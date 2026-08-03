Des prises de bénéfices sur Engie, malgré des commentaires d'analystes positifs

Engie recule de 1,5% à 26,7 EUR et fait figure de lanterne rouge du CAC 40, dans le sillage de l'accalmie des cours du pétrole et sous l'effet de prises de bénéfices après un gain d'environ 4% vendredi dans le sillage de sa publication semestrielle, et ce, malgré des réactions positives de Bank of America (BofA) et d'Oddo BHF.

Pour rappel, le groupe énergétique a dévoilé vendredi matin un EBITDA hors nucléaire en progression de 1,2% en données organiques, à 5,3 MdsEUR, contre 5,1 MdsEUR un an plus tôt, dépassant légèrement le consensus des analystes compilé par LSEG.

"Engie a réalisé un 1er semestre très solide", a déclaré la directrice générale Catherine MacGregor, estimant que le groupe est bien placé pour bénéficier de l'accélération de l'électrification et de la demande en solutions bas carbone. Se disant confiante pour le 2e semestre, elle a justifié un relèvement de sa guidance 2026.

Le groupe vise désormais un résultat net récurrent part du groupe entre 4,9 MdsEUR et 5,5 MdsEUR en 2026, contre une précédente fourchette de 4,6 MdsEUR à 5,2 MdsEUR. Il relève également son objectif d'EBIT hors nucléaire à une fourchette entre 9,2 MdsEUR et 10,2 MdsEUR, contre 8,7 MdsEUR à 9,7 MdsEUR auparavant.

Des réactions positives de BofA et d'Oddo BHF

Réagissant à cette publication, BofA réaffirme sa recommandation "achat" sur Engie, l'une de ses "25 actions pour 2026", et relève son objectif de cours de 32 EUR à 34 EUR, soulignant que le point médian des nouveaux objectifs du groupe pour 2026 dépasse de 4% le consensus.

L'établissement américain juge en outre l'action "bon marché", se négociant à 12,5 fois le BPA attendu pour 2026, à comparer à une moyenne sectorielle de 16 fois, et ce, malgré une croissance annuelle moyenne du BPA similaire de 5-6% sur trois ans.

De même, Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 33 EUR sur Engie, saluant lui aussi "une bonne exécution opérationnelle", avec une "inflexion positive confirmée dans les résultats", ainsi que le relèvement des objectifs annuels.

"Le titre se négocie avec une décote de 10% par rapport à ses comparables, alors que la croissance sous-jacente repasse en territoire positif et s'avère au moins comparable à la tendance du secteur", met également en avant l'analyste en charge du dossier.