
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AbbVie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 282 $ à 290 $
* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 278 $ à 296 $
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $
* Amazon AMZN.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 153 $
* Ares Management Corp ARES.N : RBC relève son objectif de cours de 162 $ à 168 $
* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : KBW abaisse son objectif de cours de 95 $ à 92 $
* Bankunited Inc BKU.N : KBW abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $
* Beacon Financial Corp BBT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $
* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Capital Bancorp Inc CBNK.O : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $
* Chevron CVX.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 221 $ à 218 $
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 222 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation "Achat"; objectif de
cours: 82 $
* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $
* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 98 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève son objectif de cours de 102 $ à 104 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Community Financial System Inc CBU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 66 $ à 71 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 169 $ à 185 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 220 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 166 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève son objectif de cours de 228 $ à 255 $
* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève son objectif de cours de 68 $ à 74 $
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 325 $
* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Genuine Parts Co GPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $
* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel passe de "conserver" à "acheter"
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 72 $ à 76 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC relève son objectif de cours de 240 $ à 280 $
* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours de 375 $ à 415 $
* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $
* KKR KKR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 108 $ à 111 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 56 $ à 66 $
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $
* Laureate Education Inc LAUR.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 177 $ à 194 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 549 $ à 369 $
* Meta META.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 825 $ à 710 $
* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* NBT Bancorp Inc NBTB.O : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $
* Newell Brands Inc NWL.O : RBC relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $
* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 151 $
* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Parsons Corp PSN.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $
* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 102 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $
* Provident Financial Services Inc PFS.N : KBW relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan initie la couverture avec une note "neutre"; objectif de cours à 40 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Sonos Inc SONO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 310 $ à 190 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* TFS Financial Corp TFSL.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 117 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 190 $ à 183 $
* Unum Group UNM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98 $
* USCB Financial Holdings Inc USCB.O : KBW relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Valero Energy Corp VLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 338 $ à 350 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
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